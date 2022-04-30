Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Химки
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|13 (5)
|0.46
|Комличенко Николай
|8 (2)
|0.29
|Глебов Данил
|4
|0.14
|Соу Али
|4 (1)
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Щетинин Кирилл
|2
|0.07
|Осипенко Максим
|2
|0.07
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|9 (4)
|0.32
|Кухарчук Илья
|5
|0.18
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.07
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.07
|Долгов Александр
|2
|0.07
|Садыгов Илья
|2
|0.07
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.07
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Трошечкин Александр
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Идову Брайн
|0
|0
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Лангович Андрей
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Глебов Данил
|3
|0
|Щетинин Кирилл
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|8
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Идову Брайн
|3
|1
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|Камышев Илья
|3
|1
|Филин Александр
|4
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
4
33%
61-75
4
16%
5
42%
76-90
Пропущено
26
26
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
8
31%
2
8%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
5
19%
3
12%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
32%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
7
37%
76-90
Забито
44
30
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
16%
3
10%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
6
14%
6
20%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
9
20%
9
30%
76-90
Пропущено
47
45
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
17%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
12
26%
7
16%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
5
11%
8
18%
61-75
12
26%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0
Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0
Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Химки
Исход игры
Ростов
84% (42)
Ничья
12% (6)
Химки
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36% (18)
1:0 Ростов
24% (12)
1:1 Ничья
12% (6)
2:0 Ростов
12% (6)
1:2 Химки
4% (2)
3:1 Ростов
4% (2)
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