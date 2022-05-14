Стадион: BetBoom Арена
1:0
Первый тайм: 15'
1:0
13' ГолКабутов Дмитрий
Ход матча
13'
1:0
32
Чичкан
Антон
19
Иванов
Олег
17
Урунов
Остон
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
- Основной состав
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ортис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
38 Кулешин ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
История личных встреч
Уфа
Арсенал Тула
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|18 (6)
|0.62
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.07
|Журавлёв Юрий
|2
|0.07
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Ортис Дилан
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.14
|Марков Евгений
|4
|0.14
|Кангва Кингс
|3
|0.1
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|Луценко Евгений
|3
|0.1
|Давиташвили Зурико
|3
|0.1
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.07
|Ткачёв Сергей
|2
|0.07
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|Степанов Данил
|1
|0.03
|Смольников Игорь
|1
|0.03
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Йокич Боян
|5
|1
|Агаларов Гамид
|6
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Иванов Олег
|3
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Урунов Остон
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|7
|1
|Чаушич Горан
|5
|2
|Костадинов Георги
|7
|0
|Смольников Игорь
|6
|0
|Марков Евгений
|6
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Сокол Артём
|3
|1
|Беляев Максим
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Коченков Антон
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
35
9 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
5
33%
6
17%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
4
27%
9
26%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
5
25%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
4
18%
8
40%
76-90
Забито
26
28
6 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
12%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
9
35%
6
21%
76-90
Пропущено
37
55
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
11%
8
15%
1-15
6
16%
10
18%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
6
16%
8
15%
46-60
6
16%
4
7%
61-75
8
22%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|1:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 38
|27
|16.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|29
|5
|8
|16
|28 - 56
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Уфа
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 16
|17
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|15
|2
|1
|12
|12 - 36
|7
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Прогнозы на матч Уфа 1:0 Арсенал Тула
Исход игры
Уфа
60.4% (87)
Ничья
23.6% (34)
Арсенал Тула
16% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
50.45% (56)
Нет
49.55% (55)
Популярный счёт
1:0 Уфа
31.9% (46)
1:1 Ничья
16% (23)
2:1 Уфа
14.6% (21)
1:2 Арсенал Тула
5.6% (8)
2:0 Уфа
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Арсенал Тула
1.4% (2)
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