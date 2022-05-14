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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Локомотив Москва
0:1
Первый тайм: 25'
Динамо Москва
0'
0:1
9' Гол
Смолов Фёдор
25'
Локомотив - Динамо. 0:1. Гол Фед...

Ход матча

9'
0:1
Смолов Фёдор
Прогнозы 138
Локомотив Москва 22.5% (31)
X 42% (58)
Динамо Москва 35.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
4.14
4.12
1.97
Все Коэффициенты
Новости
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
4
Магкеев
Станислав
71
Тикнизян
Наир
8
Бека-Бека
Алексис
93
Карпукас
Артём
7
Керк
Джирано
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
17
Жемалетдинов
Рифат
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
19
Лесовой
Даниил
40
Смолов
Фёдор
Локомотив Москва
4-2-3-1
Динамо Москва
4-5-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 12 (2) 0.41
Жемалетдинов Рифат 8 0.28
Изидор Вильсон 7 (2) 0.24
Керк Джирано 4 0.14
Лисакович Виталий 2 0.07
Камано Франсуа 2 0.07
Кухта Ян 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Миранчук Антон 1 (1) 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Едвай Тин 1 0.03
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.31
Грулёв Вячеслав 7 0.24
Шиманьски Себастиан 6 0.21
Захарян Арсен 6 0.21
Тюкавин Константин 6 0.21
Макаров Денис 3 0.1
Бальбуэна Фабиан 3 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Нжи Клинтон Муа 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 6 2
Рыбус Мацей 8 0
Марадишвили Константин 5 1
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Гилерме Маринато 3 1
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Миранчук Антон 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 7 0
Варела Гильермо 5 1
Грулёв Вячеслав 5 1
Лаксальт Диего 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Моро Никола 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
36%
6
25%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

23
14
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
10
43%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

38
48
15 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
5
13%
6
13%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
6
16%
10
21%
46-60
6
16%
5
10%
61-75
11
29%
10
21%
76-90

Пропущено

37
34
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
5%
2
6%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
14
38%
5
15%
31-45
2
5%
3
9%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
8
22%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 33 55
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва 0:1 Заявка 29 12 8 9 39 - 37 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Ростов 2:0 Заявка 29 10 8 11 47 - 46 38
10. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Химки 0:2 Заявка 29 6 11 12 31 - 46 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва 0:1 Заявка 15 9 1 5 22 - 15 28
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва 1:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов 2:0 Заявка 15 6 2 7 28 - 25 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки 0:2 Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 15 10 1 4 26 - 19 31
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов 2:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
9. Локомотив Москва 0:1 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки 0:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    ГОООООЛ! 1:1!!! Едвай!!! 
  • 34'
    Миранчук попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, игроки "Динамо" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 33'
    Бека-Бека плотно пробил с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока "Динамо" и улетел на правый фланг. 
  • 32'
    Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Евгеньев выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Варела на левом фланге сбил Тикнизяна. "Локомотив" заработал неплохой стандарт. 
  • 30'
    Вернулся в игру Скопинцев, вроде бы всё нормально с Дмитрием, он готов играть дальше, однако, на всякий случай отправился разминаться и Паршивлюк. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Скопинцеву досталось в борьбе за мяч на правом углу своей штрафной площади, жалуется на боль в стопе фланговый защитник "Динамо". Вышли на поле врачи, пауза в игре. 
  • 28'
    Керк совершил рывок вперёд по правому флангу, Евгеньев грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Штанга
    27'
    Лесовой вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, штанга спасла "Локомотив" от второго пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    26'
    Захарян пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, Гилерме в прыжке отбил мяч к левому флангу. 
  • Угловой
    25'
    Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Едвай в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • 24'
    Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Дмитрий выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Лесового и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Магкеев теперь уже в центре поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Магкеев из глубины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, в итоге мяч вновь достался Шунину. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Фомин в центре поля нарушил правила против Карпукаса. Сам Артём быстро разыграл стандарт. 
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    • 20'
      Бека-Бека с правого фланга выполнил неудачную подачу в центр к линии вратарской, получился подарок для Шунина. 
    • 19'
      Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Дмитрий выполнил передачу в центр штрафной площади, Смолов в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 18'
      Жемалетдинов выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Живоглядов выполнил прострел во вратарскую, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 17'
      Жемалетдинов из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Керк зацепился за мяч, но вторым касанием Джирано перебросил не только Шунина, который выбежал из ворот, но и сами ворота "Динамо". 
    • 16'
      Бальбуэна из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Нжи, Гилерме вновь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • 15'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Смолову к правому углу штрафной площади, Гилерме вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • 14'
      Керк теперь уже отправился прессинговать Шунина в штрафную площадь, Антон сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • Описание гола
      13'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Смолов!!! Гилерме совершил грубейшую ошибку при передаче низом из центра штрафной площади на Бека-Бека, Смолов перехватил мяч, сразу же вышел один на один с голкипером и уверенно пробил под правую штангу. 
    • Офсайд
      12'
      Шиманьски с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Смолов зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, который был в офсайде. 
    • 11'
      Смолов попытался разогнать атаку по правому флангу, Карпукас накрыл Фёдора и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      10'
      Захарян с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Гилерме в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади, первым на подборе оказался Смолов, который был в офсайде. 
    • 9'
      Теперь уже Камано получил мяч в центре штрафной площади, Франсуа сразу же пробил по ворот, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • 8'
      Камано не очень удачно сыграл на левом фланге у штрафной площади "Динамо", мяч был отправлен за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Шиманьски в центральном круге далеко отпустил от себя мяч, а затем Себастиан нарушил правила против Карпукаса. 
    • 6'
      "Локомотив" перехватил контроль над мячом, пока "Динамо" вынуждено перестроиться на игру от обороны. 
    • 5'
      По правому флангу попытались игроки "Локомотива" разогнать атаку, но Скопинцев грамотно поставил корпус Живоглядову после заброса от Керка, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Травма, повреждение
      4'
      По итогам прошлого эпизода Тикнизян получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Локомотива". После паузы Наир показал, что он готов играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Нжи теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Локомотива", правила были нарушены против Тикнизяна. 
    • 2'
      Нжи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Тикнизян грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между очень хорошими командами. "Динамо" нужно побеждать, чтобы обойти "Сочи" и выйти на второе место в турнирной таблице. "Локомотив" в свою очередь имеет шансы ещё побороться за четвёртое место, но для этого сегодня также нужно набирать три очка. 
    • Первый тайм
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Смолов Фёдор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:1 Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    22.5% (31)
    Ничья
    42% (58)
    Динамо Москва
    35.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (47)
    1:2 Динамо Москва
    18.1% (25)
    2:1 Локомотив Москва
    8.7% (12)
    0:1 Динамо Москва
    8% (11)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    1:0 Локомотив Москва
    3.6% (5)
    2:3 Динамо Москва
    2.2% (3)
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