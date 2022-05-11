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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Спарта Роттердам
2:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
3' Гол
Оассар Адиль
2:0
24' Гол
Ван Крой Вито
57' Желтая карточка
Клемент Пелле
57' Желтая карточка
Абелс Дирк
63' Желтая карточка
Тай Леннарт
90'+7

Ход матча

3'
Оассар Адиль
(Ван Крой Вито)
1:0
24'
Ван Крой Вито
(Намли Юнес)
2:0
45'
Бёгелсдейк Том
Оассар Адиль
 
46'
 
Тедич Слободан
Chardi Landu
57'
 
Клемент Пелле
57'
Абелс Дирк
 
58'
Jeremy van Mullem
Намли Юнес
 
63'
Тай Леннарт
 
65'
 
Аджич Лука
Андерсон Джаван
83'
Энгельс Марио
Ван Крой Вито
 
83'
Пинту Мика
Мейнанс Свен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 13
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Мейерс
Арон
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
8
Версейрен
Арно
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
45
Chardi
Landu
Спарта Роттердам
4-1-4-1
ПЕК Зволле
3-4-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
ПЕК Зволле

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.15
Тай Леннарт 4 0.12
Мейнанс Свен 3 0.09
Оассар Адиль 3 0.09
Вриндс Барт 3 0.09
Далмау Адриан 3 0.09
Сметс Бриан 2 0.06
Эмега Эмануэль 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Версейрен Арно 1 0.03
Де Кампс Юри 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 6 0.18
Ван Полен Брам 5 (3) 0.15
Mees de Wit 4 0.12
Ван Ден Белт Томас 3 0.09
Дарфалу Усама 2 0.06
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Кастанер Жервейн 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Андерсон Джаван 0 0
Клемент Пелле 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Абелс Дирк 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Ван Крой Вито 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Пинту Мика 3 1
Вриндс Барт 4 0
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 1 1
Хейлен Майкл 2 0
Масурас Яннис 2 0
Тай Леннарт 1 0
Далмау Адриан 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Полен Брам 3 0
Кастанер Жервейн 3 0
Клемент Пелле 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
1
6%
7
47%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

21
30
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
10%
7
23%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
19%
6
20%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
4
19%
7
23%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 22
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
6
46%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
24%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
6
24%
3
18%
76-90

Забито

28
28
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
13 Не забивали 14
3
11%
8
29%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
7
25%
2
7%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Пропущено

46
47
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
8
17%
9
19%
1-15
5
11%
9
19%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
10
22%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2
АСВХ - Спарта Роттердам 0:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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