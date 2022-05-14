Стадион: Энерга Гданьск
0:0
Перерыв
20' Желтая карточкаМалец Мариуш
28' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
Ход матча
20'
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|13
|0.39
|Пайшау Флавиу
|10 (3)
|0.3
|Дурмуш Илкай
|6
|0.18
|Терраццино Марко
|4
|0.12
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Жуковски Матеуш
|2
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Конрадо
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|10
|0.3
|Гросицки Камил
|9
|0.27
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.18
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.18
|Кухарчик Михал
|5
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|3
|0.09
|Бичахчян Ваан
|3
|0.09
|Журавски Мачей
|3
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.09
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|10
|0
|Малоча Марио
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Зволински Лукаш
|5
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Терраццино Марко
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Сисей Йозеф
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
6
21%
6
26%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
10
36%
4
17%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
55%
76-90
Забито
20
38
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
1
5%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
6
30%
7
18%
31-45
5
25%
8
21%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
5
25%
8
21%
76-90
Пропущено
27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
9
33%
5
28%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Забито
48
61
23 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 24
7 Не забивали 4
7
15%
9
15%
1-15
5
10%
8
13%
16-30
11
23%
10
16%
31-45
8
17%
12
20%
46-60
2
4%
10
16%
61-75
15
31%
12
20%
76-90
Пропущено
40
29
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 21
5
13%
0
0%
1-15
3
8%
6
21%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
11
28%
5
17%
61-75
8
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|14.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:0
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|0:0
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10