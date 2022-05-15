Ромарик Япи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

89' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

87' Корнелисс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Должен был быть гол! Дарами Мохаммед имел отличный шанс, но Маркус Шуберт не дал голу состоятся!

83' Тадич Душан из команды Аякс нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

81' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Витесс

80' Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали

79' Матч возобновлен

79' Youri Regeer получил травму и заменен. Ван Гелдерен Лиам выходит на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гортер Джей взял и забрал мяч на выходе

78' Игрок Икома Луис из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Бёйтинк Томас разрезает оборону соперника отличным пасом

76' Рефери не любит споров - именно за это Классен Дэви сейчас получил желтую

75' Удар от ворот произведет Витесс

74' Базур Рихедли пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

74' Кудус Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Блинд Дэйли получил желтую карточку от судьи

73' Броббей Брайан получил желтую карточку от судьи

72' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кудус Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Должен был быть гол! Икома Луис имел отличный шанс, но Джей Кортер не дал голу состоятся!

70' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ШАНС! Икома Луис вышел один на один с голкипером...

69' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

68' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

65' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Кудус Мохаммед

62' Удар от ворот произведет Витесс

61' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бергёйс Стивен и попал в перекладину!

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Г О О О О Л - Икома Луис забивает ударом с правой ноги!

56' Джей Кортер не дал случится голу! Икома Луис должен был забивать, но Джей Кортер сделал отличный сейв

56' ШАНС! Икома Луис вышел один на один с голкипером...

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Бёйтинк Томас не смог попасть в створ ударом издали

54' Витесс выполняет удар от ворот.

54' Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали

52' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!

50' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Аякс

49' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Youri Regeer из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Youri Regeer из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

46' Витесс выполняет удар от ворот.

46' Броббей Брайан нанес удар, мяч был парирован, но Маркус Шуберт не удержал его в руках.