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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Твенте
3:0
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
29' Гол
Черны Вацлав
2:0
68' Гол
Лимниос Димитрис
3:0
81' Гол
Лимниос Димитрис
90' Желтая карточка
Те Вирик Мик
90'+5
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
20
Сверко
Марин
11
Эль-Ханкури
Мохамед
10
Ирандуст
Далехо
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
29
Постема
Романо
Твенте
4-2-3-1
Гронинген
3-4-3

История личных встреч

Твенте
Гронинген

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

31 матч

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:3
К
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
5:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 16 (5) 0.48
Лимниос Димитрис 7 0.21
Проппер Робин 5 0.15
Влап Михел 5 0.15
Мисиджан Вирджил 3 0.09
Daan Rots 3 0.09
Manfred Ugalde 3 0.09
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Смал Гийс 1 0.03
Черны Вацлав 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.39
Нгонж Сириль 7 0.21
Де Леув Михаэль 4 0.12
Постема Романо 3 0.09
Bjorn Meijer 2 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 6 0
Проппер Робин 4 0
Бренет Джошуа 4 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Черны Вацлав 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 2
Суслов Томаш 8 0
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Ларсен Йорген 5 0
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
23
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
22%
4
17%
1-15
7
26%
6
26%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Пропущено

14
34
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
1
7%
3
9%
1-15
2
14%
5
15%
16-30
4
29%
8
24%
31-45
4
29%
5
15%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
2
14%
8
24%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
4
15%
4
27%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

22
19
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
7
32%
2
11%
76-90

Забито

53
38
28 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
10
19%
8
21%
1-15
9
17%
9
24%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
6
11%
3
8%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
12
23%
9
24%
76-90

Пропущено

36
53
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 29
3
8%
7
13%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
12
23%
31-45
7
19%
8
15%
46-60
7
19%
7
13%
61-75
9
25%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1
Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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