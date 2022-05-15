Стадион: Erve Asito Зрители: 7954
1:3
Конец матча
0:1
45' ГолВерсейрен Арно
0:2
69' ГолТай Леннарт
0:3
79' ГолЭнгельс Марио
1:3
83' ГолБакыш Синан
Ход матча
45'
0:1
69'
0:2
79'
0:3
83'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
36 Timo Jansink
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
12 Дурмиси РизаЗащитник
-
22 Пинту МикаЗащитник
-
13 Жанс ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
Хераклес
Спарта Роттердам
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|6
|0.18
|Сирхейс Кай
|4
|0.12
|Лаурсен Николай
|4
|0.12
|Бюргзорг Делано
|4
|0.12
|Аззауи Исмаил
|3
|0.09
|Влут Рай
|3 (1)
|0.09
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.06
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|5 (1)
|0.15
|Тай Леннарт
|5
|0.15
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Оассар Адиль
|3
|0.09
|Вриндс Барт
|3
|0.09
|Далмау Адриан
|3
|0.09
|Сметс Бриан
|2
|0.06
|Версейрен Арно
|2
|0.06
|Эмега Эмануэль
|2
|0.06
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Де Кампс Юри
|1
|0.03
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|8
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Уахим Анас
|2
|1
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Sven Sonnenberg
|1
|1
|Лаурсен Николай
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|8
|0
|Абелс Дирк
|7
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Ван Крой Вито
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Энгельс Марио
|5
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Вриндс Барт
|4
|0
|Окойе Мадука
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|1
|1
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
29%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
4
27%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
7
27%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
8%
2
10%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
3
12%
4
19%
76-90
Забито
34
31
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 13
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
8
24%
8
26%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Пропущено
48
47
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
4
8%
8
17%
1-15
9
19%
5
11%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
9
19%
9
19%
46-60
9
19%
9
19%
61-75
9
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Хераклес 2:0 Виллем II - Хераклес 2:0 Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8