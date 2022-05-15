Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
0:1
27' ГолЛимниос Димитрис
0:2
37' ГолСмал Гийс
66' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
1:2
68' ГолДессерс Сириль
71' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
75' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
90' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
90' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
Ход матча
27'
37'
66'
68'
71'
75'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
История личных встреч
Фейеноорд
Твенте
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.44
|Линссен Брайан
|13
|0.38
|Синистерра Луис
|12
|0.35
|Дессерс Сириль
|9 (1)
|0.26
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.21
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.12
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Нелсон Райс
|2
|0.06
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Валемарк Патрик
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|16 (5)
|0.47
|Лимниос Димитрис
|8
|0.24
|Проппер Робин
|5
|0.15
|Влап Михел
|5
|0.15
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.09
|Daan Rots
|3
|0.09
|Manfred Ugalde
|3
|0.09
|Смал Гийс
|2
|0.06
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Черны Вацлав
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|6
|0
|Маласиа Тирелл
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Тоорнстра Йенс
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Линссен Брайан
|3
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|9
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6
|0
|Проппер Робин
|4
|0
|Бренет Джошуа
|4
|0
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
28
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
7
18%
4
14%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
6
15%
8
29%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
6
15%
5
18%
61-75
11
28%
5
18%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
5
29%
29%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
2
12%
7
30%
76-90
Забито
37
27
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
2
5%
6
22%
1-15
7
19%
7
26%
16-30
9
24%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
7
19%
7
26%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Забито
76
55
34 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 24
2 Не забивали 2
9
12%
10
18%
1-15
10
13%
10
18%
16-30
15
20%
10
18%
31-45
13
17%
6
11%
46-60
11
14%
7
13%
61-75
18
24%
12
22%
76-90
Пропущено
34
37
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
10
29%
29%
3
8%
16-30
7
21%
7
19%
31-45
5
15%
7
19%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
4
12%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8