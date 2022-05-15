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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вулверхэмптон
1:1
Второй тайм: 72'
Норвич
0'
19' Желтая карточка
Норманн Матиас
0:1
37' Гол
Пукки Теэму
47' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
1:1
55' Гол
Аит-Нури Раян
72'

Ход матча

19'
 
Норманн Матиас
37'
0:1
Пукки Теэму
(Ааронс Макс)
46'
Шикинью
Коди Конор
 
47'
 
Яннулис Димитрис
55'
Аит-Нури Раян
1:1
62'
 
Рупп Лукас
Гилмор Билли
70'
 
Соренсен Якоб
Норманн Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 110
Вулверхэмптон 89.1% (98)
X 7.3% (8)
Норвич 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Норвич
2.36
4.78
7.76
Все Коэффициенты
Новости
21
Радди
Джон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
26
Хи-Чан
Хван
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
28
Ганн
Энгус
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
2
Ааронс
Макс
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
30
Яннулис
Димитрис
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
22
Пукки
Теэму
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Норвич
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Норвич

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
3:3
Ч
5:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.16
Хи-Чан Хван 5 0.14
Невеш Рубен 4 0.11
Коди Конор 4 0.11
Поденсе Даниэл 2 0.05
Дендонкер Леандер 2 0.05
Моутинью Жоау 2 0.05
Тринкан Франсишку 2 0.05
Саисс Ромен 2 0.05
Хонни Кастро 2 0.05
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Шикинью 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Нету Педру 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 11 (3) 0.3
Сарджент Джош 2 0.05
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Ааронс Макс 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 6 0
Коди Конор 4 0
Моутинью Жоау 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 8 0
Ааронс Макс 7 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Норманн Матиас 5 0
Пукки Теэму 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Яннулис Димитрис 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
27 Не забивали 28
4
24%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

26
39
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
8%
5
13%
1-15
6
23%
3
8%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
4
15%
9
23%
61-75
7
27%
12
31%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
25 Не забивали 27
3
18%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
9
53%
3
27%
76-90

Пропущено

15
39
1 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
0
0%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
1
7%
7
18%
31-45
4
27%
8
21%
46-60
7
47%
7
18%
61-75
3
20%
7
18%
76-90

Забито

34
22
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
21%
5
23%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
11
32%
5
23%
76-90

Пропущено

41
78
15 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 46
17 Пропускали первыми 26
27 Не пропускали 31
2
5%
11
14%
1-15
6
15%
7
9%
16-30
7
17%
14
18%
31-45
5
12%
11
14%
46-60
11
27%
16
21%
61-75
10
24%
19
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:2 Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм 2:2 Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон 1:0 Заявка 37 12 14 11 39 - 42 50
10. Лестер 3:1 Заявка 36 13 9 14 55 - 57 48
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 36 14 4 18 49 - 49 46
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 36 10 14 12 46 - 43 44
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс 0:1 Заявка 37 8 10 19 39 - 78 34
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд 1:3 Заявка 37 6 5 26 33 - 73 23
20. Норвич 1:1 Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити 2:2 Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм 2:2 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер 3:1 Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 1:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 27 24
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон 1:0 Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс 0:1 Заявка 19 4 5 10 18 - 38 17
19. Норвич 1:1 Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд 1:3 Заявка 19 2 2 15 17 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:2 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон 1:0 Заявка 19 8 7 4 23 - 20 31
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм 2:2 Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 18 4 6 8 20 - 26 18
13. Лестер 3:1 Заявка 18 4 5 9 25 - 35 17
14. Лидс 0:1 Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд 1:3 Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич 1:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
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    Прогнозы 110
    Вулверхэмптон 89.1% (98)
    X 7.3% (8)
    Норвич 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Норвич
    2.36
    4.78
    7.76
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Норвич

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    89.1% (98)
    Ничья
    7.3% (8)
    Норвич
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.91% (37)
    Меньше
    65.09% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Вулверхэмптон
    32.7% (36)
    1:0 Вулверхэмптон
    22.7% (25)
    2:1 Вулверхэмптон
    20% (22)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Вулверхэмптон
    4.5% (5)
    3:2 Вулверхэмптон
    2.7% (3)
    3:0 Вулверхэмптон
    2.7% (3)
    1:2 Норвич
    1.8% (2)
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    Вулверхэмптон
    Норвич
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