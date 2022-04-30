Стадион: Ахмат-Арена
Позже
История личных встреч
Ахмат
Крылья Советов
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|9
|0.32
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.21
|Трошечкин Александр
|4
|0.14
|Себаи Сенин
|3
|0.11
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.11
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.07
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.07
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|9
|0.32
|Глушенков Максим
|7
|0.25
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.21
|Зиньковский Антон
|4
|0.14
|Горшков Юрий
|2 (2)
|0.07
|Ежов Роман
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|2
|0.07
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Якуба Денис
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
|Гапонов Илья
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Семёнов Андрей
|7
|0
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Уциев Ризван
|3
|1
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Себаи Сенин
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Шелия Гиорги
|2
|1
|Бериша Бернард
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|1
|Якуба Денис
|4
|1
|Горшков Юрий
|5
|0
|Ежов Роман
|3
|1
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Солдатенков Александр
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
5
33%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
8
42%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Пропущено
19
16
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
16%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
5
31%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Забито
35
38
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
6%
2
5%
1-15
5
14%
8
21%
16-30
11
31%
5
13%
31-45
6
17%
10
26%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
7
20%
9
24%
76-90
Пропущено
36
35
11 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
11%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
11
31%
4
11%
46-60
6
17%
8
23%
61-75
8
22%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов
Исход игры
Ахмат
31.1% (14)
Ничья
42.2% (19)
Крылья Советов
26.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
1:0 Ахмат
20% (9)
1:2 Крылья Советов
17.8% (8)
2:1 Ахмат
11.1% (5)
2:2 Ничья
6.7% (3)
0:1 Крылья Советов
4.4% (2)
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