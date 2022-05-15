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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 23200
Херенвен
3:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
30' Гол
Ван Хойдонк Сидней
60' Желтая карточка
Martjin Berden
2:0
61' Гол
Ван Хойдонк Сидней
81' Желтая карточка
Брауэрс Люк
3:0
87' Гол
Мусаба Антони
88' Желтая карточка
Мусаба Антони
3:1
89' Гол
Муленга Джейкоб
90'+3

Ход матча

30'
Ван Хойдонк Сидней
(Сарр Амин)
1:0
46'
 
Martjin Berden
Ромменс Филипп
46'
 
Линторст Эверт
Кордоба Иньиго
60'
 
Martjin Berden
61'
Ван Хойдонк Сидней
(Хайе Том)
2:0
70'
Ван Оттеле Сюб
Вауденберг Лукас
 
71'
 
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
71'
 
Ogechika Heil
Люкассен Бойд
79'
Мусаба Антони
Ван Хойдонк Сидней
 
79'
Хаяль Рами
Хайе Том
 
79'
Мадсен Николас
Халилович Тибор
 
81'
 
Брауэрс Люк
87'
Мусаба Антони
3:0
88'
Мусаба Антони
 
89'
Ван дер Хейде Арьен
Тахири Анас
 
89'
3:1
Муленга Джейкоб
(Martjin Berden)
90'
 
Баккер Юстин
Муленга Джейкоб

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
21
Кордоба
Иньиго
Херенвен
3-5-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.21
Ван Хойдонк Сидней 6 (1) 0.18
Сарр Амин 5 0.15
Верман Йоэй 4 0.12
Халилович Тибор 4 0.12
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Ван Акен Йост 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Мадсен Николас 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.26
Брауэрс Люк 8 (1) 0.24
Лидберг Исак 4 0.12
Ботос Яннис-Фивос 3 0.09
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Муленга Джейкоб 1 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Мусаба Антони 4 1
Кайб Рами 5 0
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Вауденберг Лукас 2 0
Халилович Тибор 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Конголо Родни 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 6 0
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Брауэрс Люк 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Martjin Berden 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
5
22%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
4
31%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
5
19%
8
31%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
27%
5
20%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
8
23%
2
5%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
14%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
11
31%
10
27%
76-90

Пропущено

52
51
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
8
15%
8
16%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
8
15%
7
14%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
9
17%
8
16%
61-75
12
23%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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