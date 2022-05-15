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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Виллем II
1:0
Первый тайм: 25'
Утрехт
0'
1:0
8' Гол
Хорнкамп Ииц
25'

Ход матча

8'
Хорнкамп Ииц
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Утрехт
3.20
3.88
3.90
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
19
Кроули
Дэниэл
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
32
Элсхлягель
Эрик
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
9
Дувикас
Анастасиос
22
Ван
де
Стрек
Сандер
17
Алмквист
Понтус
Виллем II
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Утрехт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

25 матчей

16%
8%
76%
4 победы 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:1
Э
3:2
Э
0:6
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:3
Э
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 6 0.18
Вридт Квази 4 0.12
Кёлерт Матс 3 0.09
Кабангу Элтон 3 0.09
Хорнкамп Ииц 3 0.09
Остинг Тейс 2 0.06
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Даммерс Вессель 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 9 (2) 0.26
Рамселар Барт 9 (1) 0.26
Силла Мусса 6 0.18
Ван де Стрек Сандер 5 0.15
Махи Мимаун 4 0.12
Густафссон Симон 3 (2) 0.09
Тимбер Квинтен 2 0.06
Ван дер Хорн Майк 2 0.06
Янссен Виллем 2 0.06
Махер Адам 1 0.03
Тер Авест Хидде 1 0.03
Вормердам Дьянго 1 0.03
Ван дер Марел Марк 1 0.03
Ван Оверем Йорис 1 0.03
Верман Хенк 1 0.03
Маллахи Мохамед 1 0.03
Загре Артур 1 0.03
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 7 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Нуннели Че 2 0
Хорнкамп Ииц 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Тер Авест Хидде 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Ван Оверем Йорис 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
6
43%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
7
32%
76-90

Забито

16
32
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
0
0%
6
19%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
5
31%
5
16%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
3
19%
8
25%
76-90

Пропущено

35
20
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
17%
7
35%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
11
31%
3
15%
76-90

Забито

30
52
16 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
15 Не забивали 7
6
20%
9
17%
1-15
5
17%
5
10%
16-30
5
17%
6
12%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
5
17%
13
25%
76-90

Пропущено

56
42
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
11%
10
24%
1-15
11
20%
6
14%
16-30
8
14%
8
19%
31-45
7
13%
4
10%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
16
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Камбюр - Виллем II 1:1 Виллем II - Хераклес 2:0 ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Утрехт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Виллем II
    Ничья
    Утрехт
    3.20
    3.88
    3.90
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