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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 34274
ПСВ
3:2
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
26' Гол
Доан Рицу
2:0
36' Гол
Гутьеррес Эрик
3:0
61' Гол
Захави Эран
3:1
66' Гол
Дуэлунд Миккель
3:2
72' Пенальти
Окита Жонатан
90'+5

Ход матча

26'
Доан Рицу
(Мадуэке Нони)
1:0
36'
Гутьеррес Эрик
(Сангаре Ибрахим)
2:0
46'
Брума Арминду
Мадуэке Нони
 
55'
 
Вет Хавьер
Пропер Дирк
55'
 
Дуэлунд Миккель
Брюин Джорди
55'
 
Ibrahim Cissoko
Ali Akman
61'
Захави Эран
(Макс Филипп)
3:0
66'
3:1
Дуэлунд Миккель
(Ван Рой Барт)
67'
 
Бронкхорст Илиас
Тавшан Элаис
70'
Ромеро Максимильяно
Захави Эран
 
72'
3:2
Окита Жонатан
88'
Ледесма Ричард
Доан Рицу
 
90'
Бакайоко Жоан
Гакпо Коди
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Новости
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
15
Гутьеррес
Эрик
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
ПСВ
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 12 (1) 0.36
Захави Эран 11 0.33
Доан Рицу 8 0.24
Винисиус Карлос 6 0.18
Вертессен Йорбе 6 0.18
Брума Арминду 6 0.18
Гётце Марио 4 0.12
Боскальи Оливье 4 0.12
Мадуэке Нони 3 0.09
Рамальо Андре 3 0.09
Сангаре Ибрахим 3 0.09
Мвене Филипп 3 0.09
Жуниор Мауро 2 0.06
Макс Филипп 1 0.03
Тезе Джордан 1 0.03
Гутьеррес Эрик 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Ромеро Максимильяно 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 7 (1) 0.21
Ali Akman 6 0.18
Брюин Джорди 5 (1) 0.15
Тавшан Элаис 5 0.15
Маттссон Магнус 4 0.12
Дуэлунд Миккель 2 0.06
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ibrahim Cissoko 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Гётце Марио 4 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Гутьеррес Эрик 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Эль-Каруани Суфьян 3 1
Брюин Джорди 4 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

47
26
23 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
6
13%
4
15%
1-15
9
19%
7
27%
16-30
8
17%
6
23%
31-45
9
19%
4
15%
46-60
5
11%
3
12%
61-75
10
21%
2
8%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
17%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
4
14%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
29%
29%
1
3%
61-75
3
13%
10
34%
76-90

Забито

37
13
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
14%
2
15%
1-15
6
16%
1
8%
16-30
5
14%
5
38%
31-45
6
16%
2
15%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
8
22%
3
23%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
7
33%
61-75
6
35%
6
29%
76-90

Забито

84
39
39 В 1-м тайме 25
45 Во 2-м тайме 14
23 Забивали первыми 18
2 Не забивали 8
11
13%
6
15%
1-15
15
18%
8
21%
16-30
13
15%
11
28%
31-45
15
18%
6
15%
46-60
12
14%
3
8%
61-75
18
21%
5
13%
76-90

Пропущено

41
50
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
7
17%
7
14%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
9
22%
8
16%
61-75
9
22%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1
ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34274 болельщиков
  • 95'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, НЕК Неймеген: 36%.
  • 95'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Брума Арминду из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 91'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Гакпо Коди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, НЕК Неймеген: 38%.
    • 90'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      90'
      Эль-Каруани Суфьян наказан за толчок Ледесма Ричард
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч ПСВ 3:2 НЕК Неймеген онлайн

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