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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
АЗ Алкмаар
1:3
Конец матча
Ваалвейк
0'
0:1
18' Гол
Штоккерс Финн
1:1
45' Гол
Де Вит Дани
1:2
64' Гол
Гаари Жюрьен
1:3
79' Гол
Кёйперс Рой
90'+4

Ход матча

18'
0:1
Штоккерс Финн
(Бакари Саид)
45'
Де Вит Дани
(Карлссон Йеспер III)
1:1
46'
 
Гаари Жюрьен
Мёленстен Мелле
60'
 
Бель-Хассани Иллиас
Данеелс Леннерд
60'
 
Кёйперс Рой
Ван дер Венне Рихард
61'
Рейндерс Тиджани
Витри Аслак Фонн
 
61'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
64'
1:2
Гаари Жюрьен
(Штоккерс Финн)
75'
 
Ваутерс Луук
Лутонда Тьерри
79'
1:3
Кёйперс Рой
(Бакари Саид)
80'
Ван Бредероде Мирон
Эвьен Хэкон
 
80'
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
 
83'
 
Августейнс Себбе
Анита Вурнон

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
18
Эвьен
Хэкон
20
Класи
Йорди
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
4
Адевойе
Шоун
15
Ньивпорт
Ларс
5
Лутонда
Тьерри
3
Мёленстен
Мелле
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
9
Штоккерс
Финн
20
Данеелс
Леннерд
АЗ Алкмаар
4-3-3
Ваалвейк
4-1-2-1-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Ваалвейк

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 15 (5) 0.44
Павлидис Вангелис 15 0.44
Де Вит Дани 8 0.24
Рейндерс Тиджани 4 0.12
Абухлал Закария 4 0.12
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.12
Бёкема Сэм 3 0.09
Инди Мартинс 2 0.06
Эвьен Хэкон 2 0.06
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 11 0.32
Одгор Йенс 8 0.24
Ван дер Венне Рихард 5 0.15
Штоккерс Финн 4 0.12
Бюттнер Александер 3 (1) 0.09
Гаари Жюрьен 2 0.06
Мёленстен Мелле 2 0.06
Кёйперс Рой 2 0.06
Бакари Саид 1 0.03
Анита Вурнон 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайндал Оуэн 7 0
Класи Йорди 5 1
Павлидис Вангелис 6 0
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Тоуба Ахмед 7 0
Адевойе Шоун 5 1
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Yassin Oukili 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
22
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
15%
3
14%
1-15
5
15%
5
23%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
9
26%
2
9%
76-90

Пропущено

22
27
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
6
27%
7
26%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
5
23%
4
15%
76-90

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
5
18%
1
6%
1-15
3
11%
6
35%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
7
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90

Забито

62
39
31 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
10
16%
4
10%
1-15
8
13%
11
28%
16-30
13
21%
7
18%
31-45
9
15%
6
15%
46-60
6
10%
4
10%
61-75
16
26%
7
18%
76-90

Пропущено

46
52
23 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 28
9
20%
9
17%
1-15
7
15%
5
10%
16-30
7
15%
13
25%
31-45
3
7%
11
21%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
12
26%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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