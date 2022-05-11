Стадион: Камбюр Зрители: 10000
1:0
43' ГолSekou Sylla
45' Желтая карточкаХорнкамп Ииц
45' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
1:1
55' ГолКён Деррик
63' Желтая карточкаКёлерт Матс
82' Желтая карточкаСаддики Дрейс
Ход матча
43'
1:0
45'
55'
1:1
63'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
15
Тол
Марко
27
Sekou
Sylla
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
-
34 Thomas Rier
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jelte Pal
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Виллем II
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.18
|Робертс Улдрикис
|6
|0.18
|Якобс Ями
|5
|0.15
|Маулун Робин
|5 (3)
|0.15
|Каллон Исса
|4
|0.12
|Паулиссен Митчелл
|3
|0.09
|Самбисса Давид
|3
|0.09
|Бангура Алекс
|3
|0.09
|Йоостен Патрик
|2
|0.06
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Схаутен Эрик
|2
|0.06
|Тол Марко
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|2
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Sekou Sylla
|1
|0.03
|Milan Smit
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|6
|0.18
|Вридт Квази
|4
|0.12
|Кёлерт Матс
|3
|0.09
|Кабангу Элтон
|3
|0.09
|Хорнкамп Ииц
|3
|0.09
|Остинг Тейс
|2
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Саддики Дрейс
|1
|0.03
|Даммерс Вессель
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Худемакерс Меес
|4
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|7
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Хорнкамп Ииц
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 24
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
7
25%
5
31%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
4
14%
3
19%
76-90
Пропущено
36
35
20 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
5
14%
6
17%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
10
28%
5
14%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
8
22%
11
31%
76-90
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
3
14%
6
43%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Пропущено
33
21
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
7
21%
6
29%
16-30
9
27%
3
14%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
9
27%
5
24%
76-90
Забито
49
30
18 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 15
6
12%
6
20%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
5
10%
5
17%
31-45
11
22%
7
23%
46-60
13
27%
2
7%
61-75
7
14%
5
17%
76-90
Пропущено
69
56
37 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 27
6
9%
6
11%
1-15
12
17%
11
20%
16-30
19
28%
8
14%
31-45
8
12%
7
13%
46-60
7
10%
8
14%
61-75
17
25%
16
29%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6
Виллем II
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виллем II - Хераклес 2:0 ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8