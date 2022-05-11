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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 10000
Камбюр
1:1
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
43' Гол
Sekou Sylla
45' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
45' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
1:1
55' Гол
Кён Деррик
63' Желтая карточка
Кёлерт Матс
82' Желтая карточка
Саддики Дрейс
90'+6

Ход матча

43'
Sekou Sylla
(Паулиссен Митчелл)
1:0
45'
 
Хорнкамп Ииц
45'
Паулиссен Митчелл
 
55'
1:1
Кён Деррик
(Даммерс Вессель)
61'
Якобс Ями
Яспер тер Хейде
 
63'
 
Кёлерт Матс
72'
Tom Boere
Робертс Улдрикис
 
72'
Йоостен Патрик
Каллон Исса
 
75'
 
Кабангу Элтон
Кроули Дэниэл
82'
 
Саддики Дрейс
82'
Доодеман Ник
Брей Майкл
 
85'
 
Эль-Хайяти Абденассер
Свенссон Макс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
14
Брей
Майкл
2
Яспер
тер
Хейде
20
Маулун
Робин
10
Паулиссен
Митчелл
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
17
Саддики
Дрейс
11
Кёлерт
Матс
19
Кроули
Дэниэл
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
Камбюр
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Виллем II

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.18
Робертс Улдрикис 6 0.18
Якобс Ями 5 0.15
Маулун Робин 5 (3) 0.15
Каллон Исса 4 0.12
Паулиссен Митчелл 3 0.09
Самбисса Давид 3 0.09
Бангура Алекс 3 0.09
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Худемакерс Меес 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Sekou Sylla 1 0.03
Milan Smit 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 6 0.18
Вридт Квази 4 0.12
Кёлерт Матс 3 0.09
Кабангу Элтон 3 0.09
Хорнкамп Ииц 3 0.09
Остинг Тейс 2 0.06
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Даммерс Вессель 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Паулиссен Митчелл 5 0
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Худемакерс Меес 4 0
Sekou Sylla 2 1
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 7 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Нуннели Че 2 0
Хорнкамп Ииц 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 24
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
7
25%
5
31%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
4
14%
3
19%
76-90

Пропущено

36
35
20 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
5
14%
6
17%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
10
28%
5
14%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
8
22%
11
31%
76-90

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
3
14%
6
43%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Пропущено

33
21
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
7
21%
6
29%
16-30
9
27%
3
14%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
9
27%
5
24%
76-90

Забито

49
30
18 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 15
6
12%
6
20%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
5
10%
5
17%
31-45
11
22%
7
23%
46-60
13
27%
2
7%
61-75
7
14%
5
17%
76-90

Пропущено

69
56
37 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 27
6
9%
6
11%
1-15
12
17%
11
20%
16-30
19
28%
8
14%
31-45
8
12%
7
13%
46-60
7
10%
8
14%
61-75
17
25%
16
29%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6
Виллем II
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виллем II - Хераклес 2:0 ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Виллем II играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 46%, Виллем II: 54%.
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Овюсу Лерой из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Доодеман Ник из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
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