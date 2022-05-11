Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

49' Команда Камбюр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Брей Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Хорнкамп Ииц грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Паулиссен Митчелл грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Яспер тер Хейде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Отличный гол забил Sekou Sylla

43' Г О О О О Л - Sekou Sylla из команды Камбюр левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

42' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Яспер тер Хейде получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Яспер тер Хейде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Камбюр выполняет удар от ворот.

28' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Каллон Исса из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Саддики Дрейс наказан за толчок Sekou Sylla

22' Sekou Sylla из команды Камбюр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

21' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Как он промахнулся? Каллон Исса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Каллон Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Камбюр выполняет удар от ворот.

12' Брей Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вратарь парирует удар, который нанес Брей Майкл , и мяч снова в игре

7' Камбюр выполняет удар от ворот.

6' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Льонч Поль наказан за толчок Sekou Sylla

2' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Камбюр начинает с центра поля