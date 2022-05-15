Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
История личных встреч
Енисей
Торпедо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.17
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.17
|Окладников Андрей
|5
|0.14
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.14
|Зотов Александр
|4
|0.11
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.11
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.11
|Марков Николай
|3
|0.08
|Раздорских Никита
|3
|0.08
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|14
|0.39
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.39
|Лебеденко Игорь
|8
|0.22
|Лаптев Денис
|5
|0.14
|Шумских Алексей
|4
|0.11
|Померко Алексей
|4 (1)
|0.11
|Темников Иван
|3
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Адаев Владислав
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|2
|Феррейра Херман
|9
|1
|Зотов Александр
|8
|1
|Рукас Андрюс
|6
|2
|Лапшов Иван
|6
|1
|Саная Анзор
|5
|1
|Иванов Егор
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Шакуро Павел
|2
|1
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Рязанцев Александр
|4
|1
|Калмыков Амур
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Лаптев Денис
|3
|0
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
28
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
7%
1
4%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
7
23%
10
36%
61-75
8
27%
2
7%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Забито
25
34
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
8%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
7
28%
4
12%
46-60
5
20%
9
26%
61-75
6
24%
6
18%
76-90
Пропущено
34
13
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
5
15%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
7
21%
3
23%
61-75
8
24%
3
23%
76-90
Забито
55
62
19 В 1-м тайме 28
36 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 22
6 Не забивали 6
4
7%
5
8%
1-15
5
9%
12
19%
16-30
10
18%
11
18%
31-45
10
18%
7
11%
46-60
12
22%
19
31%
61-75
14
25%
8
13%
76-90
Пропущено
52
34
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
7
13%
6
18%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
8
15%
4
12%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
14
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3
Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|14
|3
|62 - 34
|71
|3.
|Факел
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|57 - 32
|68
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|27 - 39
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|28 - 66
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|28 - 21
|33
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|7 - 18
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Енисей - Торпедо Москва
Исход игры
Енисей
26.3% (30)
Ничья
33.3% (38)
Торпедо Москва
40.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
75.73% (78)
Нет
24.27% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (33)
1:2 Торпедо Москва
19.3% (22)
2:1 Енисей
15.8% (18)
0:1 Торпедо Москва
14% (16)
1:0 Енисей
4.4% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!