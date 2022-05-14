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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уфа
1:0
Первый тайм: 15'
Арсенал Тула
0'
1:0
13' Гол
Кабутов Дмитрий
15'

Ход матча

13'
Кабутов Дмитрий
1:0
Прогнозы 144
Уфа 60.4% (87)
X 23.6% (34)
Арсенал Тула 16% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Арсенал Тула
1.74
4.34
5.41
Все Коэффициенты
Новости
32
Чичкан
Антон
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
7
Кабутов
Дмитрий
6
Фищенко
Руслан
19
Иванов
Олег
33
Сухов
Александр
17
Урунов
Остон
23
Касинтура
Эгаш
9
Агаларов
Гамид
36
Левашов
Михаил
6
Смольников
Игорь
70
Костадинов
Георги
3
Сокол
Артём
25
Степанов
Данил
20
Чаушич
Горан
78
Кайнов
Максим
44
Кангва
Кингс
11
Ткачёв
Сергей
7
Марков
Евгений
9
Гулиев
Аяз
Уфа
3-4-2-1
Арсенал Тула
4-1-2-3

История личных встреч

Уфа
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
3:4
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 18 (6) 0.62
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.14
Марков Евгений 4 0.14
Кангва Кингс 3 0.1
Кангва Эванс 3 0.1
Луценко Евгений 3 0.1
Давиташвили Зурико 3 0.1
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.03
Смольников Игорь 1 0.03
Новосельцев Иван 1 0.03
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Йокич Боян 5 1
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Иванов Олег 3 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 7 1
Чаушич Горан 5 2
Костадинов Георги 7 0
Смольников Игорь 6 0
Марков Евгений 6 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Кайнов Максим 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
4
33%
76-90

Пропущено

15
35
9 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
5
33%
6
17%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
4
27%
9
26%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
5
25%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
4
18%
8
40%
76-90

Забито

26
28
6 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
12%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
9
35%
6
21%
76-90

Пропущено

37
55
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
11%
8
15%
1-15
6
16%
10
18%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
6
16%
8
15%
46-60
6
16%
4
7%
61-75
8
22%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
3. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа 1:0 Заявка 29 5 12 12 26 - 38 27
16. Арсенал Тула 0:1 Заявка 29 5 8 16 28 - 56 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Уфа 1:0 Заявка 15 3 8 4 15 - 16 17
11. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула 0:1 Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа 1:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула 0:1 Заявка 15 2 1 12 12 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    19'
    Касинтура по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре. 
  • 18'
    Степанов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в голову Касинтуре и улетел в аут. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кабутов!!! Сухов с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Агаларов протолкнул мяч в центр штрафной, оттуда Касинтура отправил мяч на правый угол штрафной площади, Кабутов набежал на мяч и сильно пробил по воротам, Левашов не смог спасти свою команду. 
  • 16'
    Левашов из штрафной площади сильно выбил мяч на правый фланг на ход Ткачёву, мяч улетел в аут, но Сергей поблагодарил партнёра по команде за попытку. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Чаушич получил по ногам в центре поля от Кабутова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Кабутов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сухов в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 13'
    Касинтура с правого фланга от лицевой линии поля выполнил прострел в штрафную площадь, вновь защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 12'
    Кабутов после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кангва и улетел в аут. 
  • 11'
    Марков попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, но в окружении соперников Евгений ожидаемо потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Марков, чтобы не допустить контратаки "Уфы", на половине поля соперника нарушил правила против Кабутова. 
  • 9'
    Смольников с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Маркову, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 8'
    Игроки "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но пока гости не знают, как пройти дальше центра поля. 
  • 7'
    Марков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч достаточно сильно ушёл в сторону от левой штанги. 
  • 6'
    Урунов отправился прессинговать Сокола на половину поля "Арсенала", защитник тульской команды сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг Степанову. 
  • Угловой
    5'
    Кабутов на этот раз разыграл корнер с партнёром по команде, но затем на правом фланге игроки "Уфы" не смогли придумать ничего интересного. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      4'
      Кабутов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Никитин в борьбе с Соколом оказался на газоне, Виталий Мешков назначил повторный корнер. 
    • 3'
      Касинтура совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Сокол не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сухов в борьбе за мяч на половине поля "Арсенала" нарушил правила против Смольникова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Уфой" и тульским "Арсеналом". Аутсайдеры этого сезона имеют не так много шансов на спасение, но всё же как минимум достойно закончить чемпионат, каждая из команд должна стремиться. 
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    Прогнозы на матч Уфа 1:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Уфа
    60.4% (87)
    Ничья
    23.6% (34)
    Арсенал Тула
    16% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    31.9% (46)
    1:1 Ничья
    16% (23)
    2:1 Уфа
    14.6% (21)
    1:2 Арсенал Тула
    5.6% (8)
    2:0 Уфа
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:1 Арсенал Тула
    1.4% (2)
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    Уфа
    Арсенал Тула
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