Стадион: Заглебье Любин
1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаLukasz Lakomy
30' Желтая карточкаДаниэл Эрик
45' Желтая карточкаКопац Бартош
69' Желтая карточкаПетрашек Томаш
72' Желтая карточкаШчекич Александар
77' Желтая карточкаАрсенич Зоран
90' Вторая желтая карточкаАрсенич Зоран
1:0
90' ПенальтиХодына Кацпер
90' Желтая карточкаХодына Кацпер
90' Желтая карточкаБиззад Каспер
Ход матча
26'
30'
45'
55'
69'
77'
90'
90'
1:0
90'
90'
17
Шиш
Патрик
16
Кшижак
Оскар
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
42 Jakub Orpik
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Заглембе Любин
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|11 (3)
|0.33
|Стажиньски Филип
|6 (1)
|0.18
|Долежал Мартин
|4
|0.12
|Даниэл Эрик
|3
|0.09
|Ходына Кацпер
|3 (1)
|0.09
|Живец Саша
|2
|0.06
|Заиц Томаш
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Lukasz Lakomy
|1
|0.03
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Шимич Лоренцо
|1
|0.03
|Крук Камиль
|1
|0.03
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|18 (6)
|0.55
|Гутковский Владислав
|9
|0.27
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.21
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.06
|Нивулис Анджей
|2
|0.06
|Петрашек Томаш
|2
|0.06
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Рундич Милан
|1
|0.03
|Лидерман Бен
|1
|0.03
|Стургеон Фабиу
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Арсенич Зоран
|1
|0.03
|Длугош Виктор
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.03
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сапала Игор
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|10
|0
|Балич Саша
|6
|1
|Бартолевски Матеуш
|6
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Зубровски Якуб
|6
|0
|Ходына Кацпер
|6
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Даниэл Эрик
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шчекич Александар
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|8
|2
|Петрашек Томаш
|10
|0
|Тудор Фран
|9
|0
|Арсенич Зоран
|5
|1
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Кун Патрик
|5
|0
|Лидерман Бен
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Арак Якуб
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
24
6 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
8
31%
5
21%
46-60
5
19%
7
29%
29%
61-75
7
27%
5
21%
76-90
Пропущено
27
18
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
8
30%
30%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
6
22%
4
22%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
3
11%
4
22%
76-90
Забито
17
31
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 18
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
5
29%
29%
5
16%
61-75
3
18%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
29
14
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
21%
2
14%
46-60
2
7%
6
43%
61-75
10
34%
2
14%
76-90
Забито
43
55
13 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
3
7%
3
5%
1-15
6
14%
6
11%
16-30
4
9%
8
15%
31-45
10
23%
12
22%
46-60
10
23%
12
22%
61-75
10
23%
14
25%
76-90
Пропущено
56
32
29 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
12
21%
3
9%
1-15
9
16%
4
13%
16-30
8
14%
6
19%
31-45
11
20%
3
9%
46-60
3
5%
10
31%
61-75
13
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2
Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|14.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:0
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|0:0
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10