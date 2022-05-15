Стадион: АФАС
1:3
Конец матча
0:1
18' ГолШтоккерс Финн
1:1
45' ГолДе Вит Дани
1:2
64' ГолГаари Жюрьен
1:3
79' ГолКёйперс Рой
Ход матча
18'
0:1
45'
64'
1:2
79'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
18
Эвьен
Хэкон
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Керкез МилошЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Ваалвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|15 (5)
|0.44
|Павлидис Вангелис
|15
|0.44
|Де Вит Дани
|8
|0.24
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.12
|Абухлал Закария
|4
|0.12
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.12
|Бёкема Сэм
|3
|0.09
|Инди Мартинс
|2
|0.06
|Эвьен Хэкон
|2
|0.06
|Вайндал Оуэн
|1
|0.03
|Сугавара Юкинари
|1
|0.03
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.03
|Павлидис Василис
|1
|0.03
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|11
|0.32
|Одгор Йенс
|8
|0.24
|Ван дер Венне Рихард
|5
|0.15
|Штоккерс Финн
|4
|0.12
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.09
|Гаари Жюрьен
|2
|0.06
|Мёленстен Мелле
|2
|0.06
|Кёйперс Рой
|2
|0.06
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайндал Оуэн
|7
|0
|Класи Йорди
|5
|1
|Павлидис Вангелис
|6
|0
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Инди Мартинс
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Де Вит Дани
|4
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|8
|0
|Тоуба Ахмед
|7
|0
|Адевойе Шоун
|5
|1
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Yassin Oukili
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
22
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
15%
3
14%
1-15
5
15%
5
23%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
9
26%
2
9%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
6
27%
7
26%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
5
23%
4
15%
76-90
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
5
18%
1
6%
1-15
3
11%
6
35%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
7
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90
Забито
62
39
31 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
10
16%
4
10%
1-15
8
13%
11
28%
16-30
13
21%
7
18%
31-45
9
15%
6
15%
46-60
6
10%
4
10%
61-75
16
26%
7
18%
76-90
Пропущено
46
52
23 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 28
9
20%
9
17%
1-15
7
15%
5
10%
16-30
7
15%
13
25%
31-45
3
7%
11
21%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
12
26%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8