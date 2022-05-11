Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Первый тайм

48' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Смал Гийс из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Гронинген выполняет удар от ворот.

42' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Гронинген

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Гронинген

34' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

33' Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис , обводя своих соперников

33' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Твенте

31' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Постема Романо нанес удар издали, а Ларс Уннерсталль отбил его обратно в игру!

29' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Черны Вацлав забивает с левой ноги!

29' Опасность! Бренет Джошуа из команды Твенте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

29' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Черны Вацлав пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

26' Удар от ворот произведет Твенте

26' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет Гронинген

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Нгонж Сириль нанес удар, мяч был парирован, но Ларс Уннерсталль не удержал его в руках.

22' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Нгонж Сириль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Гронинген

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сверко Марин получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Сверко Марин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

14' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Гронинген

11' Отличный пас сделал Черны Вацлав из команды Твенте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Де Леув Михаэль из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хорошую попытку сделал Лимниос Димитрис . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Гронинген

1' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Постема Романо нанес удар, мяч был парирован, но Ларс Уннерсталль не удержал его в руках.

1' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гронинген начинает с центра поля