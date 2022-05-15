Стадион: Гудисон Парк
10' Желтая карточкаБех Мадс
1:0
10' ГолКалверт-Льюин Доминик
18' Красная карточкаБрэнтуэйт Джерред
27' Желтая карточкаНоргор Кристиан
Ход матча
10'
10'
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Айуоби
Алекс
21
Гомеш
Андре
29
Бех
Мадс
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Уэлч РисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
-
60 Прайс АйзекПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|8 (2)
|0.22
|Грэй Демарай
|5
|0.14
|Гордон Энтони
|4
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|4 (2)
|0.11
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.08
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Холгейт Мэйсон
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Миколенко Виталий
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.32
|Висса Йоан
|6
|0.16
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.11
|Янельт Витали
|4
|0.11
|Норгор Кристиан
|3
|0.08
|Янссон Понтус
|3
|0.08
|Каньос Серхи
|2
|0.05
|Генри Рико
|2
|0.05
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|7
|1
|Холгейт Мэйсон
|7
|1
|Ришарлисон
|8
|0
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Коулмэн Шеймус
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Гордон Энтони
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Алли Деле
|3
|0
|Делф Фабиан
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|7
|0
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Тони Айвен
|7
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Бех Мадс
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
4
18%
6
25%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
9
41%
6
25%
76-90
Пропущено
20
32
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
4
20%
5
16%
1-15
3
15%
2
6%
16-30
2
10%
8
25%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
15%
8
25%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
10%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90
Пропущено
33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
2
6%
2
11%
1-15
4
12%
4
21%
16-30
8
24%
4
21%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
6
18%
3
16%
76-90
Забито
40
45
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
4
10%
6
13%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
10%
5
11%
31-45
8
20%
9
20%
46-60
8
20%
5
11%
61-75
9
23%
14
31%
76-90
Пропущено
53
51
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 27
6
11%
7
14%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
10
19%
12
24%
31-45
9
17%
7
14%
46-60
9
17%
11
22%
61-75
12
23%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|37
|12
|7
|18
|44 - 53
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|36
|11
|6
|19
|38 - 56
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 20
|29
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 28
|22
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 35
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брентфорд
Исход игры
Эвертон
86.2% (100)
Ничья
9.5% (11)
Брентфорд
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.7% (46)
1:0 Эвертон
29.3% (34)
2:0 Эвертон
8.6% (10)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:2 Эвертон
1.7% (2)
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