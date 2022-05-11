Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

42' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

37' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Наубер Геррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Отличный пас сделал Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

30' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' После проверки VAR рефери поменял решение - Гоу Эхед Иглс не будет бить пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

19' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

15' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

15' Плохо сыграл Люкассен Бойд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

10' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

10' Марсиано Офир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фейеноорд

5' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эурснес Фредрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля