Стадион: РЖД Арена
История личных встреч
Локомотив Москва
Динамо Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|11 (2)
|0.39
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.29
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.25
|Керк Джирано
|4
|0.14
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|Камано Франсуа
|2
|0.07
|Кухта Ян
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.04
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.32
|Грулёв Вячеслав
|7
|0.25
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.21
|Захарян Арсен
|6
|0.21
|Тюкавин Константин
|6
|0.21
|Макаров Денис
|3
|0.11
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Шунин Антон
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|6
|2
|Рыбус Мацей
|8
|0
|Марадишвили Константин
|5
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Гилерме Маринато
|3
|1
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Магкеев Станислав
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Мампаси Марк
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|7
|0
|Варела Гильермо
|5
|1
|Грулёв Вячеслав
|5
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Евгеньев Роман
|3
|1
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Моро Никола
|4
|0
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
36%
6
25%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
23
14
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
10
43%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Забито
38
48
15 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
5
13%
6
13%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
6
16%
10
21%
46-60
6
16%
5
10%
61-75
11
29%
10
21%
76-90
Пропущено
37
34
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
5%
2
6%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
14
38%
5
15%
31-45
2
5%
3
9%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
8
22%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
14.9% (7)
Ничья
61.7% (29)
Динамо Москва
23.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.1% (24)
1:2 Динамо Москва
10.6% (5)
2:1 Локомотив Москва
8.5% (4)
2:2 Ничья
6.4% (3)
1:0 Локомотив Москва
6.4% (3)
0:1 Динамо Москва
6.4% (3)
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