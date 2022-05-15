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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Гронинген
2:3
Конец матча
Камбюр
0'
0:1
12' Гол
Робертс Улдрикис
0:2
50' Гол
Худемакерс Меес
53' Желтая карточка
Каллон Исса
53' Желтая карточка
Суслов Томаш
1:2
58' Гол
Ларсен Йорген
60' Желтая карточка
Bjorn Meijer
1:3
61' Пенальти
Каллон Исса
74' Желтая карточка
Худемакерс Меес
83' Желтая карточка
Якобс Ями
2:3
90' Гол
Постема Романо
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Робертс Улдрикис
(Маулун Робин)
44'
Paulos Abraham
Матута Эммануэль
 
50'
0:2
Худемакерс Меес
(Каллон Исса)
53'
 
Каллон Исса
53'
Суслов Томаш
 
58'
Ларсен Йорген
(Постема Романо)
1:2
60'
Bjorn Meijer
 
61'
1:3
Каллон Исса
68'
Ирандуст Далехо
Суслов Томаш
 
68'
Де Леув Михаэль
Нгонж Сириль
 
74'
 
Худемакерс Меес
80'
 
Якобс Ями
Брей Майкл
80'
 
Самбисса Давид
Sekou Sylla
83'
 
Якобс Ями
87'
Сверко Марин
Касанвирджо Нерайшо
 
88'
 
Макинтош Келвин
Схаутен Эрик
88'
 
Tom Boere
Робертс Улдрикис
90'
Постема Романо
(Ларсен Йорген)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
14
Матута
Эммануэль
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
29
Постема
Романо
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
14
Брей
Майкл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
10
Паулиссен
Митчелл
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Гронинген
3-4-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Камбюр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 14 0.41
Нгонж Сириль 7 0.21
Постема Романо 4 0.12
Де Леув Михаэль 4 0.12
Bjorn Meijer 2 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Даммерс Вессель 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Улдрикис 7 0.21
Tom Boere 6 0.18
Каллон Исса 5 (1) 0.15
Маулун Робин 5 (3) 0.15
Якобс Ями 5 0.15
Паулиссен Митчелл 3 0.09
Самбисса Давид 3 0.09
Худемакерс Меес 3 0.09
Бангура Алекс 3 0.09
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Sekou Sylla 1 0.03
Milan Smit 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 9 0
Те Вирик Мик 5 2
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Ларсен Йорген 5 0
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Bjorn Meijer 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Паулиссен Митчелл 5 0
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Худемакерс Меес 5 0
Каллон Исса 4 0
Якобс Ями 4 0
Sekou Sylla 2 1
Робертс Улдрикис 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
4
24%
8
33%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Пропущено

22
35
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
23%
1
3%
1-15
4
18%
7
20%
16-30
4
18%
9
26%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
2
9%
10
29%
76-90

Забито

23
28
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
4
17%
3
11%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
7
25%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
5
22%
4
14%
76-90

Пропущено

34
36
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
9%
5
14%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
8
24%
10
28%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
8
24%
8
22%
76-90

Забито

40
52
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
8
20%
7
13%
1-15
9
23%
7
13%
16-30
3
8%
5
10%
31-45
4
10%
12
23%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
10
25%
7
13%
76-90

Пропущено

56
71
29 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 29
8
14%
6
8%
1-15
9
16%
12
17%
16-30
12
21%
19
27%
31-45
9
16%
9
13%
46-60
8
14%
7
10%
61-75
10
18%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4
Камбюр
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
  • Второй тайм
  • 96'
    Камбюр заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гронинген: 52%, Камбюр: 48%.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 95'
    Бьорн Мейер из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 95'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 94'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Игрок команды Гронинген совершает фол
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Постема Романо забивает с правой ноги!
  • 92'
    Ларсен Йорген из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 92'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 92'
    Ларсен Йорген сделал результативную передачу.
  • 91'
    Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Паулос Абрахам из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 90'
      Контроль мяча: Гронинген: 50%, Камбюр: 50%.
    • 90'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 89'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 88'
      Тактическая замена. Робертс Улдрикис уходит с поля и его заменяет Том Боер
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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