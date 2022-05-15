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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 12390
НЕК Неймеген
0:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
0:1
14' Гол
Флемминг Зиан
29' Желтая карточка
Шоне Лассе
36' Желтая карточка
Samy Baghdadi
72' Желтая карточка
Семеду Лисандру
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90' Желтая карточка
Ван Осх Яник
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Флемминг Зиан
(Гладон Пол)
29'
Шоне Лассе
 
36'
 
Samy Baghdadi
46'
 
Семеду Лисандру
Samy Baghdadi
59'
Вет Хавьер
Дуэлунд Миккель
 
59'
Бронкхорст Илиас
Брюин Джорди
 
59'
Ibrahim Cissoko
Ali Akman
 
72'
 
Семеду Лисандру
74'
 
Бенсоп Чарлисон
Гладон Пол
74'
 
Лонвейк Найджел
Теки Тесфальдет
81'
 
Кокс Джордж
Тирпан Микаэль
86'
Ван Эйден Ренс
Маркес Иван
 
86'
Баррето Эдгар
Окита Жонатан
 
90'
 
Сиовас Димитрис
90'
 
Ван Осх Яник

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
24
Samy
Baghdadi
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 7 (1) 0.21
Ali Akman 6 0.18
Брюин Джорди 5 (1) 0.15
Тавшан Элаис 5 0.15
Маттссон Магнус 4 0.12
Дуэлунд Миккель 2 0.06
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ibrahim Cissoko 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 12 0.35
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.26
Гладон Пол 3 (1) 0.09
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 7 0
Эль-Каруани Суфьян 3 1
Брюин Джорди 4 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 0
Кокс Джордж 6 0
Янссен Рул 4 1
Сёнтьенс Матс 5 0
Дуарте Дерой 5 0
Флемминг Зиан 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Ван Осх Яник 2 0
Самбу Бассала 2 0
Samy Baghdadi 2 0
Самарис Андреас 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Пропущено

22
36
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
14%
7
19%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
7
32%
5
14%
61-75
6
27%
8
22%
76-90

Забито

26
20
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
15%
2
10%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
2
8%
5
25%
76-90

Пропущено

29
31
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
17%
3
10%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
10
34%
5
16%
76-90

Забито

39
36
25 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
15%
7
19%
1-15
8
21%
7
19%
16-30
11
28%
5
14%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
3
8%
7
19%
61-75
5
13%
6
17%
76-90

Пропущено

51
67
22 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
8
16%
10
15%
1-15
9
18%
12
18%
16-30
5
10%
10
15%
31-45
5
10%
12
18%
46-60
8
16%
10
15%
61-75
16
31%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 34 26 5 3 98 - 19 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86 - 42 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76 - 34 71
4. Твенте 34 20 8 6 55 - 37 68
5. АЗ Алкмаар 34 18 7 9 64 - 44 61
6. Витесс 34 15 6 13 42 - 52 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51 - 46 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37 - 50 41
9. Камбюр 34 11 6 17 53 - 70 39
10. Ваалвейк 34 9 11 14 40 - 51 38
11. НЕК Неймеген 34 10 8 16 38 - 52 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41 - 55 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 34 10 5 19 36 - 67 35
15. Спарта Роттердам 34 8 11 15 31 - 48 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33 - 49 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32 - 57 33
18. ПЕК Зволле 34 7 6 21 26 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. АЗ Алкмаар 17 11 3 3 36 - 20 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Виллем II 17 7 3 7 18 - 20 24
9. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
10. Херенвен 17 6 3 8 23 - 26 21
11. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
12. Витесс 17 6 3 8 20 - 30 21
13. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
14. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
15. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
16. Гронинген 17 4 6 7 18 - 21 18
17. НЕК Неймеген 17 3 5 9 13 - 22 14
18. ПЕК Зволле 17 3 5 9 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 12 4 1 36 - 11 40
2. ПСВ 17 12 3 2 37 - 20 39
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 17 10 3 4 27 - 24 33
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Камбюр 17 6 3 8 24 - 35 21
9. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
10. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
11. Ваалвейк 17 3 8 6 23 - 26 17
12. Утрехт 17 4 5 8 19 - 26 17
13. Спарта Роттердам 17 4 4 9 15 - 27 16
14. Фортуна Ситтард 17 4 3 10 16 - 36 15
15. Гоу Эхед Иглс 17 3 5 9 12 - 27 14
16. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
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