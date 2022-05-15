11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Хайе Том из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Андриес Нопперт не дал случится голу! Сарр Амин должен был забивать, но Андриес Нопперт сделал отличный сейв

9' ШАНС! Сарр Амин вышел один на один с голкипером...

9' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Люкассен Бойд получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Люкассен Бойд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола