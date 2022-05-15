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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Витесс
0:1
Первый тайм: 25'
Аякс
0'
0:1
16' Гол
Броббей Брайан
24' Желтая карточка
Альварес Эдсон
25'

Ход матча

16'
0:1
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
24'
 
Альварес Эдсон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Аякс
6.75
6.57
5.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
39
Корнелисс
Энцо
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
42
Манхуф
Миллион
36
Вруг
Патрик
7
Икома
Луис
16
Гортер
Джей
44
Регер
Юри
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
25
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
18
Броббей
Брайан
22
Алле
Себастьян
Витесс
3-5-2
Аякс
4-3-1-2

История личных встреч

Витесс
Аякс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 21 победа

33 матча

24.2%
9.1%
66.7%
8 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа

История матчей

К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 16 (2) 0.47
Фредериксен Николай 7 0.21
Тронстад Сондре 3 0.09
Духи Данило 3 0.09
Ороз Алоис 3 0.09
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Манхуф Миллион 1 0.03
Беро Матуш 1 (1) 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 21 (2) 0.62
Тадич Душан 13 (4) 0.38
Классен Дэви 9 0.26
Бергёйс Стивен 8 0.24
Антони 8 0.24
Броббей Брайан 7 0.21
Мазрауи Нуссер 5 0.15
Альварес Эдсон 4 0.12
Нерес Давид 3 0.09
Тимбер Юррьен 3 0.09
Гравенберх Райан 2 0.06
Тальяфико Николас 2 0.06
Перейра Данило II 2 0.06
Мартинес Лисандро 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Бёйтинк Томас 8 1
Базур Рихедли 9 0
Виттек Максимилиан 9 0
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Духи Данило 3 1
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Классен Дэви 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
4
21%
3
9%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
4
21%
9
27%
31-45
6
32%
2
6%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
8
24%
76-90

Пропущено

26
10
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Забито

24
59
11 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
3
13%
5
8%
1-15
4
17%
12
20%
16-30
4
17%
10
17%
31-45
5
21%
7
12%
46-60
5
21%
8
14%
61-75
3
13%
17
29%
76-90

Пропущено

20
11
15 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
3
27%
76-90

Забито

43
92
19 В 1-м тайме 44
24 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 24
8 Не забивали 3
7
16%
8
9%
1-15
4
9%
17
18%
16-30
8
19%
19
21%
31-45
11
26%
9
10%
46-60
7
16%
14
15%
61-75
6
14%
25
27%
76-90

Пропущено

46
21
28 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 15
8
17%
2
10%
1-15
9
20%
3
14%
16-30
11
24%
3
14%
31-45
6
13%
6
29%
46-60
5
11%
2
10%
61-75
7
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0
Аякс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1
ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Youri Regeer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • Угловой
      20'
      Даса Элазар из команды Витесс подал угловой слева.
    • 19'
      Домджони Тони из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 19'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Витесс контролирует мяч.
    • 17'
      Алле Себастьян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 17'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Броббей Брайан забивает с правой ноги!
    • 16'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Тадич Душан разрезает оборону соперника отличным пасом
    • 15'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 23%, Аякс: 77%.
    • 15'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Даса Элазар
    • 13'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Аякс выполняет удар от ворот.
    • 13'
      Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Икома Луис из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
    • 13'
      Витесс начинает контратаку
    • 12'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Youri Regeer из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Манхуф Миллион
    • 11'
      Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 10'
      Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 10'
      Аякс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 24%, Аякс: 76%.
    • 9'
      Аякс контролирует мяч.
    • 8'
      Витесс выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 6'
      Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 6'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Витесс выполняет удар от ворот.
    • 5'
      Тадич Душан нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 5'
      Алле Себастьян из команды Аякс делает пас партнеру.
    • 5'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 50%, Аякс: 50%.
    • 5'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Витесс контролирует мяч.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      3'
      Броббей Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 1'
      Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Аякс
    6.75
    6.57
    5.18
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    Где смотреть матч Витесс 0:1 Аякс онлайн

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