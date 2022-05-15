Стадион: Олимпийский (Лондон)
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Лавия РомеоПолузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 20 побед
34 матча
11.8%
17.6%
70.6%
4 победы 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.8%
32.4%
55.8%
4 победы 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
2.9%
38.2%
58.9%
1 победа 13 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|10
|0.28
|Антонио Майкл
|9
|0.25
|Бенрахма Саид
|8
|0.22
|Форнальс Пабло
|6
|0.17
|Лансини Мануэль
|5 (3)
|0.14
|Соучек Томаш
|5
|0.14
|Крессуэлл Аарон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|15
|0.42
|Стерлинг Рахим
|13 (2)
|0.36
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.31
|Фоден Фил
|9
|0.25
|Жезус Габриэль
|8 (1)
|0.22
|Силва Бернарду
|8
|0.22
|Гюндоган Илкай
|6
|0.17
|Родри Эрнандес
|6
|0.17
|Лапорт Эмерик
|4
|0.11
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Аке Натан
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|8
|0
|Доусон Крэйг
|5
|1
|Боуэн Джаррод
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|7
|0
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
38
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 20
1
3%
6
16%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
7
23%
5
13%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
8
27%
6
16%
61-75
6
20%
9
24%
76-90
Пропущено
25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
3
30%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
5
20%
2
20%
76-90
Забито
26
54
14 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 14
26 Не забивали 20
4
15%
10
19%
1-15
6
23%
6
11%
16-30
4
15%
9
17%
31-45
2
8%
6
11%
46-60
4
15%
12
22%
61-75
6
23%
11
20%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
9%
4
29%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
56
92
24 В 1-м тайме 43
32 Во 2-м тайме 49
17 Забивали первыми 26
8 Не забивали 4
5
9%
16
17%
1-15
8
14%
13
14%
16-30
11
20%
14
15%
31-45
8
14%
11
12%
46-60
12
21%
18
20%
61-75
12
21%
20
22%
76-90
Пропущено
47
24
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 17
5
11%
7
29%
29%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
11
23%
1
4%
31-45
8
17%
7
29%
29%
46-60
6
13%
2
8%
61-75
12
26%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
6.7% (8)
Ничья
5.8% (7)
Манчестер Сити
87.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
78.3% (83)
Меньше
21.7% (23)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40% (48)
1:3 Манчестер Сити
18.3% (22)
0:2 Манчестер Сити
10.8% (13)
0:1 Манчестер Сити
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:1 Вест Хэм
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:0 Вест Хэм
1.7% (2)
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