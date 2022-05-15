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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 117
СКА-Хабаровск 26.5% (31)
X 44.4% (52)
Оренбург 29.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Оренбург
3.15
3.30
3.20
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Новости
СКА-Хабаровск
Оренбург

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Оренбург

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ПМ
0:0
ПМ
0:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
1:3
ФПД
1:1
ФПД
2:1
ФПД
2:0
ПД
1:0
ФПД
2:1
ФПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 14 (7) 0.39
Гонгадзе Георгий 10 (1) 0.28
Мануйлов Роман 4 0.11
Алиев Камран 4 0.11
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 15 (4) 0.42
Сычевой Владимир 6 0.17
Миронов Алексей 6 (3) 0.17
Прудников Николай 5 0.14
Обухов Владимир 4 0.11
Ковалёв Юрий 4 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.08
Сиваков Михаил 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Хотулёв Данила 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 9 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мануйлов Роман 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Барков Дмитрий 6 0
Гащенков Михаил 6 0
Андямов Валентин 4 1
Алиев Камран 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Дмитриев Максим II 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 13 2
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Титков Николай 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 7 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Стаматов Матео 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Прудников Николай 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
30
7 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
3%
1
3%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
7
23%
61-75
11
37%
8
27%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Забито

18
32
12 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 15
24 Не забивали 20
3
17%
6
19%
1-15
5
28%
7
22%
16-30
4
22%
7
22%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
4
22%
7
22%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
43%
3
21%
76-90

Забито

48
62
19 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
4
8%
7
11%
1-15
7
15%
10
16%
16-30
8
17%
13
21%
31-45
6
13%
9
15%
46-60
8
17%
8
13%
61-75
15
31%
15
24%
76-90

Пропущено

34
34
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
2
6%
7
21%
61-75
13
38%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3
Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 36 19 14 3 62 - 34 71
3. Факел Заявка 36 21 5 10 57 - 32 68
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
10. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
13. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 36 8 13 15 27 - 39 37
18. Металлург Липецк Заявка 36 9 5 22 28 - 66 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 18 4 4 10 12 - 27 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 18 9 6 3 28 - 21 33
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 17 2 7 8 7 - 18 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 117
    СКА-Хабаровск 26.5% (31)
    X 44.4% (52)
    Оренбург 29.1% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Оренбург
    3.15
    3.30
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Оренбург

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    25.9% (30)
    Ничья
    44.8% (52)
    Оренбург
    29.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (33)
    Меньше
    67.65% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    75.49% (77)
    Нет
    24.51% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:2 Оренбург
    12.9% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    9.5% (11)
    1:0 СКА-Хабаровск
    9.5% (11)
    0:1 Оренбург
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Оренбург
    3.4% (4)
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    СКА-Хабаровск
    Оренбург
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