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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Херенвен
0:0
Первый тайм: 23'
Гоу Эхед Иглс
0' 23'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.91
4.13
4.46
Все Коэффициенты
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
4
Крамер
Йорис
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
21
Кордоба
Иньиго
Херенвен
3-5-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.21
Сарр Амин 5 0.15
Верман Йоэй 4 0.12
Халилович Тибор 4 0.12
Ван Хойдонк Сидней 4 (1) 0.12
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Ван Акен Йост 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Мадсен Николас 0 0
Мусаба Антони 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.26
Брауэрс Люк 8 (1) 0.24
Лидберг Исак 4 0.12
Ботос Яннис-Фивос 3 0.09
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Вауденберг Лукас 2 0
Халилович Тибор 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Конголо Родни 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 6 0
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Брауэрс Люк 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
5
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
4
16%
7
30%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
27%
5
20%
76-90

Забито

32
36
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
8
25%
2
6%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
10
31%
9
25%
76-90

Пропущено

51
48
22 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
8
16%
8
17%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
9
18%
8
17%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
11
22%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    1.91
    4.13
    4.46
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