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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Гронинген
0:1
Первый тайм: 25'
Камбюр
0'
0:1
13' Гол
Робертс Улдрикис
25'

Ход матча

13'
0:1
Робертс Улдрикис
(Маулун Робин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Камбюр
4.40
4.20
5.26
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
14
Матута
Эммануэль
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
29
Постема
Романо
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
14
Брей
Майкл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
10
Паулиссен
Митчелл
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Гронинген
3-4-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Камбюр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.38
Нгонж Сириль 7 0.21
Де Леув Михаэль 4 0.12
Постема Романо 3 0.09
Bjorn Meijer 2 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Даммерс Вессель 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Улдрикис 7 0.21
Tom Boere 6 0.18
Маулун Робин 5 (3) 0.15
Якобс Ями 5 0.15
Каллон Исса 4 0.12
Паулиссен Митчелл 3 0.09
Самбисса Давид 3 0.09
Бангура Алекс 3 0.09
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Худемакерс Меес 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Sekou Sylla 1 0.03
Milan Smit 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 2
Суслов Томаш 8 0
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Ларсен Йорген 5 0
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Паулиссен Митчелл 5 0
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Худемакерс Меес 4 0
Sekou Sylla 2 1
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
4
27%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
27%
7
33%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Пропущено

19
33
12 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
21%
1
3%
1-15
4
21%
7
21%
16-30
4
21%
9
27%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
2
11%
9
27%
76-90

Забито

23
28
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
4
17%
3
11%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
7
25%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
5
22%
4
14%
76-90

Пропущено

34
36
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
9%
5
14%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
8
24%
10
28%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
8
24%
8
22%
76-90

Забито

38
49
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
8
21%
6
12%
1-15
9
24%
7
14%
16-30
3
8%
5
10%
31-45
3
8%
11
22%
46-60
6
16%
13
27%
61-75
9
24%
7
14%
76-90

Пропущено

53
69
28 В 1-м тайме 37
25 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
7
13%
6
9%
1-15
9
17%
12
17%
16-30
12
23%
19
28%
31-45
8
15%
8
12%
46-60
7
13%
7
10%
61-75
10
19%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4
Камбюр
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Камбюр
    4.40
    4.20
    5.26
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