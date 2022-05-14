Снова в атаку пытался убежать Мирзов, но, пробросив мяч себе на ход, убежать от защитника не смог футболист команды гостей.

Идову сбивает сейчас на правом фланге Ланговича. В руках судьи тут же еще одна карточка появляется. Опасный штрафной подадут с правого края ростовчане.

Лантратов во время навеса соперника добирается до снаряда. Смахивает, таким образом, голкипер "Ростова" мяч на угловой. В противном случае Осипенко мог замкнуть дальнюю штангу.

Угловой, к слову, не лучшим образом подали футболисты "Ростова". Уверенно после навеса с левого края отбивается сейчас коллектив гостей.

Сильянов не смог обработать мяч на левом фланге на скорости. Упускает по итогу "Ростов" шанс убежать в перспективную контратаку.

Еще одну атаку проводили с правого края химчане, но Руденко пробросил мяч себе на ход слишком сильно. По итогу ему не удалось добраться до снаряда.

Боженов с правой бровки выполнял передачу на дальнюю штангу. Песьяков там сыграл на выходе, сумев довольно уверенно забрать снаряд в свои перчатки.

21' В офсайде оказывается сейчас на правом фланге Рубенко. Определяет судейская бригада положение "вне игры" довольно уверенно тут.

20' Первая в руках рефери карточка желтого цвета появляется. Боженов совершил в центре поля грубую накладку против Калинина. Рефери тут же показал нарушителю "горчичник".

19' В случае сегодняшней победы 9-й "Ростов" сможет приблизиться к "Ахмату", и будет проигрывать сопернику только по дополнительным показателям. Стоит отметить, что у грозненцев еще остается не сыгранным матч 29-го тура.

17' Мирзов еще в одной попытке отличиться отметился. Слишком сильным получился его выстрел. Мяч опять уходит куда-то в сторону трибун.

16' Вот так, друзья! Круто играет сегодня "Ростов". Доволен Валерий Карпин, и в крайне неприятной ситуации оказывается команда гостей, которой нужно отыгрывать 2 гола.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОЛОЗ! 2:0!

И второй гол забивает "Ростов". Выбивает мяч в центр поля сейчас вратарь "Ростова". Голенков сбросил сферу на ход Полозу, который первым же касанием наносит выстрел по рамке соперника, после чего мяч прилетает в сетку!

14' Футболисты "Ростова" контролируют мяч в районе центрального круга. Все схвачено у подопечных Карпина. Думаю, сегодня "Ростов" будет играть только на победу.