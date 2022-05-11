Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

[player1] из команды [team] делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Спарта Роттердам , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Игрок Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Чарди Ланду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

40' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Накаяма Юта нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

39' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Меес де Вит пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

27' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Ван Крой Вито забивает с правой ноги!

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Клемент Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Мейнанс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

15' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

12' Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Оассар Адиль забивает с левой ноги!

3' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Выглядело как неплохой момент. Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

1' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.