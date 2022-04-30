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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 47
Локомотив Москва 14.9% (7)
X 61.7% (29)
Динамо Москва 23.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
4.25
4.10
1.94
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 11 (2) 0.39
Жемалетдинов Рифат 8 0.29
Изидор Вильсон 7 (2) 0.25
Керк Джирано 4 0.14
Лисакович Виталий 2 0.07
Камано Франсуа 2 0.07
Кухта Ян 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Миранчук Антон 1 (1) 0.04
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.32
Грулёв Вячеслав 7 0.25
Шиманьски Себастиан 6 0.21
Захарян Арсен 6 0.21
Тюкавин Константин 6 0.21
Макаров Денис 3 0.11
Бальбуэна Фабиан 3 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Нжи Клинтон Муа 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 6 2
Рыбус Мацей 8 0
Марадишвили Константин 5 1
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Гилерме Маринато 3 1
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Миранчук Антон 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 7 0
Варела Гильермо 5 1
Грулёв Вячеслав 5 1
Лаксальт Диего 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Моро Никола 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
36%
6
25%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

23
14
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
10
43%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

38
48
15 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
5
13%
6
13%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
6
16%
10
21%
46-60
6
16%
5
10%
61-75
11
29%
10
21%
76-90

Пропущено

37
34
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
5%
2
6%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
14
38%
5
15%
31-45
2
5%
3
9%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
8
22%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Локомотив Москва 14.9% (7)
    X 61.7% (29)
    Динамо Москва 23.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    4.25
    4.10
    1.94
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    14.9% (7)
    Ничья
    61.7% (29)
    Динамо Москва
    23.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.1% (24)
    1:2 Динамо Москва
    10.6% (5)
    2:1 Локомотив Москва
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    1:0 Локомотив Москва
    6.4% (3)
    0:1 Динамо Москва
    6.4% (3)
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    Локомотив Москва
    Динамо Москва
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