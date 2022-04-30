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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ростов
 
Позже
Химки

История личных встреч

Ростов
Химки

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 13 (5) 0.46
Комличенко Николай 8 (2) 0.29
Глебов Данил 4 0.14
Соу Али 4 (1) 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.32
Кухарчук Илья 5 0.18
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Долгов Александр 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Мелёхин Виктор 5 0
Комличенко Николай 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Глебов Данил 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 8 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Идову Брайн 3 1
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
4
33%
61-75
4
16%
5
42%
76-90

Пропущено

26
26
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
8
31%
2
8%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
32%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
7
37%
76-90

Забито

44
30
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
16%
3
10%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
6
14%
6
20%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
9
20%
9
30%
76-90

Пропущено

47
45
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
17%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
12
26%
7
16%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
5
11%
8
18%
61-75
12
26%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0
Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0
Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ростов 84% (42)
    X 12% (6)
    Химки 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Химки
    2.19
    3.56
    3.66
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ростов - Химки

    Исход игры
    Ростов
    84% (42)
    Ничья
    12% (6)
    Химки
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    36% (18)
    1:0 Ростов
    24% (12)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    2:0 Ростов
    12% (6)
    1:2 Химки
    4% (2)
    3:1 Ростов
    4% (2)
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