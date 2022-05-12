Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Брайтон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.28
|Харрисон Джек
|7
|0.19
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.17
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.11
|Льоренте Диего
|3
|0.08
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|8 (1)
|0.22
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.22
|Макаллистер Алексис
|5 (2)
|0.14
|Уэлбек Данни
|4
|0.11
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Гросс Паскаль
|1
|0.03
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|Биссума Ив
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|10
|0
|Джеймс Дэниэл
|7
|1
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|7
|0
|Рафинья Диас
|7
|0
|Эйлинг Люк
|4
|1
|Клих Матеуш
|5
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Филлипс Кэлвин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Джисс Марш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Уэбстер Адам
|5
|0
|Данк Льюис
|3
|1
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
1
5%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
6
32%
10
45%
76-90
Пропущено
36
20
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
14%
5
25%
1-15
7
19%
3
15%
16-30
3
8%
1
5%
31-45
7
19%
4
20%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
9
25%
6
30%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 28
3
14%
3
21%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
5
36%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Пропущено
40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
5
21%
16-30
8
20%
7
29%
29%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
6
15%
6
25%
61-75
6
15%
2
8%
76-90
Забито
40
36
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
13 Не забивали 14
4
10%
4
11%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
10
25%
11
31%
76-90
Пропущено
76
44
34 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 25
11
14%
6
14%
1-15
12
16%
8
18%
16-30
11
14%
8
18%
31-45
16
21%
7
16%
46-60
11
14%
7
16%
61-75
15
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|20
|5
|11
|63 - 40
|65
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|37 - 19
|37
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс - Брайтон
Исход игры
Лидс
60% (24)
Ничья
25% (10)
Брайтон
15% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
2:1 Лидс
27.5% (11)
1:1 Ничья
20% (8)
2:0 Лидс
15% (6)
1:0 Лидс
15% (6)
1:2 Брайтон
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
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