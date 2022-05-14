Скопинцеву досталось в борьбе за мяч на правом углу своей штрафной площади, жалуется на боль в стопе фланговый защитник "Динамо". Вышли на поле врачи, пауза в игре.

Вернулся в игру Скопинцев, вроде бы всё нормально с Дмитрием, он готов играть дальше, однако, на всякий случай отправился разминаться и Паршивлюк.

Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Евгеньев выбил мяч за пределы штрафной площади.

Бека-Бека плотно пробил с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока "Динамо" и улетел на правый фланг.

Миранчук попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, игроки "Динамо" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Фомин в центре поля нарушил правила против Карпукаса. Сам Артём быстро разыграл стандарт.

Магкеев из глубины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, в итоге мяч вновь достался Шунину.

Магкеев теперь уже в центре поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Дмитрий выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Лесового и ушёл на угловой.

Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Едвай в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Захарян пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, Гилерме в прыжке отбил мяч к левому флангу.

Лесовой вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, штанга спасла "Локомотив" от второго пропущенного мяча.

Керк совершил рывок вперёд по правому флангу, Евгеньев грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

20' Бека-Бека с правого фланга выполнил неудачную подачу в центр к линии вратарской, получился подарок для Шунина.

19' Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Дмитрий выполнил передачу в центр штрафной площади, Смолов в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

18' Жемалетдинов выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Живоглядов выполнил прострел во вратарскую, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Жемалетдинов из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Керк зацепился за мяч, но вторым касанием Джирано перебросил не только Шунина, который выбежал из ворот, но и сами ворота "Динамо".

16' Бальбуэна из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Нжи, Гилерме вновь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

15' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Смолову к правому углу штрафной площади, Гилерме вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

14' Керк теперь уже отправился прессинговать Шунина в штрафную площадь, Антон сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

13' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Смолов!!! Гилерме совершил грубейшую ошибку при передаче низом из центра штрафной площади на Бека-Бека, Смолов перехватил мяч, сразу же вышел один на один с голкипером и уверенно пробил под правую штангу.

12' Шиманьски с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Смолов зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, который был в офсайде.