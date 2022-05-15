Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Бакыш Синан нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

90' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бакыш Синан пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe ловит мяч

87' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

86' Джакомо Квальята из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Г О О О О Л - Бакыш Синан забивает с левой ноги!

83' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Супер-замена от тренера! Энгельс Марио только вышел на поле и уже забил!

78' Уахим Анас из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Фадига Ноа из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

71' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

67' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

66' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

60' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

59' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

58' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

58' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ханссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Басачикоглу Билал пробил со штрафного прямо в стенку

53' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Хераклес

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ханссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля