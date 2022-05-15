Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Плохо сыграл Пинту Иву - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Сами Багдади получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брюин Джорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шоне Лассе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Сами Багдади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Гут Родриго нанес удар головой, но Яник ван Ош спокойно отбил мяч.

25' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Окита Жонатан из штрафной площади.

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

20' Окита Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Флемминг Зиан забивает с левой ноги!

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Сами Багдади . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола