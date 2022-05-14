Стадион: Брук-Бет
0:1
Конец матча
5' Желтая карточкаWiktor Biedrzycki
0:0
45' Не забитый пенальтиPiotr Wlazlo
0:1
57' ПенальтиГук Томаш
85' Желтая карточкаПознар Томаш
Ход матча
45'
0:0
57'
0:1
85'
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
88
Познар
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Пяст
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|9
|0.27
|Piotr Wlazlo
|9 (6)
|0.27
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Познар Томаш
|2
|0.06
|Adam Radwanski
|2
|0.06
|Kacper Spiewak
|2
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.03
|Путивцев Артём
|1
|0.03
|Губинек Михал
|1
|0.03
|Patryk Czarnowski
|1
|0.03
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.03
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Домбровский Андрей
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадзиор Дамиан
|6 (1)
|0.18
|Alberto Toril
|6
|0.18
|Соколовски Патрик
|5
|0.15
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.15
|Храпек Михал
|4
|0.12
|Червински Якуб
|3
|0.09
|Вида Кристофер
|3
|0.09
|Кончковски Мартин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Стоилькович Никола
|1
|0.03
|Голубек Якуб
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Michael Ameyaw
|1
|0.03
|Гук Томаш
|1 (1)
|0.03
|Хэйтли Том
|0
|0
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|8
|0
|Wiktor Biedrzycki
|6
|0
|Nemanja Tekijaski
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Познар Томаш
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Sebastian Bonecki
|3
|0
|Губинек Михал
|3
|0
|Домгени Давид
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|2
|0
|Гибш Матей
|2
|0
|Амбросевич Мацей
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Домбровский Андрей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Лоска Томаш
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Хэйтли Том
|4
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Катранис Александрос
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
4
20%
2
10%
76-90
Пропущено
25
17
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
6
24%
2
12%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
5
33%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
3
20%
6
29%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Пропущено
28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
25%
4
18%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
5
18%
6
27%
76-90
Забито
35
41
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 9
6
17%
6
15%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
9
26%
8
20%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
4
11%
10
24%
61-75
7
20%
4
10%
76-90
Пропущено
53
39
20 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 22
5
9%
1
3%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
7
13%
10
26%
31-45
14
26%
6
15%
46-60
8
15%
8
21%
61-75
11
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1
Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:1
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|1:2
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|13.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:1
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|10.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|11.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|1:2
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|2:1
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|5.
|Варта Познань
|1:2
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10