Стадион: Гролс Весте
1:0
29' ГолЧерны Вацлав
2:0
68' ГолЛимниос Димитрис
3:0
81' ГолЛимниос Димитрис
90' Желтая карточкаТе Вирик Мик
Ход матча
29'
68'
2:0
73'
81'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гронинген
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
31 матч
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|16 (5)
|0.48
|Лимниос Димитрис
|7
|0.21
|Проппер Робин
|5
|0.15
|Влап Михел
|5
|0.15
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.09
|Daan Rots
|3
|0.09
|Manfred Ugalde
|3
|0.09
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Черны Вацлав
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|13
|0.39
|Нгонж Сириль
|7
|0.21
|Де Леув Михаэль
|4
|0.12
|Постема Романо
|3
|0.09
|Bjorn Meijer
|2
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6
|0
|Проппер Робин
|4
|0
|Бренет Джошуа
|4
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|2
|Суслов Томаш
|8
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|1
|Ларсен Йорген
|5
|0
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
23
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
22%
4
17%
1-15
7
26%
6
26%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Пропущено
14
34
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
1
7%
3
9%
1-15
2
14%
5
15%
16-30
4
29%
8
24%
31-45
4
29%
5
15%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
2
14%
8
24%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
4
15%
4
27%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
22
19
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
7
32%
2
11%
76-90
Забито
53
38
28 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
10
19%
8
21%
1-15
9
17%
9
24%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
6
11%
3
8%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
12
23%
9
24%
76-90
Пропущено
36
53
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 29
3
8%
7
13%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
12
23%
31-45
7
19%
8
15%
46-60
7
19%
7
13%
61-75
9
25%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1
Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8