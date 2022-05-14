Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 13870
0:0
Конец матча
20' Желтая карточкаМалец Мариуш
28' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
72' Желтая карточкаПайшау Флавиу
75' Желтая карточкаБурштын Якуб
75' Вторая желтая карточкаБурштын Якуб
90' Желтая карточкаДурмуш Илкай
Ход матча
20'
72'
75'
75'
90'
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|13
|0.39
|Пайшау Флавиу
|10 (3)
|0.3
|Дурмуш Илкай
|6
|0.18
|Терраццино Марко
|4
|0.12
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Жуковски Матеуш
|2
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Конрадо
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|10
|0.3
|Гросицки Камил
|9
|0.27
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.18
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.18
|Кухарчик Михал
|5
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|3
|0.09
|Бичахчян Ваан
|3
|0.09
|Журавски Мачей
|3
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.09
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|10
|0
|Малоча Марио
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Зволински Лукаш
|5
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Терраццино Марко
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Сисей Йозеф
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Бурштын Якуб
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
6
21%
6
26%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
10
36%
4
17%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
55%
76-90
Забито
20
38
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
1
5%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
6
30%
7
18%
31-45
5
25%
8
21%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
5
25%
8
21%
76-90
Пропущено
27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
9
33%
5
28%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Забито
48
61
23 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 24
8 Не забивали 5
7
15%
9
15%
1-15
5
10%
8
13%
16-30
11
23%
10
16%
31-45
8
17%
12
20%
46-60
2
4%
10
16%
61-75
15
31%
12
20%
76-90
Пропущено
40
29
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 21
5
13%
0
0%
1-15
3
8%
6
21%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
11
28%
5
17%
61-75
8
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|14.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10