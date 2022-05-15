Стадион: Евроборг
0:1
12' ГолРобертс Улдрикис
0:2
50' ГолХудемакерс Меес
53' Желтая карточкаКаллон Исса
53' Желтая карточкаСуслов Томаш
1:2
58' ГолЛарсен Йорген
60' Желтая карточкаBjorn Meijer
1:3
61' ПенальтиКаллон Исса
74' Желтая карточкаХудемакерс Меес
83' Желтая карточкаЯкобс Ями
2:3
90' ГолПостема Романо
Ход матча
12'
0:1
50'
0:2
53'
53'
58'
1:2
60'
61'
1:3
74'
80'
83'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
10 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
15
Тол
Марко
27
Sekou
Sylla
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Камбюр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|14
|0.41
|Нгонж Сириль
|7
|0.21
|Постема Романо
|4
|0.12
|Де Леув Михаэль
|4
|0.12
|Bjorn Meijer
|2
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Улдрикис
|7
|0.21
|Tom Boere
|6
|0.18
|Каллон Исса
|5 (1)
|0.15
|Маулун Робин
|5 (3)
|0.15
|Якобс Ями
|5
|0.15
|Паулиссен Митчелл
|3
|0.09
|Самбисса Давид
|3
|0.09
|Худемакерс Меес
|3
|0.09
|Бангура Алекс
|3
|0.09
|Йоостен Патрик
|2
|0.06
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Схаутен Эрик
|2
|0.06
|Тол Марко
|2
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Sekou Sylla
|1
|0.03
|Milan Smit
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|9
|0
|Те Вирик Мик
|5
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|1
|Ларсен Йорген
|5
|0
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Bjorn Meijer
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Худемакерс Меес
|5
|0
|Каллон Исса
|4
|0
|Якобс Ями
|4
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
4
24%
8
33%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Пропущено
22
35
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
23%
1
3%
1-15
4
18%
7
20%
16-30
4
18%
9
26%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
2
9%
10
29%
76-90
Забито
23
28
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
4
17%
3
11%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
7
25%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
5
22%
4
14%
76-90
Пропущено
34
36
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
9%
5
14%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
8
24%
10
28%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
8
24%
8
22%
76-90
Забито
40
52
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
8
20%
7
13%
1-15
9
23%
7
13%
16-30
3
8%
5
10%
31-45
4
10%
12
23%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
10
25%
7
13%
76-90
Пропущено
56
71
29 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 29
8
14%
6
8%
1-15
9
16%
12
17%
16-30
12
21%
19
27%
31-45
9
16%
9
13%
46-60
8
14%
7
10%
61-75
10
18%
18
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4
Камбюр
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98 - 19
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86 - 42
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76 - 34
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55 - 37
|68
|5.
|АЗ Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64 - 44
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42 - 52
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51 - 46
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37 - 50
|41
|9.
|Камбюр
|34
|11
|6
|17
|53 - 70
|39
|10.
|Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40 - 51
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41 - 55
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|15.
|Спарта Роттердам
|34
|8
|11
|15
|31 - 48
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33 - 49
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|34
|7
|6
|21
|26 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Виллем II
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|12.
|Витесс
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|14.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|16.
|Гронинген
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|3
|5
|9
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|12
|4
|1
|36 - 11
|40
|2.
|ПСВ
|17
|12
|3
|2
|37 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|17
|10
|3
|4
|27 - 24
|33
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|17
|6
|3
|8
|24 - 35
|21
|9.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|17
|3
|8
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Утрехт
|17
|4
|5
|8
|19 - 26
|17
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|3
|5
|9
|12 - 27
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8