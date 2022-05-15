Стадион: Молинью
1:1
Второй тайм: 72'
19' Желтая карточкаНорманн Матиас
0:1
37' ГолПукки Теэму
47' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
1:1
55' ГолАит-Нури Раян
Ход матча
19'
37'
0:1
46'
47'
55'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
21
Радди
Джон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
26
Хи-Чан
Хван
28
Ганн
Энгус
10
Дауэлл
Киран
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Роу ДжонатанПолузащитник
-
17 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Норвич
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.16
|Хи-Чан Хван
|5
|0.14
|Невеш Рубен
|4
|0.11
|Коди Конор
|4
|0.11
|Поденсе Даниэл
|2
|0.05
|Дендонкер Леандер
|2
|0.05
|Моутинью Жоау
|2
|0.05
|Тринкан Франсишку
|2
|0.05
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|Хонни Кастро
|2
|0.05
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Шикинью
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|11 (3)
|0.3
|Сарджент Джош
|2
|0.05
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Ааронс Макс
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|6
|0
|Коди Конор
|4
|0
|Моутинью Жоау
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|8
|0
|Ааронс Макс
|7
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Норманн Матиас
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
27 Не забивали 28
4
24%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
26
39
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
8%
5
13%
1-15
6
23%
3
8%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
4
15%
9
23%
61-75
7
27%
12
31%
76-90
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
25 Не забивали 27
3
18%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
9
53%
3
27%
76-90
Пропущено
15
39
1 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
0
0%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
1
7%
7
18%
31-45
4
27%
8
21%
46-60
7
47%
7
18%
61-75
3
20%
7
18%
76-90
Забито
34
22
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
21%
5
23%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
11
32%
5
23%
76-90
Пропущено
41
78
15 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 46
17 Пропускали первыми 26
27 Не пропускали 31
2
5%
11
14%
1-15
6
15%
7
9%
16-30
7
17%
14
18%
31-45
5
12%
11
14%
46-60
11
27%
16
21%
61-75
10
24%
19
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|37
|12
|14
|11
|39 - 42
|50
|10.
|Лестер
|3:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|55 - 57
|48
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|49 - 49
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|46 - 43
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|37
|8
|10
|19
|39 - 78
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 73
|23
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|3:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 27
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|0:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 38
|17
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 44
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 20
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 26
|18
|13.
|Лестер
|3:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|25 - 35
|17
|14.
|Лидс
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Норвич
Исход игры
Вулверхэмптон
89.1% (98)
Ничья
7.3% (8)
Норвич
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
2:0 Вулверхэмптон
32.7% (36)
1:0 Вулверхэмптон
22.7% (25)
2:1 Вулверхэмптон
20% (22)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Вулверхэмптон
4.5% (5)
3:2 Вулверхэмптон
2.7% (3)
3:0 Вулверхэмптон
2.7% (3)
1:2 Норвич
1.8% (2)
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