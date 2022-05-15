Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Норвич имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Норвич

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гилмор Билли из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Норвич выполняет удар от ворот.

43' Нету Педру из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Хи-Чан Хван пробует нанести удар издали, но Ангус Ганн держит все под контролем

42' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Плохо сыграл Гибсон Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Команда Норвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Игрок Пукки Теэму из команды Норвич неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Отличные скиллы показывает Пукки Теэму , обводя своих соперников

37' Г О О О О Л - Пукки Теэму забивает с левой ноги!

37' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Отличные скиллы показывает Пукки Теэму , обводя своих соперников

36' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Норвич выполняет удар от ворот.

36' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Норвич выполняет удар от ворот.

31' Норвич выполняет удар от ворот.

30' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон доминирует и владеет мячом

28' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

27' Аит-Нури Раян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гибсон Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Нету Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

22' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Отличный пас сделал Аит-Нури Раян из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Норманн Матиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

18' Отличные скиллы показывает Аит-Нури Раян , обводя своих соперников

17' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

17' Норвич выполняет удар от ворот.

16' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Радди Джон из команды Вулверхэмптон

15' Пукки Теэму имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' ШАНС! Пукки Теэму вышел один на один с голкипером...

15' Норманн Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

11' Как он промахнулся? Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон доминирует и владеет мячом

10' Норвич выполняет удар от ворот.

9' Аит-Нури Раян из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

7' Пукки Теэму из команды Норвич наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Плохо сыграл Хэнли Грант - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игрок Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.