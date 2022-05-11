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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
25' Undefined phrase: football_event_
Джаханбакш Алиреза
0:1
71' Гол
Линссен Брайан
90'+8
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
3
Гертрейда
Лютсхарел
25
Хендрикс
Рамон
17
Эурснес
Фредрик
6
Хендрикс
Йоррит
23
Валемарк
Патрик
28
Тоорнстра
Йенс
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.27
Брауэрс Люк 8 (1) 0.24
Лидберг Исак 4 0.12
Ботос Яннис-Фивос 3 0.09
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.45
Линссен Брайан 13 0.39
Синистерра Луис 12 0.36
Дессерс Сириль 8 (1) 0.24
Кекчю Оркун 7 (2) 0.21
Джаханбакш Алиреза 4 0.12
Тоорнстра Йенс 3 0.09
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Нелсон Райс 2 0.06
Сенеси Маркос 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 6 0
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Брауэрс Люк 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 6 0
Маласиа Тирелл 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Линссен Брайан 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
37
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
4%
2
5%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
6
25%
9
24%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
6
25%
7
19%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
5
29%
29%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

12
38
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
8%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
2
17%
6
16%
31-45
4
33%
6
16%
46-60
2
17%
5
13%
61-75
3
25%
11
29%
76-90

Пропущено

23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
2
9%
4
27%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Забито

36
75
15 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 41
14 Забивали первыми 20
13 Не забивали 2
2
6%
9
12%
1-15
5
14%
10
13%
16-30
8
22%
15
20%
31-45
7
19%
13
17%
46-60
5
14%
10
13%
61-75
9
25%
18
24%
76-90

Пропущено

48
32
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
8
17%
3
9%
1-15
6
13%
9
28%
16-30
7
15%
6
19%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
7
15%
5
16%
61-75
12
25%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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