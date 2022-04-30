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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ахмат
 
Позже
Крылья Советов

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 9 0.32
Конате Мохамед II 6 (1) 0.21
Трошечкин Александр 4 0.14
Себаи Сенин 3 0.11
Коновалов Игорь 3 (2) 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.07
Тимофеев Артём 2 (2) 0.07
Карапузов Владислав 1 0.04
Бериша Бернард 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 9 0.32
Глушенков Максим 7 0.25
Сергеев Иван 6 (2) 0.21
Зиньковский Антон 4 0.14
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 2 0.07
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 7 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Уциев Ризван 3 1
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Шелия Гиорги 2 1
Бериша Бернард 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Полярус Артём 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Бегич Сильвие 4 0
Солдатенков Александр 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
5
33%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
8
42%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

19
16
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
16%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
5
31%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Забито

35
38
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
6%
2
5%
1-15
5
14%
8
21%
16-30
11
31%
5
13%
31-45
6
17%
10
26%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
7
20%
9
24%
76-90

Пропущено

36
35
11 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
11%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
11
31%
4
11%
46-60
6
17%
8
23%
61-75
8
22%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ахмат 31.1% (14)
    X 42.2% (19)
    Крылья Советов 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.31
    3.60
    3.33
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    31.1% (14)
    Ничья
    42.2% (19)
    Крылья Советов
    26.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    1:0 Ахмат
    20% (9)
    1:2 Крылья Советов
    17.8% (8)
    2:1 Ахмат
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    0:1 Крылья Советов
    4.4% (2)
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