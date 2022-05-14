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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ростов
2:0
Первый тайм: 24'
Химки
0'
1:0
12' Гол
Тугарев Роман
2:0
17' Гол
Полоз Дмитрий
21' Желтая карточка
Боженов Кирилл
24' Желтая карточка
Идову Брайн
24'
1:0. Гол Романа Тугарева (видео)...

Ход матча

12'
Тугарев Роман
(Полоз Дмитрий)
1:0
17'
Полоз Дмитрий
(Голенков Егор)
2:0
21'
 
Боженов Кирилл
24'
 
Идову Брайн
Прогнозы 137
Ростов 81% (111)
X 12.4% (17)
Химки 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Химки
2.32
3.68
3.39
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
19
Байрамян
Хорен
7
Полоз
Дмитрий
69
Голенков
Егор
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
88
Григалава
Гиа
87
Боженов
Кирилл
70
Магомедов
Бутта
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
19
Руденко
Александр
Александрович
44
Кухарчук
Илья
77
Мирзов
Резиуан
Ростов
4-1-4-1
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Ростов
Химки

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 14 (5) 0.48
Комличенко Николай 8 (2) 0.28
Глебов Данил 4 0.14
Соу Али 4 (1) 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.07
Тугарев Роман 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.03
Байрамян Хорен 1 0.03
Баштуш Бартоломеу 1 0.03
Голенков Егор 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.31
Кухарчук Илья 5 0.17
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Долгов Александр 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Трошечкин Александр 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Волков Захар 1 0.03
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Мелёхин Виктор 5 0
Комличенко Николай 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Глебов Данил 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 9 0
Идову Брайн 4 1
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
4
33%
61-75
4
16%
5
42%
76-90

Пропущено

26
26
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
8
31%
2
8%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
32%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
7
37%
76-90

Забито

44
30
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
16%
3
10%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
6
14%
6
20%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
9
20%
9
30%
76-90

Пропущено

47
45
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
17%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
12
26%
7
16%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
5
11%
8
18%
61-75
12
26%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0
Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0
Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 33 55
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва 0:1 Заявка 29 12 8 9 39 - 37 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Ростов 2:0 Заявка 29 10 8 11 47 - 46 38
10. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Химки 0:2 Заявка 29 6 11 12 31 - 46 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва 0:1 Заявка 15 9 1 5 22 - 15 28
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва 1:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов 2:0 Заявка 15 6 2 7 28 - 25 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки 0:2 Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 15 10 1 4 26 - 19 31
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов 2:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
9. Локомотив Москва 0:1 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки 0:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 29'
    Боженов с правой бровки выполнял передачу на дальнюю штангу. Песьяков там сыграл на выходе, сумев довольно уверенно забрать снаряд в свои перчатки.
  • 28'
    Еще одну атаку проводили с правого края химчане, но Руденко пробросил мяч себе на ход слишком сильно. По итогу ему не удалось добраться до снаряда.
  • 27'
    Сильянов не смог обработать мяч на левом фланге на скорости. Упускает по итогу "Ростов" шанс убежать в перспективную контратаку. 
  • 26'
    Угловой, к слову, не лучшим образом подали футболисты "Ростова". Уверенно после навеса с левого края отбивается сейчас коллектив гостей.
  • Угловой
    25'
    Лантратов во время навеса соперника добирается до снаряда. Смахивает, таким образом, голкипер "Ростова" мяч на угловой. В противном случае Осипенко мог замкнуть дальнюю штангу.
  • Желтая карточка
    24'
    Идову сбивает сейчас на правом фланге Ланговича. В руках судьи тут же еще одна карточка появляется. Опасный штрафной подадут с правого края ростовчане.
  • 22'
    Снова в атаку пытался убежать Мирзов, но, пробросив мяч себе на ход, убежать от защитника не смог футболист команды гостей.
  • Офсайд
    21'
    В офсайде оказывается сейчас на правом фланге Рубенко. Определяет судейская бригада положение "вне игры" довольно уверенно тут.
  • Желтая карточка
    20'
    Первая в руках рефери карточка желтого цвета появляется. Боженов совершил в центре поля грубую накладку против Калинина. Рефери тут же показал нарушителю "горчичник".
  • 19'
    В случае сегодняшней победы 9-й "Ростов" сможет приблизиться к "Ахмату", и будет проигрывать сопернику только по дополнительным показателям. Стоит отметить, что у грозненцев еще остается не сыгранным матч 29-го тура.
  • 17'
    Мирзов еще в одной попытке отличиться отметился. Слишком сильным получился его выстрел. Мяч опять уходит куда-то  в сторону трибун.
  • 16'
    Вот так, друзья! Круто играет сегодня "Ростов". Доволен Валерий Карпин, и в крайне неприятной ситуации оказывается команда гостей, которой нужно отыгрывать 2 гола.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОЛОЗ! 2:0!
    И второй гол забивает "Ростов". Выбивает мяч в центр поля сейчас вратарь "Ростова". Голенков сбросил сферу на ход Полозу, который первым же касанием наносит выстрел по рамке соперника, после чего мяч прилетает в сетку!
  • 14'
    Футболисты "Ростова" контролируют мяч в районе центрального круга. Все схвачено у подопечных Карпина. Думаю, сегодня "Ростов" будет играть только на победу.
  • 13'
    Мирзов наносил удар по воротам "Ростова" со средней дистанции, но мяч полетел намного выше цели. Тем не менее, первую попытку отличиться от гостей мы отмечаем.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТУГАРЕВ! 1:0!
      "Ростов" выходит вперед! Байрамян отдал передачу в центр на Полоза, тот в центре нашел свободного Тугарева, и футболист "Ростова" уверенно переправил снаряд в дальний угол!
    • 10'
      10 минут отыграли соперники на поле. Пока что превосходство "Ростова" в атаке очевидно, но игра химчан в обороне не вызывает никаких сомнений.
    • Угловой
      8'
      Три корнера в итоге сразу удалось подать футболистам "Ростова". Причем были корнеры с разных флангов, но ни один из стандартов не принес опасности у ворот соперника.
    • Анонс
      7'
      Домашней игрой против "Спартак" будут заканчивать сезон футболисты "Химок". В то же самое время, "Ростов" в последнем туре уходящего сезона будет биться за три очка с ЦСКА в Москве.
    • Угловой
      6'
      Угловой не лучшим образом разыграли футболисты "Ростова", но после подачи с левого края еще один корнер удалось заработать южанам.
    • Угловой
      5'
      Оба наставника у кромки поля с первых минут поединка. Напряженными выглядят лица тренером. Ростовчане тем временем первый в матче угловой зарабатывают.
    • 3'
      Пронесся сейчас к воротам Полоз, которому удалось даже выполнить заброс на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
    • 2'
      Футболисты "Ростова" предстали в желто-синих цветах, в то время, как "Химки" предстали в черном обмундировании. Ворота хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Валерий Данченко (Уфа, Россия);
      Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия);
      Резервный: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия).
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    Прогнозы на матч Ростов 2:0 Химки

    Исход игры
    Ростов
    81% (111)
    Ничья
    12.4% (17)
    Химки
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    36.5% (50)
    1:0 Ростов
    18.2% (25)
    1:1 Ничья
    8.8% (12)
    2:0 Ростов
    8% (11)
    3:1 Ростов
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Химки
    2.2% (3)
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