18' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Утрехт выполняет удар от ворот.

17' Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

15' Утрехт выполняет удар от ворот.

12' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

12' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Кёлерт Матс нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

11' Плохо сыграл Элсхлягель Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Кён Деррик нанес удар издали, а Эрик Ольшлэгель отбил его обратно в игру!

9' Команда Виллем II забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Утрехт выполняет удар от ворот.

8' Кёлерт Матс не смог попасть в створ ударом издали

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

2' Утрехт выполняет удар от ворот.

1' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля