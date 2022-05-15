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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
1:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
27' Гол
Лимниос Димитрис
0:2
37' Гол
Смал Гийс
66' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
1:2
68' Гол
Дессерс Сириль
71' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
75' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
90' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
90' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
90'+8

Ход матча

27'
0:1
Лимниос Димитрис
(Ван Волфсвинкель Рикки)
37'
0:2
Смал Гийс
(Ван Волфсвинкель Рикки)
46'
Тоорнстра Йенс
Хендрикс Рамон
 
55'
Хендрикс Йоррит
Кекчю Оркун
 
56'
Валемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
 
66'
 
Зерруки Рамиз
67'
Линссен Брайан
Тиль Гус
 
68'
Дессерс Сириль
(Синистерра Луис)
1:2
70'
 
Клеонизе Денильо
Черны Вацлав
70'
 
Проппер Робин
Mees Hilgers
71'
 
Плегесуэло Хулио
75'
Тоорнстра Йенс
 
80'
 
Пири Кик
Влап Михел
80'
 
Бош Йессе
Зерруки Рамиз
84'
Бассетт Коул
Сенеси Маркос
 
90'
Гертрейда Лютсхарел
 
90'
 
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
90'
Педерсен Маркус Гольмгрен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
25
Хендрикс
Рамон
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
35
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Фейеноорд
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Твенте

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.44
Линссен Брайан 13 0.38
Синистерра Луис 12 0.35
Дессерс Сириль 9 (1) 0.26
Кекчю Оркун 7 (2) 0.21
Джаханбакш Алиреза 4 0.12
Тоорнстра Йенс 3 0.09
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Нелсон Райс 2 0.06
Сенеси Маркос 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 16 (5) 0.47
Лимниос Димитрис 8 0.24
Проппер Робин 5 0.15
Влап Михел 5 0.15
Мисиджан Вирджил 3 0.09
Daan Rots 3 0.09
Manfred Ugalde 3 0.09
Смал Гийс 2 0.06
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Черны Вацлав 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 6 0
Маласиа Тирелл 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Тоорнстра Йенс 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Линссен Брайан 3 0
Гертрейда Лютсхарел 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 9 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 6 0
Проппер Робин 4 0
Бренет Джошуа 4 0
Плегесуэло Хулио 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Черны Вацлав 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
28
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
7
18%
4
14%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
6
15%
8
29%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
6
15%
5
18%
61-75
11
28%
5
18%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
5
29%
29%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
2
12%
7
30%
76-90

Забито

37
27
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
2
5%
6
22%
1-15
7
19%
7
26%
16-30
9
24%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
7
19%
7
26%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Забито

76
55
34 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 24
2 Не забивали 2
9
12%
10
18%
1-15
10
13%
10
18%
16-30
15
20%
10
18%
31-45
13
17%
6
11%
46-60
11
14%
7
13%
61-75
18
24%
12
22%
76-90

Пропущено

34
37
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
10
29%
29%
3
8%
16-30
7
21%
7
19%
31-45
5
15%
7
19%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
4
12%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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