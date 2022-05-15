Стадион: Абе Ленстра Зрители: 23200
3:1
Конец матча
1:0
30' ГолВан Хойдонк Сидней
60' Желтая карточкаMartjin Berden
2:0
61' ГолВан Хойдонк Сидней
81' Желтая карточкаБрауэрс Люк
3:0
87' ГолМусаба Антони
88' Желтая карточкаМусаба Антони
3:1
89' ГолМуленга Джейкоб
Ход матча
30'
1:0
60'
61'
2:0
79'
81'
87'
3:0
88'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.21
|Ван Хойдонк Сидней
|6 (1)
|0.18
|Сарр Амин
|5
|0.15
|Верман Йоэй
|4
|0.12
|Халилович Тибор
|4
|0.12
|Баккер Ник
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Хайе Том
|0
|0
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.26
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.24
|Лидберг Исак
|4
|0.12
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|2
|0.06
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Кардона Марк
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Ogechika Heil
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Муленга Джейкоб
|1
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|5
|1
|Мусаба Антони
|4
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Ван Бик Свен
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|Халилович Тибор
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Малдер Эрвин
|1
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Зал Тимо
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|6
|0
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Martjin Berden
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
5
22%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
4
31%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
5
19%
8
31%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
4
33%
6
25%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
27%
5
20%
76-90
Забито
35
37
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
8
23%
2
5%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
14%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
11
31%
10
27%
76-90
Пропущено
52
51
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
8
15%
8
16%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
8
15%
7
14%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
9
17%
8
16%
61-75
12
23%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8