Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
86 Владение мячом, % 14
Владение мячом
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Крэйг МэттьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
39 Доджсон ОуэнЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Jo McGlynn
-
Главный тренер: Джексон Майк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Бёрнли
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|21
|0.58
|Кейн Гарри
|15 (3)
|0.42
|Кулушевски Деян
|3
|0.08
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|8
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Выдра Матей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Корк Джек
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Питерс Эрик
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Дэвис Бен
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Сессеньон Райан
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Антонио Конте
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Браунхилл Джош
|10
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|4
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Родригес Джей
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Выдра Матей
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
15
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
6%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
8
25%
3
20%
46-60
7
22%
1
7%
61-75
4
13%
3
20%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
5
19%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Забито
26
17
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
5
19%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
7
27%
2
12%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
5
22%
76-90
Забито
58
32
26 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 16
7
12%
6
19%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
11
19%
7
22%
31-45
12
21%
6
19%
46-60
9
16%
4
13%
61-75
11
19%
5
16%
76-90
Пропущено
45
49
21 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
7
16%
8
16%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
12
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|37
|20
|6
|11
|63 - 40
|66
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|32 - 49
|35
|18.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|37 - 19
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 26
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Бёрнли
Исход игры
Тоттенхэм
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Бёрнли
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
42.45% (45)
Нет
57.55% (61)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
36.7% (44)
2:1 Тоттенхэм
23.3% (28)
3:1 Тоттенхэм
12.5% (15)
1:0 Тоттенхэм
6.7% (8)
3:0 Тоттенхэм
4.2% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.7% (2)
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