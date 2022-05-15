Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Плохо сыграл Сиб ван Оттеле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Первый тайм

47' Команда Херенвен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Тахири Анас не смог попасть в створ ударом издали

41' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Матч возобновлен

25' Андриес Нопперт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Херенвен выполняет удар от ворот.

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Хайе Том из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Андриес Нопперт не дал случится голу! Сарр Амин должен был забивать, но Андриес Нопперт сделал отличный сейв

9' ШАНС! Сарр Амин вышел один на один с голкипером...

9' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Люкассен Бойд получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Люкассен Бойд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола