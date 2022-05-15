Стадион: МАК3ПАРК
1:1
Первый тайм: 22'
0:1
11' ГолБрума Арминду
1:1
16' ГолКастанер Жервейн
17' Undefined phrase: football_event_Кастанер Жервейн
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
17'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Вал МаксНападающий
- Нападающий
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Селт ЙенсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПЕК Зволле
ПСВ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|6
|0.18
|Ван Полен Брам
|5 (3)
|0.15
|Mees de Wit
|4
|0.12
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0.09
|Дарфалу Усама
|2
|0.06
|Кастанер Жервейн
|2
|0.06
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|12 (1)
|0.35
|Захави Эран
|11
|0.32
|Доан Рицу
|8
|0.24
|Брума Арминду
|7
|0.21
|Винисиус Карлос
|6
|0.18
|Вертессен Йорбе
|6
|0.18
|Верман Йоэй
|4
|0.12
|Гётце Марио
|4
|0.12
|Боскальи Оливье
|4
|0.12
|Мадуэке Нони
|3
|0.09
|Рамальо Андре
|3
|0.09
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.09
|Мвене Филипп
|3
|0.09
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Гётце Марио
|4
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
37
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
8%
5
14%
1-15
2
15%
6
16%
16-30
1
8%
5
14%
31-45
1
8%
6
16%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
6
46%
8
22%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
12%
3
18%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Забито
15
47
9 В 1-м тайме 23
6 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 17
7
47%
6
13%
1-15
1
7%
9
19%
16-30
1
7%
8
17%
31-45
2
13%
9
19%
46-60
3
20%
5
11%
61-75
1
7%
10
21%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
7
23%
4
17%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
6
25%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
2
7%
7
29%
29%
61-75
7
23%
3
13%
76-90
Забито
28
84
13 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 45
12 Забивали первыми 23
14 Не забивали 2
8
29%
11
13%
1-15
3
11%
15
18%
16-30
2
7%
13
15%
31-45
3
11%
15
18%
46-60
5
18%
12
14%
61-75
7
25%
18
21%
76-90
Пропущено
47
41
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
9
19%
7
17%
1-15
9
19%
5
12%
16-30
6
13%
7
17%
31-45
8
17%
4
10%
46-60
5
11%
9
22%
61-75
10
21%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|34
|27
|4
|3
|97 - 17
|85
|2.
|ПСВ
|1:1
|34
|25
|4
|5
|85 - 42
|79
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|34
|22
|6
|6
|75 - 32
|72
|4.
|Твенте
|0:0
|34
|19
|9
|6
|53 - 36
|66
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|34
|18
|7
|9
|63 - 42
|61
|6.
|Витесс
|0:1
|34
|15
|5
|14
|40 - 51
|50
|7.
|Утрехт
|0:1
|34
|12
|11
|11
|51 - 44
|47
|8.
|Херенвен
|0:0
|34
|10
|9
|15
|34 - 49
|39
|9.
|Камбюр
|1:0
|34
|11
|6
|17
|51 - 68
|39
|10.
|Ваалвейк
|1:0
|34
|9
|11
|14
|38 - 50
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|0:1
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|34
|10
|7
|17
|36 - 48
|37
|13.
|Гронинген
|0:1
|34
|9
|9
|16
|39 - 53
|36
|14.
|Хераклес
|0:0
|34
|9
|8
|17
|32 - 46
|35
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|34
|7
|12
|15
|28 - 47
|33
|17.
|Виллем II
|1:0
|34
|9
|6
|19
|30 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|34
|7
|7
|20
|26 - 51
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|1:1
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 15
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|17
|11
|3
|3
|35 - 18
|36
|5.
|Твенте
|0:0
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|0:1
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|0:0
|17
|7
|6
|4
|21 - 18
|27
|8.
|Виллем II
|1:0
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Ваалвейк
|1:0
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|0:1
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Херенвен
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Гронинген
|0:1
|17
|4
|6
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Камбюр
|1:0
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|ПЕК Зволле
|1:1
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|18.
|НЕК Неймеген
|0:1
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|17
|13
|3
|1
|35 - 9
|42
|2.
|ПСВ
|1:1
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|0:0
|17
|9
|4
|4
|25 - 23
|31
|5.
|Витесс
|0:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|0:1
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|1:0
|17
|6
|3
|8
|22 - 33
|21
|9.
|Херенвен
|0:0
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|0:1
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|1:0
|17
|3
|8
|6
|21 - 25
|17
|12.
|Утрехт
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|17
|3
|6
|8
|11 - 24
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|17
|3
|5
|9
|12 - 26
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|1:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8