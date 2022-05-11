Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
Конец матча
25' Undefined phrase: football_event_Джаханбакш Алиреза
0:1
71' ГолЛинссен Брайан
Ход матча
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.27
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.24
|Лидберг Исак
|4
|0.12
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|2
|0.06
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Кардона Марк
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Ogechika Heil
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.45
|Линссен Брайан
|13
|0.39
|Синистерра Луис
|12
|0.36
|Дессерс Сириль
|8 (1)
|0.24
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.21
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.12
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Нелсон Райс
|2
|0.06
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Валемарк Патрик
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|6
|0
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|6
|0
|Маласиа Тирелл
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Линссен Брайан
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
37
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
4%
2
5%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
6
25%
9
24%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
6
25%
7
19%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
5
29%
29%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Забито
12
38
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
8%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
2
17%
6
16%
31-45
4
33%
6
16%
46-60
2
17%
5
13%
61-75
3
25%
11
29%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
2
9%
4
27%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Забито
36
75
15 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 41
14 Забивали первыми 20
13 Не забивали 2
2
6%
9
12%
1-15
5
14%
10
13%
16-30
8
22%
15
20%
31-45
7
19%
13
17%
46-60
5
14%
10
13%
61-75
9
25%
18
24%
76-90
Пропущено
48
32
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
8
17%
3
9%
1-15
6
13%
9
28%
16-30
7
15%
6
19%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
7
15%
5
16%
61-75
12
25%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8