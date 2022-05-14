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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ахмат
0:0
Первый тайм: 30'
Крылья Советов
0'
21' Желтая карточка
Семёнов Андрей
26' Желтая карточка
Тимофеев Артём
30'

Ход матча

21'
Семёнов Андрей
 
26'
Тимофеев Артём
 
Прогнозы 142
Ахмат 47.2% (67)
X 38% (54)
Крылья Советов 14.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
2.42
3.62
3.27
Все Коэффициенты
Новости
88
Шелия
Гиорги
77
Карапузов
Владислав
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
9
Умаев
Идрис
47
Уткин
Даниил
7
Бериша
Бернард
25
Трошечкин
Александр
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
44
Барач
Матео
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
22
Костанца
Фернандо
6
Якуба
Денис
11
Ежов
Роман
19
Цыпченко
Дмитрий
17
Зиньковский
Антон
10
Сарвели
Владислав
Ахмат
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 9 0.31
Конате Мохамед II 6 (1) 0.21
Трошечкин Александр 4 0.14
Себаи Сенин 3 0.1
Коновалов Игорь 3 (2) 0.1
Полярус Артём 2 (1) 0.07
Тимофеев Артём 2 (2) 0.07
Карапузов Владислав 1 0.03
Бериша Бернард 1 0.03
Лысцов Виталий 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Садулаев Лечи 1 0.03
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 9 0.31
Глушенков Максим 7 0.24
Сергеев Иван 6 (2) 0.21
Зиньковский Антон 4 0.14
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 2 0.07
Чернов Никита 1 0.03
Игнатьев Иван 1 0.03
Бегич Сильвие 1 0.03
Барач Матео 1 0.03
Костанца Фернандо 1 0.03
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 7 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Уциев Ризван 3 1
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Шелия Гиорги 2 1
Бериша Бернард 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Полярус Артём 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Бегич Сильвие 4 0
Солдатенков Александр 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
5
33%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
8
42%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

19
16
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
16%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
5
31%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Забито

35
38
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
6%
2
5%
1-15
5
14%
8
21%
16-30
11
31%
5
13%
31-45
6
17%
10
26%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
7
20%
9
24%
76-90

Пропущено

36
35
11 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
11%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
11
31%
4
11%
46-60
6
17%
8
23%
61-75
8
22%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 29 12 6 11 39 - 34 42
8. Ахмат 0:0 Заявка 29 12 3 14 34 - 37 39
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат 0:0 Заявка 15 8 1 6 22 - 17 25
6. Крылья Советов 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 3 7 14 - 20 18
7. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
8. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат 0:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Первый тайм
  • Офсайд
    35'
    Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади, могло быть очень опасно, но Бериша был в офсайде. 
  • 34'
    Поднялся Швец после паузы, показал Антон, что с ним всё нормально, полузащитник "Ахмата" готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Швец получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Ахмата", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    32'
    Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Швеца. 
  • 31'
    Бериша с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Уткин в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 30'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов", Умаев в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    29'
    Полузащитник "Ахмата" Артём Тимофеев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сарвели. 
  • 28'
    Карапузов с правого фланга выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Овсянников грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Судья
    27'
    Барач в позиционной борьбе на правом фланге невольно отмахнулся от Умаева, но Алексей Амелин не зафиксировал нарушения правил. 
  • 26'
    Бейл с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, Быстров перехватил мяч. 
  • Желтая карточка
    25'
    Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Зиньковского. 
  • 24'
    Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Крыльев Советов", Бейл оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Овсянникову. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Уткин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Зиньковского. 
  • 22'
    Карапузов с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, Барач и Овсянников немного не поняли друг друга, но в итоге Богдан выбил мяч на своего партнёра по команде.
  • 21'
    Карапузов совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Барач оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
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    • 20'
      "Крылья Советов" решили пока играть от обороны, всё же не понимают игроки самарского клуба, как лучше пока лучше действовать в Грозном, чтобы диктовать условия на поле. 
    • 19'
      Богосавац из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тимофеев зацепился за мяч и от лицевой линии выполнил передачу к правому углу вратарской, Трошечкин в касание на исполнение пробил под левый угол ворот, Овсянников в прыжке намертво поймал мяч. 
    • 18'
      Бериша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Бейл на левой половине поля нарушил правила против Бериши. Игроки "Ахмата" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 16'
      Горшков со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Цыпченко не имел шансов для удара головой по воротам. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Швец на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Зиньковского. "Крылья Советов" заработали довольно опасный стандарт. 
    • 14'
      Богосавац из глубины поля выполнил неудачный заброс на ход Берише по левому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 13'
      А вот теперь Умаев с левого фланга выполнил довольно опасную передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило техники Тимофееву, чтобы в касание обработать мяч, в итоге он ушёл за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Карапузов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Умаев в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч вновь сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      11'
      Бериша разыграл корнер с Трошечкиным, далее Бернард выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 10'
      Бериша ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Солдатенков накрыл Бернарда и выбил мяч на угловой. 
    • 9'
      Умаев прошёл вперёд по левому флангу, затем Идрис сместился в центр и от линии штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги и сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот "Ахмата". Зиньковский разыграл корнер с Горшковым, затем Антон выполнил неудачную подачу к линии вратарской с левого фланга, Шелия забрал мяч в руки без всякого труда. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Трошечкин в центре поля нарушил правила против Зиньковского. Игроки "Крыльев Советов" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Крыльев Советов", Бериша под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, в итоге у него получилась скидка в руки Овсянникову. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Трошечкина были нарушены правила на левом фланге. Игроки "Ахмата" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      Быстров поскользнулся на своей половине поля, но Марат успел подняться, Сарвели в итоге до мяча не добрался. 
    • 3'
      Пока команды достаточно спокойно начинают этот матч, "Ахмат" и "Крылья Советов" присматриваются друг к другу и не форсируют события на поле. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ежову по правой половине поля, Роман ворвался в штрафную площадь, но далее под давлением Богосаваца он потерял мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между соседями по турнирной таблице. "Ахмат" если ещё надеется на седьмое место, должен сегодня побеждать "Крылья Советов", но конечно же справиться с самарским клубом будет крайне трудно. 
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    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    47.2% (67)
    Ничья
    38% (54)
    Крылья Советов
    14.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (41)
    2:1 Ахмат
    21.1% (30)
    1:0 Ахмат
    14.8% (21)
    1:2 Крылья Советов
    5.6% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    1:3 Крылья Советов
    1.4% (2)
    0:1 Крылья Советов
    1.4% (2)
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