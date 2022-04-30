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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уфа
 
Позже
Арсенал Тула

История личных встреч

Уфа
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
3:4
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 18 (6) 0.64
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.14
Марков Евгений 4 0.14
Кангва Кингс 3 0.11
Кангва Эванс 3 0.11
Луценко Евгений 3 0.11
Давиташвили Зурико 3 0.11
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Йокич Боян 5 1
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Иванов Олег 3 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 7 1
Чаушич Горан 5 2
Костадинов Георги 7 0
Смольников Игорь 6 0
Марков Евгений 6 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Кайнов Максим 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
4
33%
76-90

Пропущено

15
35
9 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
5
33%
6
17%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
4
27%
9
26%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
5
25%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
4
18%
8
40%
76-90

Забито

26
28
6 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
12%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
9
35%
6
21%
76-90

Пропущено

37
55
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
11%
8
15%
1-15
6
16%
10
18%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
6
16%
8
15%
46-60
6
16%
4
7%
61-75
8
22%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Уфа 51% (26)
    X 29.4% (15)
    Арсенал Тула 19.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.82
    3.90
    5.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уфа - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Арсенал Тула

    Исход игры
    Уфа
    51% (26)
    Ничья
    29.4% (15)
    Арсенал Тула
    19.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (15)
    Меньше
    68.75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    37.3% (19)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    1:2 Арсенал Тула
    13.7% (7)
    2:1 Уфа
    9.8% (5)
    0:0 Ничья
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Арсенал Тула
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