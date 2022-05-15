Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джевенсио ван дер Куст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Первый тайм

46' Команда Виллем II имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Саддики Дрейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

35' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

34' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Утрехт выполняет удар от ворот.

32' ШАНС! Свенссон Макс нанес удар с лета, но не попал по воротам!

32' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

26' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Утрехт выполняет удар от ворот.

22' Утрехт выполняет удар от ворот.

21' Кён Деррик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Эрик Ольшлэгель не дал случится голу! Овюсу Лерой должен был забивать, но Эрик Ольшлэгель сделал отличный сейв

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Густафссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Какой шанс! Алмквист Понтус почти забил, но мяч вынесли с линии!

19' ШАНС! Алмквист Понтус вышел один на один с голкипером...

19' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Утрехт выполняет удар от ворот.

17' Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

15' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Утрехт выполняет удар от ворот.

12' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

12' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Кёлерт Матс нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

11' Плохо сыграл Элсхлягель Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Кён Деррик нанес удар издали, а Эрик Ольшлэгель отбил его обратно в игру!

9' Команда Виллем II забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Утрехт выполняет удар от ворот.

8' Кёлерт Матс не смог попасть в створ ударом издали

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

2' Утрехт выполняет удар от ворот.

1' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля