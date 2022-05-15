  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Эвертон
1:0
Первый тайм: 30'
Брентфорд
0'
10' Желтая карточка
Бех Мадс
1:0
10' Гол
Калверт-Льюин Доминик
18' Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред
27' Желтая карточка
Норгор Кристиан
30'

Ход матча

10'
 
Бех Мадс
10'
Калверт-Льюин Доминик
(Ришарлисон)
1:0
18'
Брэнтуэйт Джерред
 
27'
 
Норгор Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 116
Эвертон 86.2% (100)
X 9.5% (11)
Брентфорд 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брентфорд
2.14
3.64
4.68
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
32
Брэнтуэйт
Джерред
4
Холгейт
Мэйсон
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
21
Эриксен
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
Эвертон
3-4-3
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 8 (2) 0.22
Грэй Демарай 5 0.14
Гордон Энтони 4 0.11
Калверт-Льюин Доминик 4 (2) 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.08
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Холгейт Мэйсон 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.32
Висса Йоан 6 0.16
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.08
Янссон Понтус 3 0.08
Каньос Серхи 2 0.05
Генри Рико 2 0.05
Эриксен Кристиан 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Холгейт Мэйсон 7 1
Ришарлисон 8 0
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Коулмэн Шеймус 4 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 7 0
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Бех Мадс 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
4
18%
6
25%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
9
41%
6
25%
76-90

Пропущено

20
32
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
4
20%
5
16%
1-15
3
15%
2
6%
16-30
2
10%
8
25%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
15%
8
25%
61-75
6
30%
5
16%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
10%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Пропущено

33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
2
6%
2
11%
1-15
4
12%
4
21%
16-30
8
24%
4
21%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
6
18%
3
16%
76-90

Забито

40
45
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
4
10%
6
13%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
10%
5
11%
31-45
8
20%
9
20%
46-60
8
20%
5
11%
61-75
9
23%
14
31%
76-90

Пропущено

53
51
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 27
6
11%
7
14%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
10
19%
12
24%
31-45
9
17%
7
14%
46-60
9
17%
11
22%
61-75
12
23%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
12. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Брентфорд 0:1 Заявка 37 12 7 18 44 - 53 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон 1:0 Заявка 36 11 6 19 38 - 56 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Эвертон 1:0 Заявка 18 9 2 7 23 - 20 29
10. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
12. Брентфорд 0:1 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон 1:0 Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 30'
    Андре Гомеш неудачно принял мяч в штрафной после прострела с левого фланга, Йенсен с разворота попытался пробить, но мяч в створ не пошел.
  • 28'
    Нергор выскакивает на ударную позицию в штрафной, однако Айуоби разрядил обстановку у своих ворот, помешав датчанину.
  • Желтая карточка
    27'
    Норгор получает желтую карточку за фол против Дукуре в центре поля.
  • 26'
    Мбеумо вылетает за пределы поля после одного из контактов, но всё же обошелся игрок "Брентфорда" без вмешательства медиков.
  • 24'
    Позиционная атака гостей завершается довольно быстро, Ришарлисон отработал в обороне, обокрав Айера.
  • Угловой
    22'
    Еще один угловой исполняют хозяева поля, но с подачей Гордона оборона "Брентфорда" справляется уверенно.
  • Опасный момент
    20'
    Эриксен со штрафного с 25 метров пробивает во вратарский угол, немного смутив Пикфорда, но мяч прошел рядом со штангой!
  • 19'
    На ровном месте "Эвертон", контролировавший ход встречи, получает проблемы, гораздо сложнее придется "ирискам" в оставшиеся 70 минут.
  • Красная карточка
    18'
    "Эвертон" остается в меньшинстве! Брентуэйт упустил рывок Тони и завалил форварда гостей на газон ценой фола последней надежды!
  • 16'
    Пока мало что получается у "Брентфорда" в атаке, ничего интересного у ворот Пикфорда практически не возникает.
  • 14'
    А с учётом сегодняшней ничьей "Лидса" "ирискам" сегодня надо победить, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета.
  • 13'
    В онлайн-таблице "Эвертон" отрывается от "Бёрнли" на 5 очков, концовку сезона подопечные Фрэнка Лэмпарда проводят собранно, явно не собираясь вылетать в Чемпионшип.
  • 12'
    Небольшая пауза перед возобновлением игры, полетели с трибун "Гудисона" файеры в честь Ришарлисона.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РИШАРЛИСОН!
    Гордон со штрафного навесил на ближний угол вратарской, Ришарлисон сыграл на опережение и немного корявым ударом поражает дальний угол ворот гостей!
  • Желтая карточка
    10'
    Бех получает желтую карточку за фол на фланге против Ришарлисона.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Висса с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако оборона "Эвертона" справляется довольно спокойно.
    • Угловой
      8'
      Гордон исполняет подачу с углового с правого фланга, направляя мяч в центр штрафной, но снаряд выбивают защитники "Брентфорда".
    • 7'
      Ришарлисон после заброса из глубины перехитрил защитника, пробив слёта, однако в створ ворот не попал.
    • 6'
      Эриксен со штрафного с правого фланга подает к линии вратарской, а Тони пробивает головой чуть выше перекладины.
    • Опасный момент
      4'
      Гордон врывается в штрафную и пробивает внешней стороной стопы, Райя отбил мяч, а Ришарлисон головой на добивании пробил рядом со штангой!
    • 3'
      Атака гостей через левый фланг завершается подачей в штрафную, однако мяч улетает за лицевую линию в воздухе.
    • Угловой
      2'
      Гордон с углового навесил на дальнюю штангу, борьбу в воздухе выиграли гости, а удар Миколенко с подбора получился крайне неточным.
    • 1'
      Миколенко с левого фланга простреливает в штрафную гостей, организуя первый угловой в матче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 37-го тура Английской премьер-лиги встречаются "Эвертон" и "Брентфорд". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эвертон 1:0 Брентфорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Эвертон
    86.2% (100)
    Ничья
    9.5% (11)
    Брентфорд
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (53)
    Меньше
    50% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.66% (59)
    Нет
    44.34% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    39.7% (46)
    1:0 Эвертон
    29.3% (34)
    2:0 Эвертон
    8.6% (10)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:2 Эвертон
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эвертон
    Брентфорд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     