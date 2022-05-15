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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
НЕК Неймеген
0:1
Первый тайм: 24'
Фортуна Ситтард
0'
0:1
14' Гол
Флемминг Зиан
24'

Ход матча

14'
0:1
Флемминг Зиан
(Гладон Пол)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Фортуна Ситтард
2.23
3.80
3.30
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
24
Samy
Baghdadi
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 7 (1) 0.21
Ali Akman 6 0.18
Брюин Джорди 5 (1) 0.15
Тавшан Элаис 5 0.15
Маттссон Магнус 4 0.12
Дуэлунд Миккель 2 0.06
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ibrahim Cissoko 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 11 0.32
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.26
Гладон Пол 3 (1) 0.09
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Эль-Каруани Суфьян 3 1
Брюин Джорди 4 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 0
Кокс Джордж 6 0
Янссен Рул 4 1
Сёнтьенс Матс 5 0
Дуарте Дерой 5 0
Флемминг Зиан 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Самарис Андреас 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
15%
4
27%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

21
36
6 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
10%
7
19%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
7
33%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90

Забито

26
20
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
4
15%
2
10%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
2
8%
5
25%
76-90

Пропущено

29
31
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
17%
3
10%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
10
34%
5
16%
76-90

Забито

39
35
25 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
6
15%
6
17%
1-15
8
21%
7
20%
16-30
11
28%
5
14%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
3
8%
7
20%
61-75
5
13%
6
17%
76-90

Пропущено

50
67
21 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
7
14%
10
15%
1-15
9
18%
12
18%
16-30
5
10%
10
15%
31-45
5
10%
12
18%
46-60
8
16%
10
15%
61-75
16
32%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 34 27 4 3 97 - 17 85
2. ПСВ 1:1 34 25 4 5 85 - 42 79
3. Фейеноорд 0:0 34 22 6 6 75 - 32 72
4. Твенте 0:0 34 19 9 6 53 - 36 66
5. АЗ Алкмаар 0:1 34 18 7 9 63 - 42 61
6. Витесс 0:1 34 15 5 14 40 - 51 50
7. Утрехт 0:1 34 12 11 11 51 - 44 47
8. Херенвен 0:0 34 10 9 15 34 - 49 39
9. Камбюр 1:0 34 11 6 17 51 - 68 39
10. Ваалвейк 1:0 34 9 11 14 38 - 50 38
11. НЕК Неймеген 0:1 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 34 10 7 17 36 - 48 37
13. Гронинген 0:1 34 9 9 16 39 - 53 36
14. Хераклес 0:0 34 9 8 17 32 - 46 35
15. Фортуна Ситтард 1:0 34 10 5 19 36 - 67 35
16. Спарта Роттердам 0:0 34 7 12 15 28 - 47 33
17. Виллем II 1:0 34 9 6 19 30 - 57 33
18. ПЕК Зволле 1:1 34 7 7 20 26 - 51 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 1:1 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 0:0 17 11 4 2 38 - 15 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 17 11 3 3 35 - 18 36
5. Твенте 0:0 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 0:1 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 0:0 17 7 6 4 21 - 18 27
8. Виллем II 1:0 17 7 3 7 16 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Ваалвейк 1:0 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 0:1 17 6 2 9 18 - 29 20
12. Фортуна Ситтард 1:0 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Херенвен 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
14. Спарта Роттердам 0:0 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Гронинген 0:1 17 4 6 7 16 - 19 18
16. Камбюр 1:0 17 5 3 9 29 - 35 18
17. ПЕК Зволле 1:1 17 3 6 8 13 - 19 15
18. НЕК Неймеген 0:1 17 3 5 9 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 17 13 3 1 35 - 9 42
2. ПСВ 1:1 17 11 4 2 36 - 20 37
3. Фейеноорд 0:0 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 0:0 17 9 4 4 25 - 23 31
5. Витесс 0:1 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 0:1 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 0:1 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 1:0 17 6 3 8 22 - 33 21
9. Херенвен 0:0 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 0:1 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 1:0 17 3 8 6 21 - 25 17
12. Утрехт 0:1 17 4 5 8 19 - 24 17
13. Фортуна Ситтард 1:0 17 4 3 10 16 - 36 15
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 17 3 6 8 11 - 24 15
15. Спарта Роттердам 0:0 17 3 5 9 12 - 26 14
16. ПЕК Зволле 1:1 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 1:0 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 0:0 17 2 2 13 11 - 28 8
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    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.23
    3.80
    3.30
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