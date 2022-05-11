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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Ваалвейк
2:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
20' Гол
Крамер Михил
2:0
59' Гол
Ван дер Венне Рихард
76' Желтая карточка
Yassin Oukili
90' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
90'+5

Ход матча

20'
Крамер Михил
(Штоккерс Финн)
1:0
59'
Ван дер Венне Рихард
(Крамер Михил)
2:0
76'
Yassin Oukili
 
76'
 
Sem Scheperman
Лаурсен Николай
77'
 
Басачикоглу Билал
Ханссон Эмиль
77'
 
Арментерос Самуэль
Хоогма Джастин
81'
Кёйперс Рой
Крамер Михил
 
87'
Азхиль Айман
Ван дер Венне Рихард
 
87'
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
 
90'
Тоуба Ахмед
 
90'
Мёлдер Ханс
Yassin Oukili
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
21
Хоогма
Джастин
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
29
Ханссон
Эмиль
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
Ваалвейк
3-4-1-2
Хераклес
5-3-2

История личных встреч

Ваалвейк
Хераклес

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
4:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
К
4:3
Э
2:1
Э
1:4
К
0:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
К
3:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 11 0.33
Одгор Йенс 8 0.24
Ван дер Венне Рихард 5 0.15
Бюттнер Александер 3 (1) 0.09
Штоккерс Финн 3 0.09
Мёленстен Мелле 2 0.06
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.15
Сирхейс Кай 4 0.12
Лаурсен Николай 4 0.12
Бюргзорг Делано 4 0.12
Аззауи Исмаил 3 0.09
Влут Рай 3 (1) 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.06
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Тоуба Ахмед 7 0
Адевойе Шоун 5 1
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Yassin Oukili 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 8 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Уахим Анас 2 1
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Sven Sonnenberg 1 1
Лаурсен Николай 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
6%
1
8%
1-15
6
35%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
7
27%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
8
32%
7
27%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
3
12%
3
12%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
6
30%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
5%
5
25%
76-90

Пропущено

26
19
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
27%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
8
31%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
4
15%
5
26%
76-90

Забито

36
33
21 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
4
11%
3
9%
1-15
10
28%
4
12%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
3
8%
5
15%
61-75
6
17%
8
24%
76-90

Пропущено

51
45
26 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
9
18%
4
9%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
12
24%
7
16%
31-45
11
22%
9
20%
46-60
7
14%
8
18%
61-75
7
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5
Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виллем II - Хераклес 2:0 Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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