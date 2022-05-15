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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 22'
ПСВ
0'
0:1
11' Гол
Брума Арминду
1:1
16' Гол
Кастанер Жервейн
17' Undefined phrase: football_event_
Кастанер Жервейн
22'

Ход матча

11'
0:1
Брума Арминду
16'
Кастанер Жервейн
1:1
17'
Кастанер Жервейн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
ПСВ
6.39
5.47
5.97
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
36
Thomas
Beelen
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
19
Редан
Дайшон
7
Кастанер
Жервейн
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
15
Гутьеррес
Эрик
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
11
Гакпо
Коди
ПЕК Зволле
3-5-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
ПСВ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:1
Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 6 0.18
Ван Полен Брам 5 (3) 0.15
Mees de Wit 4 0.12
Ван Ден Белт Томас 3 0.09
Дарфалу Усама 2 0.06
Кастанер Жервейн 2 0.06
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Андерсон Джаван 0 0
Клемент Пелле 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 12 (1) 0.35
Захави Эран 11 0.32
Доан Рицу 8 0.24
Брума Арминду 7 0.21
Винисиус Карлос 6 0.18
Вертессен Йорбе 6 0.18
Верман Йоэй 4 0.12
Гётце Марио 4 0.12
Боскальи Оливье 4 0.12
Мадуэке Нони 3 0.09
Рамальо Андре 3 0.09
Сангаре Ибрахим 3 0.09
Мвене Филипп 3 0.09
Жуниор Мауро 2 0.06
Макс Филипп 1 0.03
Тезе Джордан 1 0.03
Гутьеррес Эрик 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Полен Брам 3 0
Кастанер Жервейн 3 0
Клемент Пелле 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Гётце Марио 4 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Гутьеррес Эрик 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
37
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
8%
5
14%
1-15
2
15%
6
16%
16-30
1
8%
5
14%
31-45
1
8%
6
16%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
6
46%
8
22%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
12%
3
18%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90

Забито

15
47
9 В 1-м тайме 23
6 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 17
7
47%
6
13%
1-15
1
7%
9
19%
16-30
1
7%
8
17%
31-45
2
13%
9
19%
46-60
3
20%
5
11%
61-75
1
7%
10
21%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
7
23%
4
17%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
6
25%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
2
7%
7
29%
29%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Забито

28
84
13 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 45
12 Забивали первыми 23
14 Не забивали 2
8
29%
11
13%
1-15
3
11%
15
18%
16-30
2
7%
13
15%
31-45
3
11%
15
18%
46-60
5
18%
12
14%
61-75
7
25%
18
21%
76-90

Пропущено

47
41
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
9
19%
7
17%
1-15
9
19%
5
12%
16-30
6
13%
7
17%
31-45
8
17%
4
10%
46-60
5
11%
9
22%
61-75
10
21%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    ПСВ
    6.39
    5.47
    5.97
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