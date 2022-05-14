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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0:1
Конец матча
Пяст
0'
5' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
0:0
45' Не забитый пенальти
Piotr Wlazlo
0:1
57' Пенальти
Гук Томаш
85' Желтая карточка
Познар Томаш
90'+4
99
Лоска
Томаш
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
28
Амбросевич
Мацей
13
Mateusz
Grzybek
18
Piotr
Wlazlo
89
Домбровский
Андрей
3
Грабовски
Марцин
10
Adam
Radwanski
8
Стефаник
Самуэль
88
Познар
Томаш
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Кончковски
Мартин
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
92
Кадзиор
Дамиан
Брук-Бет Термалица
3-4-2-1
Пяст
4-4-2

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Пяст

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 9 0.27
Piotr Wlazlo 9 (6) 0.27
Mateusz Grzybek 2 0.06
Познар Томаш 2 0.06
Adam Radwanski 2 0.06
Kacper Spiewak 2 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Губинек Михал 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Домбровский Андрей 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадзиор Дамиан 6 (1) 0.18
Alberto Toril 6 0.18
Соколовски Патрик 5 0.15
Вильчек Камиль 5 (1) 0.15
Храпек Михал 4 0.12
Червински Якуб 3 0.09
Вида Кристофер 3 0.09
Кончковски Мартин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Гук Томаш 1 (1) 0.03
Хэйтли Том 0 0
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Wiktor Biedrzycki 6 0
Nemanja Tekijaski 4 1
Mateusz Grzybek 5 0
Познар Томаш 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Мешанович Мурис 3 0
Sebastian Bonecki 3 0
Губинек Михал 3 0
Домгени Давид 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Стефаник Самуэль 2 0
Гибш Матей 2 0
Амбросевич Мацей 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Коцыля Давид 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Домбровский Андрей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Лоска Томаш 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Гук Томаш 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Катранис Александрос 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
4
20%
2
10%
76-90

Пропущено

25
17
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
6
24%
2
12%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
5
33%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
3
20%
6
29%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
25%
4
18%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
5
18%
6
27%
76-90

Забито

35
41
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 9
6
17%
6
15%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
9
26%
8
20%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
4
11%
10
24%
61-75
7
20%
4
10%
76-90

Пропущено

53
39
20 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 22
5
9%
1
3%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
7
13%
10
26%
31-45
14
26%
6
15%
46-60
8
15%
8
21%
61-75
11
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1
Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:1 33 21 8 4 65 - 23 71
2. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 33 15 8 10 44 - 36 53
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 1:2 33 10 9 14 34 - 38 39
12. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
13. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 33 7 10 16 34 - 54 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:1 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
9. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
10. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
11. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 1:2 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Лех 2:1 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
4. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
5. Варта Познань 1:2 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Piotr Wlazlo пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    5'
    Wiktor Biedrzycki получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:1 Пяст онлайн

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