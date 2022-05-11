Стадион: Спарта
2:0
Конец матча
1:0
3' ГолОассар Адиль
2:0
24' ГолВан Крой Вито
57' Желтая карточкаКлемент Пелле
57' Желтая карточкаАбелс Дирк
63' Желтая карточкаТай Леннарт
Ход матча
3'
1:0
24'
2:0
57'
57'
63'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 13
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
45
Chardi
Landu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
12 Дурмиси РизаЗащитник
-
22 Пинту МикаЗащитник
-
13 Жанс ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
45 Chardi LanduНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
ПЕК Зволле
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|5 (1)
|0.15
|Тай Леннарт
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Оассар Адиль
|3
|0.09
|Вриндс Барт
|3
|0.09
|Далмау Адриан
|3
|0.09
|Сметс Бриан
|2
|0.06
|Эмега Эмануэль
|2
|0.06
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Версейрен Арно
|1
|0.03
|Де Кампс Юри
|1
|0.03
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|6
|0.18
|Ван Полен Брам
|5 (3)
|0.15
|Mees de Wit
|4
|0.12
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0.09
|Дарфалу Усама
|2
|0.06
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Кастанер Жервейн
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|8
|0
|Абелс Дирк
|7
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Ван Крой Вито
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Энгельс Марио
|5
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Вриндс Барт
|4
|0
|Окойе Мадука
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|1
|1
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
1
6%
7
47%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
21
30
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
10%
7
23%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
19%
6
20%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
4
19%
7
23%
76-90
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 22
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
6
46%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
24%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
6
24%
3
18%
76-90
Забито
28
28
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
13 Не забивали 14
3
11%
8
29%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
7
25%
2
7%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Пропущено
46
47
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
8
17%
9
19%
1-15
5
11%
9
19%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
10
22%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2
АСВХ - Спарта Роттердам 0:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8