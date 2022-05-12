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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 34
Эвертон 88.2% (30)
X 5.9% (2)
Брентфорд 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брентфорд
2.17
3.72
3.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 8 (2) 0.23
Грэй Демарай 5 0.14
Гордон Энтони 4 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.09
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Холгейт Мэйсон 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.33
Висса Йоан 6 0.17
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.08
Янссон Понтус 3 0.08
Каньос Серхи 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Холгейт Мэйсон 7 1
Ришарлисон 8 0
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Коулмэн Шеймус 4 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 7 0
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Бех Мадс 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
4
18%
6
25%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
9
41%
6
25%
76-90

Пропущено

20
32
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
4
20%
5
16%
1-15
3
15%
2
6%
16-30
2
10%
8
25%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
15%
8
25%
61-75
6
30%
5
16%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
10%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Пропущено

33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
2
6%
2
11%
1-15
4
12%
4
21%
16-30
8
24%
4
21%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
6
18%
3
16%
76-90

Забито

40
45
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
4
10%
6
13%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
10%
5
11%
31-45
8
20%
9
20%
46-60
8
20%
5
11%
61-75
9
23%
14
31%
76-90

Пропущено

53
51
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 27
6
11%
7
14%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
10
19%
12
24%
31-45
9
17%
7
14%
46-60
9
17%
11
22%
61-75
12
23%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Эвертон 88.2% (30)
    X 5.9% (2)
    Брентфорд 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брентфорд
    2.17
    3.72
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Брентфорд

    Исход игры
    Эвертон
    88.2% (30)
    Ничья
    5.9% (2)
    Брентфорд
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (18)
    Нет
    45.45% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    41.2% (14)
    1:0 Эвертон
    26.5% (9)
    2:0 Эвертон
    14.7% (5)
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