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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 7954
Хераклес
1:3
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
45' Гол
Версейрен Арно
0:2
69' Гол
Тай Леннарт
0:3
79' Гол
Энгельс Марио
1:3
83' Гол
Бакыш Синан
90'+7

Ход матча

30'
 
Jeremy van Mullem
Ван Крой Вито
45'
0:1
Версейрен Арно
(Намли Юнес)
46'
Басачикоглу Билал
Лаурсен Николай
 
61'
Арментерос Самуэль
Ханссон Эмиль
 
61'
 
Бёгелсдейк Том
Мейнанс Свен
69'
0:2
Тай Леннарт
(Мейерс Арон)
77'
Хоогма Джастин
Ренте Марко
 
79'
 
Энгельс Марио
Тай Леннарт
79'
 
Намли Юнес
Версейрен Арно
79'
 
Хейлен Майкл
Пинту Мика
79'
0:3
Энгельс Марио
(Пинту Мика)
83'
Бакыш Синан
(Де ла Торре Лука)
1:3
89'
Сзоке Адриан
Уахим Анас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
29
Ханссон
Эмиль
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Мейерс
Арон
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
8
Версейрен
Арно
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
Хераклес
4-3-3
Спарта Роттердам
4-1-4-1

История личных встреч

Хераклес
Спарта Роттердам

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:5
Э
3:2
Э
3:1
К
0:3
Э
2:2
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 6 0.18
Сирхейс Кай 4 0.12
Лаурсен Николай 4 0.12
Бюргзорг Делано 4 0.12
Аззауи Исмаил 3 0.09
Влут Рай 3 (1) 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.06
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.15
Тай Леннарт 5 0.15
Мейнанс Свен 3 0.09
Оассар Адиль 3 0.09
Вриндс Барт 3 0.09
Далмау Адриан 3 0.09
Сметс Бриан 2 0.06
Версейрен Арно 2 0.06
Эмега Эмануэль 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Энгельс Марио 1 0.03
Де Кампс Юри 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 8 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Уахим Анас 2 1
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Sven Sonnenberg 1 1
Лаурсен Николай 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Абелс Дирк 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Ван Крой Вито 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Пинту Мика 3 1
Вриндс Барт 4 0
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 1 1
Хейлен Майкл 2 0
Масурас Яннис 2 0
Тай Леннарт 1 0
Далмау Адриан 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
29%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
4
27%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
7
27%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
8%
2
10%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Забито

34
31
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 13
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
8
24%
8
26%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
9
26%
6
19%
76-90

Пропущено

48
47
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
4
8%
8
17%
1-15
9
19%
5
11%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
9
19%
9
19%
46-60
9
19%
9
19%
61-75
9
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Хераклес 2:0 Виллем II - Хераклес 2:0 Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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