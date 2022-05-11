Стадион: Филипс Зрители: 34274
3:2
Конец матча
1:0
26' ГолДоан Рицу
2:0
36' ГолГутьеррес Эрик
3:0
61' ГолЗахави Эран
3:1
66' ГолДуэлунд Миккель
3:2
72' ПенальтиОкита Жонатан
Ход матча
26'
1:0
36'
61'
3:0
66'
3:1
72'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
58 Селт ЙенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
НЕК Неймеген
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|12 (1)
|0.36
|Захави Эран
|11
|0.33
|Доан Рицу
|8
|0.24
|Винисиус Карлос
|6
|0.18
|Вертессен Йорбе
|6
|0.18
|Брума Арминду
|6
|0.18
|Гётце Марио
|4
|0.12
|Боскальи Оливье
|4
|0.12
|Мадуэке Нони
|3
|0.09
|Рамальо Андре
|3
|0.09
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.09
|Мвене Филипп
|3
|0.09
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|7 (1)
|0.21
|Ali Akman
|6
|0.18
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.15
|Тавшан Элаис
|5
|0.15
|Маттссон Магнус
|4
|0.12
|Дуэлунд Миккель
|2
|0.06
|Шоне Лассе
|2
|0.06
|Вет Хавьер
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Гётце Марио
|4
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|6
|1
|Шоне Лассе
|6
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|1
|Брюин Джорди
|4
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Мейер Роджер
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Ali Akman
|1
|1
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
47
26
23 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
6
13%
4
15%
1-15
9
19%
7
27%
16-30
8
17%
6
23%
31-45
9
19%
4
15%
46-60
5
11%
3
12%
61-75
10
21%
2
8%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
17%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
4
14%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
29%
29%
1
3%
61-75
3
13%
10
34%
76-90
Забито
37
13
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
14%
2
15%
1-15
6
16%
1
8%
16-30
5
14%
5
38%
31-45
6
16%
2
15%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
8
22%
3
23%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
7
33%
61-75
6
35%
6
29%
76-90
Забито
84
39
39 В 1-м тайме 25
45 Во 2-м тайме 14
23 Забивали первыми 18
2 Не забивали 8
11
13%
6
15%
1-15
15
18%
8
21%
16-30
13
15%
11
28%
31-45
15
18%
6
15%
46-60
12
14%
3
8%
61-75
18
21%
5
13%
76-90
Пропущено
41
50
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
7
17%
7
14%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
9
22%
8
16%
61-75
9
22%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1
ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8