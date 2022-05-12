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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 41
Тоттенхэм 97.6% (40)
X 2.4% (1)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бёрнли
1.38
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Бёрнли

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 21 0.58
Кейн Гарри 15 (3) 0.42
Кулушевски Деян 3 0.08
Бергвейн Стевен 3 0.08
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 8 0.23
Вуд Крис 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Выдра Матей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Браунхилл Джош 2 0.06
Родригес Джей 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Корк Джек 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Питерс Эрик 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Дэвис Бен 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Антонио Конте 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 10 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Коллинз Натан 2 1
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
15
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
6%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
8
25%
3
20%
46-60
7
22%
1
7%
61-75
4
13%
3
20%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
5
19%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Забито

26
17
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
5
19%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
7
27%
2
12%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Забито

58
32
26 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 16
7
12%
6
19%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
11
19%
7
22%
31-45
12
21%
6
19%
46-60
9
16%
4
13%
61-75
11
19%
5
16%
76-90

Пропущено

45
49
21 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
7
16%
8
16%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
12
27%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 41 минуту.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Бёрнли
    1.38
    5.80
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (14)
    Нет
    65% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    46.3% (19)
    2:1 Тоттенхэм
    29.3% (12)
    1:0 Тоттенхэм
    7.3% (3)
    3:1 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    3:0 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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    Бёрнли
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