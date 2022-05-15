16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Смал Гийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Твенте выполняет удар от ворот.

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Твенте

10' Тиль Гус не смог попасть в створ ударом издали

10' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Черны Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Зерруки Рамиз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

6' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Твенте

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля