Эриксен со штрафного с 25 метров пробивает во вратарский угол, немного смутив Пикфорда, но мяч прошел рядом со штангой!

Еще один угловой исполняют хозяева поля, но с подачей Гордона оборона "Брентфорда" справляется уверенно.

Позиционная атака гостей завершается довольно быстро, Ришарлисон отработал в обороне, обокрав Айера.

Мбеумо вылетает за пределы поля после одного из контактов, но всё же обошелся игрок "Брентфорда" без вмешательства медиков.

Норгор получает желтую карточку за фол против Дукуре в центре поля.

Нергор выскакивает на ударную позицию в штрафной, однако Айуоби разрядил обстановку у своих ворот, помешав датчанину.

Андре Гомеш неудачно принял мяч в штрафной после прострела с левого фланга, Йенсен с разворота попытался пробить, но мяч в створ не пошел.

Бех получает желтую карточку за фол на фланге против Ришарлисона.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РИШАРЛИСОН! Гордон со штрафного навесил на ближний угол вратарской, Ришарлисон сыграл на опережение и немного корявым ударом поражает дальний угол ворот гостей!

Небольшая пауза перед возобновлением игры, полетели с трибун "Гудисона" файеры в честь Ришарлисона.

В онлайн-таблице "Эвертон" отрывается от "Бёрнли" на 5 очков, концовку сезона подопечные Фрэнка Лэмпарда проводят собранно, явно не собираясь вылетать в Чемпионшип.

А с учётом сегодняшней ничьей "Лидса" "ирискам" сегодня надо победить, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета.

Пока мало что получается у "Брентфорда" в атаке, ничего интересного у ворот Пикфорда практически не возникает.

"Эвертон" остается в меньшинстве! Брентуэйт упустил рывок Тони и завалил форварда гостей на газон ценой фола последней надежды!

На ровном месте "Эвертон", контролировавший ход встречи, получает проблемы, гораздо сложнее придется "ирискам" в оставшиеся 70 минут.

9' Висса с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако оборона "Эвертона" справляется довольно спокойно.

8' Гордон исполняет подачу с углового с правого фланга, направляя мяч в центр штрафной, но снаряд выбивают защитники "Брентфорда".

7' Ришарлисон после заброса из глубины перехитрил защитника, пробив слёта, однако в створ ворот не попал.

6' Эриксен со штрафного с правого фланга подает к линии вратарской, а Тони пробивает головой чуть выше перекладины.

4' Гордон врывается в штрафную и пробивает внешней стороной стопы, Райя отбил мяч, а Ришарлисон головой на добивании пробил рядом со штангой!

3' Атака гостей через левый фланг завершается подачей в штрафную, однако мяч улетает за лицевую линию в воздухе.

2' Гордон с углового навесил на дальнюю штангу, борьбу в воздухе выиграли гости, а удар Миколенко с подбора получился крайне неточным.

1' Миколенко с левого фланга простреливает в штрафную гостей, организуя первый угловой в матче.