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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 25'
Твенте
0' 25'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Твенте
5.98
5.16
6.15
Все Коэффициенты
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
25
Хендрикс
Рамон
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
35
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Фейеноорд
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Твенте

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.44
Линссен Брайан 13 0.38
Синистерра Луис 12 0.35
Дессерс Сириль 8 (1) 0.24
Кекчю Оркун 7 (2) 0.21
Джаханбакш Алиреза 4 0.12
Тоорнстра Йенс 3 0.09
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Нелсон Райс 2 0.06
Сенеси Маркос 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 16 (5) 0.47
Лимниос Димитрис 7 0.21
Проппер Робин 5 0.15
Влап Михел 5 0.15
Мисиджан Вирджил 3 0.09
Daan Rots 3 0.09
Manfred Ugalde 3 0.09
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Смал Гийс 1 0.03
Черны Вацлав 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 6 0
Маласиа Тирелл 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Линссен Брайан 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 6 0
Проппер Робин 4 0
Бренет Джошуа 4 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Черны Вацлав 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
26
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
7
18%
4
15%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
6
16%
7
27%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
5
13%
5
19%
61-75
11
29%
5
19%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Забито

37
27
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
2
5%
6
22%
1-15
7
19%
7
26%
16-30
9
24%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
7
19%
7
26%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Забито

75
53
34 В 1-м тайме 28
41 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 23
2 Не забивали 2
9
12%
10
19%
1-15
10
13%
9
17%
16-30
15
20%
9
17%
31-45
13
17%
6
11%
46-60
10
13%
7
13%
61-75
18
24%
12
23%
76-90

Пропущено

32
36
18 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
3
9%
3
8%
1-15
9
28%
3
8%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
4
13%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Твенте
    5.98
    5.16
    6.15
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