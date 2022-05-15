Стадион: Конинг Виллем II
1:0
8' ГолХорнкамп Ииц
49' Желтая карточкаЛьонч Поль
2:0
53' ГолСаддики Дрейс
56' Желтая карточкаГустафссон Симон
3:0
73' Гол в свои воротаВан Оверем Йорис
Ход матча
8'
1:0
49'
53'
2:0
56'
73'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jelte Pal
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
-
20 Загре АртурНападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
История личных встреч
Виллем II
Утрехт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
25 матчей
16%
8%
76%
4 победы 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|6
|0.18
|Вридт Квази
|4
|0.12
|Хорнкамп Ииц
|4
|0.12
|Кёлерт Матс
|3
|0.09
|Кабангу Элтон
|3
|0.09
|Саддики Дрейс
|2
|0.06
|Остинг Тейс
|2
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Даммерс Вессель
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|9 (2)
|0.26
|Рамселар Барт
|9 (1)
|0.26
|Силла Мусса
|6
|0.18
|Ван де Стрек Сандер
|5
|0.15
|Махи Мимаун
|4
|0.12
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.09
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.06
|Янссен Виллем
|2
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.03
|Тер Авест Хидде
|1
|0.03
|Вормердам Дьянго
|1
|0.03
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.03
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.03
|Верман Хенк
|1
|0.03
|Маллахи Мохамед
|1
|0.03
|Загре Артур
|1
|0.03
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|7
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Льонч Поль
|4
|0
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Хорнкамп Ииц
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
6
43%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
7
32%
76-90
Забито
16
32
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
0
0%
6
19%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
5
31%
5
16%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
3
19%
8
25%
76-90
Пропущено
35
20
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
17%
7
35%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
11
31%
3
15%
76-90
Забито
30
52
16 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
15 Не забивали 7
6
20%
9
17%
1-15
5
17%
5
10%
16-30
5
17%
6
12%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
5
17%
13
25%
76-90
Пропущено
56
42
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
11%
10
24%
1-15
11
20%
6
14%
16-30
8
14%
8
19%
31-45
7
13%
4
10%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
16
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Камбюр - Виллем II 1:1 Виллем II - Хераклес 2:0 ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Утрехт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|1:2
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|2:1
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|1:2
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|2:1
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|1:2
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|2:1
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8