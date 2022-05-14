Полузащитник "Ахмата" Артём Тимофеев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сарвели.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов", Умаев в окружении соперников не смог зацепиться за мяч.

Бериша с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Уткин в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Швеца.

Швец получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Ахмата", пауза в игре.

Поднялся Швец после паузы, показал Антон, что с ним всё нормально, полузащитник "Ахмата" готов продолжать матч.

Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади, могло быть очень опасно, но Бериша был в офсайде.

Карапузов совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Барач оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Карапузов с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, Барач и Овсянников немного не поняли друг друга, но в итоге Богдан выбил мяч на своего партнёра по команде.

Уткин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Зиньковского.

Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Крыльев Советов", Бейл оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Овсянникову.

Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Зиньковского.

Барач в позиционной борьбе на правом фланге невольно отмахнулся от Умаева, но Алексей Амелин не зафиксировал нарушения правил.

Карапузов с правого фланга выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Овсянников грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' "Крылья Советов" решили пока играть от обороны, всё же не понимают игроки самарского клуба, как лучше пока лучше действовать в Грозном, чтобы диктовать условия на поле.

19' Богосавац из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тимофеев зацепился за мяч и от лицевой линии выполнил передачу к правому углу вратарской, Трошечкин в касание на исполнение пробил под левый угол ворот, Овсянников в прыжке намертво поймал мяч.

18' Бериша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Бейл на левой половине поля нарушил правила против Бериши. Игроки "Ахмата" тщательно готовятся к стандарту.

16' Горшков со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Цыпченко не имел шансов для удара головой по воротам.

15' Швец на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Зиньковского. "Крылья Советов" заработали довольно опасный стандарт.

14' Богосавац из глубины поля выполнил неудачный заброс на ход Берише по левому флангу, мяч улетел в аут.

13' А вот теперь Умаев с левого фланга выполнил довольно опасную передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило техники Тимофееву, чтобы в касание обработать мяч, в итоге он ушёл за лицевую линию поля.

12' Карапузов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Умаев в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч вновь сильно ушёл в сторону от цели.