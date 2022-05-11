Стадион: Мандемейкерс
1:0
20' ГолКрамер Михил
2:0
59' ГолВан дер Венне Рихард
76' Желтая карточкаYassin Oukili
90' Желтая карточкаТоуба Ахмед
Ход матча
20'
1:0
59'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ваалвейк
Хераклес
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|11
|0.33
|Одгор Йенс
|8
|0.24
|Ван дер Венне Рихард
|5
|0.15
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.09
|Штоккерс Финн
|3
|0.09
|Мёленстен Мелле
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Кёйперс Рой
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|5
|0.15
|Сирхейс Кай
|4
|0.12
|Лаурсен Николай
|4
|0.12
|Бюргзорг Делано
|4
|0.12
|Аззауи Исмаил
|3
|0.09
|Влут Рай
|3 (1)
|0.09
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.06
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|8
|0
|Тоуба Ахмед
|7
|0
|Адевойе Шоун
|5
|1
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Yassin Oukili
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|8
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Уахим Анас
|2
|1
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Sven Sonnenberg
|1
|1
|Лаурсен Николай
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
6%
1
8%
1-15
6
35%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
7
27%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
8
32%
7
27%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
3
12%
3
12%
76-90
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
6
30%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
5%
5
25%
76-90
Пропущено
26
19
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
27%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
8
31%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
4
15%
5
26%
76-90
Забито
36
33
21 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
4
11%
3
9%
1-15
10
28%
4
12%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
3
8%
5
15%
61-75
6
17%
8
24%
76-90
Пропущено
51
45
26 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
9
18%
4
9%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
12
24%
7
16%
31-45
11
22%
9
20%
46-60
7
14%
8
18%
61-75
7
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5
Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виллем II - Хераклес 2:0 Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8