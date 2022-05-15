Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

93' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

92' Гертрейда Лютсхарел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Вратарь парирует удар, который нанес Синистерра Луис , и мяч снова в игре

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Твенте

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Фейеноорд

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Как он промахнулся? Ван Волфсвинкель Рикки имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' ШАНС! Бош Йессе вышел один на один с голкипером...

83' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

82' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

79' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

78' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

76' Матч возобновлен

75' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Тоорнстра Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Игрок Дессерс Сириль из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' ШАНС! Дессерс Сириль вышел один на один с голкипером...

74' Игрок команды Фейеноорд делает подачу своему товарищу по команде.

73' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

72' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Твенте

71' Patrik Waalemark навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Плегесуэло Хулио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Удар от ворот произведет Фейеноорд

68' Забив гол, Фейеноорд сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

68' Г О О О О Л - Дессерс Сириль забивает с левой ноги!

66' Зерруки Рамиз - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

65' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

64' Дессерс Сириль нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

64' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

62' Влап Михел имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

62' Плохо сыграл Марсиано Офир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Хендрикс Йоррит из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

60' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд делает пас партнеру.

58' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Смал Гийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Кекчю Оркун получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Кекчю Оркун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Выглядело как неплохой момент. Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

50' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бренет Джошуа из команды Твенте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Твенте

47' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля