Первый тайм

16' Сессеньон выполнял прострел рядом со стойкой, но мяч некому было довести до цели. Прокатываются в подкате игроки "шпор" рядом со сферой.

15' Дэвис отметился дальним ударом по воротам соперника - мяч прилетел прямо в руки голкиперу "шпор". Уверенно пока действуют в рамке вратари.

13' ОПАСНО! Кейн после подачи в чужую штрафную выиграл верх. Головой нападающий "шпор" направлял мяч в сторону ворот, но голкипер был готов к такому повороту!

12' Два кряду угловых подали футболисты "шпор". Обе подачи смогли отвести от своих ворот футболисты "Бернли". Мяч вынесен в район центрального круга.

11' 10 минут отыграли на одном дыхании соперники. Счет на табло пока не открыт, хотя "Тоттенхэм" делает все для того, чтобы выйти в матче вперед.

9' Эмерсон рвался к воротам соперника после прострел с правого фланга пытался он довести снаряд в центр, но там были только защитники соперника.