Стадион: Гелредом
0:1
15' ГолБроббей Брайан
24' Желтая карточкаАльварес Эдсон
1:1
52' ГолИкома Луис
2:1
56' ГолИкома Луис
73' Желтая карточкаБроббей Брайан
73' Желтая карточкаБлинд Дэйли
76' Желтая карточкаКлассен Дэви
2:2
87' ГолАльварес Эдсон
Ход матча
15'
0:1
24'
52'
1:1
56'
2:1
73'
73'
76'
87'
2:2
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
21
Беро
Матуш
36
Вруг
Патрик
16
Гортер
Джей
44
Регер
Юри
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
44 Регер ЮриЗащитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Аякс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 21 победа
33 матча
24.2%
9.1%
66.7%
8 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|18 (2)
|0.53
|Фредериксен Николай
|7
|0.21
|Тронстад Сондре
|3
|0.09
|Духи Данило
|3
|0.09
|Ороз Алоис
|3
|0.09
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Дарфалу Усама
|1
|0.03
|Манхуф Миллион
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1 (1)
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|21 (2)
|0.62
|Тадич Душан
|13 (4)
|0.38
|Классен Дэви
|9
|0.26
|Бергёйс Стивен
|8
|0.24
|Антони
|8
|0.24
|Броббей Брайан
|7
|0.21
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.15
|Альварес Эдсон
|4
|0.12
|Нерес Давид
|3
|0.09
|Тимбер Юррьен
|3
|0.09
|Гравенберх Райан
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|2
|0.06
|Перейра Данило II
|2
|0.06
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|12
|1
|Бёйтинк Томас
|8
|1
|Базур Рихедли
|9
|0
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|1
|Тронстад Сондре
|5
|0
|Духи Данило
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Ороз Алоис
|4
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Алле Себастьян
|4
|0
|Классен Дэви
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Броббей Брайан
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
4
21%
3
9%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
4
21%
9
27%
31-45
6
32%
2
6%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
8
24%
76-90
Пропущено
26
10
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90
Забито
24
59
11 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
3
13%
5
8%
1-15
4
17%
12
20%
16-30
4
17%
10
17%
31-45
5
21%
7
12%
46-60
5
21%
8
14%
61-75
3
13%
17
29%
76-90
Пропущено
20
11
15 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Забито
43
92
19 В 1-м тайме 44
24 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 24
8 Не забивали 3
7
16%
8
9%
1-15
4
9%
17
18%
16-30
8
19%
19
21%
31-45
11
26%
9
10%
46-60
7
16%
14
15%
61-75
6
14%
25
27%
76-90
Пропущено
46
21
28 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 15
8
17%
2
10%
1-15
9
20%
3
14%
16-30
11
24%
3
14%
31-45
6
13%
6
29%
46-60
5
11%
2
10%
61-75
7
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0
Аякс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1
ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8