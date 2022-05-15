VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Sekou Sylla предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Камбюр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

48' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

45' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

45' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Матута Эммануэль получил травму и заменен. Паулос Абрахам выходит на поле.

44' Ох, нехорошо это выглядит. Матута Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Матута Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Сонни Стивенс перевел мяч на угловой!

42' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

41' Шмидт Доке не смог попасть в створ ударом издали

40' Матута Эммануэль из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Удар от ворот произведет Камбюр

38' Бьорн Мейер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Томаш Суслов из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

32' Игрок команды Камбюр совершает фол

29' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

28' Sekou Sylla из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...

27' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Схаутен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Схаутен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Томаш Суслов из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

22' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Вратарь парирует удар, который нанес Нгонж Сириль , и мяч снова в игре

21' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

20' Гронинген выполняет удар от ворот.

20' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

16' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

16' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Петер Леувенбург отбил мяч на угловой после удара Каллон Исса из штрафной площади.

10' Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Гронинген

10' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Постема Романо не смог попасть в створ ударом издали

8' Камбюр выполняет удар от ворот.

8' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брей Майкл из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

4' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

2' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген начинает с центра поля