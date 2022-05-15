Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ван Ден Белт Томас пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

43' Редан Дайшон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Вратарь парирует удар, который нанес Паал Кеннет , и мяч снова в игре

42' Мадуэке Нони из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' Отличный пас сделал Гакпо Коди из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Жуниор Мауро из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мадуэке Нони нанес удар, мяч был парирован, но Костас Лампроу не удержал его в руках.

32' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

29' Андерсон Джаван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Брума Арминду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Жуниор Мауро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Удар от ворот произведет ПСВ

24' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Костас Лампроу не дал случится голу! Гакпо Коди должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

24' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Накаяма Юта нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

21' Жуниор Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПЕК Зволле отменен из-за положения "вне игры".

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Г О О О О Л - Кастанер Жервейн забивает ударом с правой ноги!

15' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гётце Марио из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

13' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Брума Арминду забивает ударом с правой ноги!

11' ШАНС! Брума Арминду вышел один на один с голкипером...

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гакпо Коди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Должен был быть гол! Кастанер Жервейн имел отличный шанс, но Ивон Мвого не дал голу состоятся!

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мвого Ивон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет ПСВ

3' Хорошую попытку сделал Thomas Beelen . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Брума Арминду получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола