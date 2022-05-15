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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Хераклес
0:0
Первый тайм: 24'
Спарта Роттердам
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Спарта Роттердам
2.55
2.91
3.75
Все Коэффициенты
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
29
Ханссон
Эмиль
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Мейерс
Арон
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
8
Версейрен
Арно
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
Хераклес
4-3-3
Спарта Роттердам
4-1-4-1

История личных встреч

Хераклес
Спарта Роттердам

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:5
Э
3:2
Э
3:1
К
0:3
Э
2:2
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.15
Сирхейс Кай 4 0.12
Лаурсен Николай 4 0.12
Бюргзорг Делано 4 0.12
Аззауи Исмаил 3 0.09
Влут Рай 3 (1) 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.06
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.15
Тай Леннарт 4 0.12
Мейнанс Свен 3 0.09
Оассар Адиль 3 0.09
Вриндс Барт 3 0.09
Далмау Адриан 3 0.09
Сметс Бриан 2 0.06
Эмега Эмануэль 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Версейрен Арно 1 0.03
Де Кампс Юри 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 8 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Уахим Анас 2 1
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Sven Sonnenberg 1 1
Лаурсен Николай 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Абелс Дирк 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Ван Крой Вито 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Пинту Мика 3 1
Вриндс Барт 4 0
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 1 1
Хейлен Майкл 2 0
Масурас Яннис 2 0
Тай Леннарт 1 0
Далмау Адриан 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
6
24%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
4
21%
4
16%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
8%
2
10%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Забито

33
28
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
7
25%
16-30
8
24%
7
25%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
8
24%
5
18%
76-90

Пропущено

45
46
20 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
4
9%
8
17%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
7
16%
5
11%
31-45
9
20%
9
20%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
8
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Хераклес 2:0 Виллем II - Хераклес 2:0 Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.55
    2.91
    3.75
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