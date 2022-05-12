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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Лидс
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 40
Лидс 60% (24)
X 25% (10)
Брайтон 15% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Брайтон
2.79
3.66
2.71
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лидс
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.28
Харрисон Джек 7 0.19
Морено Родриго 6 (1) 0.17
Джеймс Дэниэл 4 0.11
Льоренте Диего 3 0.08
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 8 (1) 0.22
Мопе Нил 8 (1) 0.22
Макаллистер Алексис 5 (2) 0.14
Уэлбек Данни 4 0.11
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Гросс Паскаль 1 0.03
Кукурелья Марк 1 0.03
Биссума Ив 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 10 0
Джеймс Дэниэл 7 1
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Рафинья Диас 7 0
Эйлинг Люк 4 1
Клих Матеуш 5 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Филлипс Кэлвин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Джисс Марш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
1
5%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
6
32%
10
45%
76-90

Пропущено

36
20
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
14%
5
25%
1-15
7
19%
3
15%
16-30
3
8%
1
5%
31-45
7
19%
4
20%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
9
25%
6
30%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 28
3
14%
3
21%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
5
36%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
5
21%
16-30
8
20%
7
29%
29%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
6
15%
6
25%
61-75
6
15%
2
8%
76-90

Забито

40
36
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
13 Не забивали 14
4
10%
4
11%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
10
25%
11
31%
76-90

Пропущено

76
44
34 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 25
11
14%
6
14%
1-15
12
16%
8
18%
16-30
11
14%
8
18%
31-45
16
21%
7
16%
46-60
11
14%
7
16%
61-75
15
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Лидс 60% (24)
    X 25% (10)
    Брайтон 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Брайтон
    2.79
    3.66
    2.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Брайтон

    Исход игры
    Лидс
    60% (24)
    Ничья
    25% (10)
    Брайтон
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    27.5% (11)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    2:0 Лидс
    15% (6)
    1:0 Лидс
    15% (6)
    1:2 Брайтон
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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