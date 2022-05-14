Касинтура с правого фланга от лицевой линии поля выполнил прострел в штрафную площадь, вновь защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Кабутов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сухов в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Чаушич получил по ногам в центре поля от Кабутова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Левашов из штрафной площади сильно выбил мяч на правый фланг на ход Ткачёву, мяч улетел в аут, но Сергей поблагодарил партнёра по команде за попытку.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кабутов!!! Сухов с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Агаларов протолкнул мяч в центр штрафной, оттуда Касинтура отправил мяч на правый угол штрафной площади, Кабутов набежал на мяч и сильно пробил по воротам, Левашов не смог спасти свою команду.

Степанов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в голову Касинтуре и улетел в аут.

Касинтура по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре.

12' Кабутов после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кангва и улетел в аут.

11' Марков попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, но в окружении соперников Евгений ожидаемо потерял мяч.

10' Марков, чтобы не допустить контратаки "Уфы", на половине поля соперника нарушил правила против Кабутова.

9' Смольников с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Маркову, чтобы головой пробить по воротам.

8' Игроки "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но пока гости не знают, как пройти дальше центра поля.

7' Марков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч достаточно сильно ушёл в сторону от левой штанги.

6' Урунов отправился прессинговать Сокола на половину поля "Арсенала", защитник тульской команды сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг Степанову.