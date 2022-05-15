Стадион: Гоффертштадион
0:1
Первый тайм: 24'
0:1
14' ГолФлемминг Зиан
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
12
Пинту
Иву
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|7 (1)
|0.21
|Ali Akman
|6
|0.18
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.15
|Тавшан Элаис
|5
|0.15
|Маттссон Магнус
|4
|0.12
|Дуэлунд Миккель
|2
|0.06
|Шоне Лассе
|2
|0.06
|Вет Хавьер
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флемминг Зиан
|11
|0.32
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.26
|Гладон Пол
|3 (1)
|0.09
|Ринстра Бен
|2
|0.06
|Кокс Джордж
|2
|0.06
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|6
|1
|Шоне Лассе
|6
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|1
|Брюин Джорди
|4
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Мейер Роджер
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Ali Akman
|1
|1
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|0
|Кокс Джордж
|6
|0
|Янссен Рул
|4
|1
|Сёнтьенс Матс
|5
|0
|Дуарте Дерой
|5
|0
|Флемминг Зиан
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
15%
4
27%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
21
36
6 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
10%
7
19%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
7
33%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90
Забито
26
20
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
4
15%
2
10%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
2
8%
5
25%
76-90
Пропущено
29
31
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
17%
3
10%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
10
34%
5
16%
76-90
Забито
39
35
25 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
6
15%
6
17%
1-15
8
21%
7
20%
16-30
11
28%
5
14%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
3
8%
7
20%
61-75
5
13%
6
17%
76-90
Пропущено
50
67
21 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
7
14%
10
15%
1-15
9
18%
12
18%
16-30
5
10%
10
15%
31-45
5
10%
12
18%
46-60
8
16%
10
15%
61-75
16
32%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|34
|27
|4
|3
|97 - 17
|85
|2.
|ПСВ
|1:1
|34
|25
|4
|5
|85 - 42
|79
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|34
|22
|6
|6
|75 - 32
|72
|4.
|Твенте
|0:0
|34
|19
|9
|6
|53 - 36
|66
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|34
|18
|7
|9
|63 - 42
|61
|6.
|Витесс
|0:1
|34
|15
|5
|14
|40 - 51
|50
|7.
|Утрехт
|0:1
|34
|12
|11
|11
|51 - 44
|47
|8.
|Херенвен
|0:0
|34
|10
|9
|15
|34 - 49
|39
|9.
|Камбюр
|1:0
|34
|11
|6
|17
|51 - 68
|39
|10.
|Ваалвейк
|1:0
|34
|9
|11
|14
|38 - 50
|38
|11.
|НЕК Неймеген
|0:1
|34
|10
|8
|16
|38 - 52
|38
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|34
|10
|7
|17
|36 - 48
|37
|13.
|Гронинген
|0:1
|34
|9
|9
|16
|39 - 53
|36
|14.
|Хераклес
|0:0
|34
|9
|8
|17
|32 - 46
|35
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|34
|10
|5
|19
|36 - 67
|35
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|34
|7
|12
|15
|28 - 47
|33
|17.
|Виллем II
|1:0
|34
|9
|6
|19
|30 - 57
|33
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|34
|7
|7
|20
|26 - 51
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|1:1
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 15
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|17
|11
|3
|3
|35 - 18
|36
|5.
|Твенте
|0:0
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|0:1
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|0:0
|17
|7
|6
|4
|21 - 18
|27
|8.
|Виллем II
|1:0
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|10.
|Ваалвейк
|1:0
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|0:1
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Херенвен
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|15.
|Гронинген
|0:1
|17
|4
|6
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Камбюр
|1:0
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|ПЕК Зволле
|1:1
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|18.
|НЕК Неймеген
|0:1
|17
|3
|5
|9
|13 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|17
|13
|3
|1
|35 - 9
|42
|2.
|ПСВ
|1:1
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|0:0
|17
|9
|4
|4
|25 - 23
|31
|5.
|Витесс
|0:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|0:1
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Камбюр
|1:0
|17
|6
|3
|8
|22 - 33
|21
|9.
|Херенвен
|0:0
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|10.
|Гронинген
|0:1
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|11.
|Ваалвейк
|1:0
|17
|3
|8
|6
|21 - 25
|17
|12.
|Утрехт
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|17
|4
|3
|10
|16 - 36
|15
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|17
|3
|6
|8
|11 - 24
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|17
|3
|5
|9
|12 - 26
|14
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|17.
|Виллем II
|1:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8