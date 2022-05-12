  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 41
Вест Хэм 12.2% (5)
X 12.2% (5)
Манчестер Сити 75.6% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
8.53
5.60
1.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 20 побед

34 матча

11.8%
17.6%
70.6%
4 победы 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.8%
32.4%
55.8%
4 победы 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

2.9%
38.2%
58.9%
1 победа 13 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 10 0.28
Антонио Майкл 9 0.25
Бенрахма Саид 8 0.22
Форнальс Пабло 6 0.17
Лансини Мануэль 5 (3) 0.14
Соучек Томаш 5 0.14
Крессуэлл Аарон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 15 0.42
Стерлинг Рахим 13 (2) 0.36
Марез Рияд 11 (4) 0.31
Фоден Фил 9 0.25
Жезус Габриэль 8 (1) 0.22
Силва Бернарду 8 0.22
Гюндоган Илкай 6 0.17
Родри Эрнандес 6 0.17
Лапорт Эмерик 4 0.11
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Аке Натан 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Зинченко Александр 0 0
Уокер Кайл 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Боуэн Джаррод 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
38
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 20
1
3%
6
16%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
7
23%
5
13%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
8
27%
6
16%
61-75
6
20%
9
24%
76-90

Пропущено

25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
3
30%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
5
20%
2
20%
76-90

Забито

26
54
14 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 14
26 Не забивали 20
4
15%
10
19%
1-15
6
23%
6
11%
16-30
4
15%
9
17%
31-45
2
8%
6
11%
46-60
4
15%
12
22%
61-75
6
23%
11
20%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
9%
4
29%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Забито

56
92
24 В 1-м тайме 43
32 Во 2-м тайме 49
17 Забивали первыми 26
8 Не забивали 4
5
9%
16
17%
1-15
8
14%
13
14%
16-30
11
20%
14
15%
31-45
8
14%
11
12%
46-60
12
21%
18
20%
61-75
12
21%
20
22%
76-90

Пропущено

47
24
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 17
5
11%
7
29%
29%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
11
23%
1
4%
31-45
8
17%
7
29%
29%
46-60
6
13%
2
8%
61-75
12
26%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Вест Хэм 12.2% (5)
    X 12.2% (5)
    Манчестер Сити 75.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.53
    5.60
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    12.2% (5)
    Ничья
    12.2% (5)
    Манчестер Сити
    75.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    48.8% (20)
    0:2 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    1:3 Манчестер Сити
    7.3% (3)
    2:1 Вест Хэм
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     