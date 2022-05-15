Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Ваалвейк

82' Должен был быть гол! Абухлал Закария имел отличный шанс, но Этьен Вассен не дал голу состоятся!

82' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Г О О О О Л - Roy Kuijpers забивает с правой ноги!

77' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Гаари Жюрьен забивает с правой ноги!

63' Игрок из команды АЗ Алкмаар совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

61' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Ван дер Венне Рихард уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

59' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Витри Аслак Фонн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Штоккерс Финн получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

49' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля