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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Норвич
Прогнозы 40
Вулверхэмптон 87.5% (35)
X 5% (2)
Норвич 7.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Норвич
1.49
4.74
7.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вулверхэмптон
Норвич

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
3:3
Ч
5:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.17
Хи-Чан Хван 5 0.14
Невеш Рубен 4 0.11
Коди Конор 4 0.11
Поденсе Даниэл 2 0.06
Дендонкер Леандер 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Тринкан Франсишку 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Шикинью 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Нету Педру 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.28
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 6 0
Коди Конор 4 0
Моутинью Жоау 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 8 0
Ааронс Макс 7 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
27 Не забивали 28
4
24%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

26
39
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
8%
5
13%
1-15
6
23%
3
8%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
4
15%
9
23%
61-75
7
27%
12
31%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
25 Не забивали 27
3
18%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
9
53%
3
27%
76-90

Пропущено

15
39
1 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
0
0%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
1
7%
7
18%
31-45
4
27%
8
21%
46-60
7
47%
7
18%
61-75
3
20%
7
18%
76-90

Забито

34
22
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
21%
5
23%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
11
32%
5
23%
76-90

Пропущено

41
78
15 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 46
17 Пропускали первыми 26
27 Не пропускали 31
2
5%
11
14%
1-15
6
15%
7
9%
16-30
7
17%
14
18%
31-45
5
12%
11
14%
46-60
11
27%
16
21%
61-75
10
24%
19
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Вулверхэмптон 87.5% (35)
    X 5% (2)
    Норвич 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Норвич
    1.49
    4.74
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Норвич онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Норвич

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    87.5% (35)
    Ничья
    5% (2)
    Норвич
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    42.5% (17)
    Нет
    57.5% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Вулверхэмптон
    27.5% (11)
    1:0 Вулверхэмптон
    25% (10)
    2:1 Вулверхэмптон
    20% (8)
    3:1 Вулверхэмптон
    7.5% (3)
    3:2 Вулверхэмптон
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    1:2 Норвич
    5% (2)
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    Вулверхэмптон
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