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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Енисей
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 47
Енисей 19.1% (9)
X 42.6% (20)
Торпедо Москва 38.3% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Торпедо Москва
2.70
3.29
3.23
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
0:1
ФПД
0:3
ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ФПД
1:2
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.17
Саная Анзор 6 (3) 0.17
Окладников Андрей 5 0.14
Кичин Валерий 5 (5) 0.14
Зотов Александр 4 0.11
Глушков Никита Андреевич 4 0.11
Комков Михаил 4 (1) 0.11
Марков Николай 3 0.08
Раздорских Никита 3 0.08
Иванов Егор 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 14 0.39
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.39
Лебеденко Игорь 8 0.22
Лаптев Денис 5 0.14
Шумских Алексей 4 0.11
Померко Алексей 4 (1) 0.11
Темников Иван 3 0.08
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Адаев Владислав 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 2
Феррейра Херман 9 1
Зотов Александр 8 1
Рукас Андрюс 6 2
Лапшов Иван 6 1
Саная Анзор 5 1
Иванов Егор 6 0
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Шакуро Павел 2 1
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Раздорских Никита 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Рязанцев Александр 4 1
Калмыков Амур 4 1
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Лаптев Денис 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Прошкин Егор 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
28
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
7%
1
4%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
7
23%
10
36%
61-75
8
27%
2
7%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Забито

25
34
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
8%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
7
28%
4
12%
46-60
5
20%
9
26%
61-75
6
24%
6
18%
76-90

Пропущено

34
13
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
5
15%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
7
21%
3
23%
61-75
8
24%
3
23%
76-90

Забито

55
62
19 В 1-м тайме 28
36 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 22
6 Не забивали 6
4
7%
5
8%
1-15
5
9%
12
19%
16-30
10
18%
11
18%
31-45
10
18%
7
11%
46-60
12
22%
19
31%
61-75
14
25%
8
13%
76-90

Пропущено

52
34
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
7
13%
6
18%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
8
15%
4
12%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
14
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3
Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 36 19 14 3 62 - 34 71
3. Факел Заявка 36 21 5 10 57 - 32 68
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 36 8 13 15 27 - 39 37
18. Металлург Липецк Заявка 36 9 5 22 28 - 66 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 18 4 4 10 12 - 27 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 18 9 6 3 28 - 21 33
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 17 2 7 8 7 - 18 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Енисей 19.1% (9)
    X 42.6% (20)
    Торпедо Москва 38.3% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.70
    3.29
    3.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Торпедо Москва

    Исход игры
    Енисей
    19.1% (9)
    Ничья
    42.6% (20)
    Торпедо Москва
    38.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (17)
    1:2 Торпедо Москва
    19.1% (9)
    2:1 Енисей
    12.8% (6)
    0:1 Торпедо Москва
    10.6% (5)
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    Енисей
    Торпедо Москва
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