Стадион: Вилла Парк
1:0
Второй тайм: 71'
9' Желтая карточкаМингс Тайрон
14' Желтая карточкаГаллахер Конор
1:0
69' ГолУоткинс Олли
Ход матча
9'
14'
69'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
27
Динь
Люка
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Кристал Пэлас
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.28
|Ингс Дэнни
|7 (1)
|0.19
|Рамси Джакоб
|6
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|3
|0.08
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|Кэш Мэтти
|3
|0.08
|Соарес Дуглас
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|13 (5)
|0.36
|Галлахер Конор
|8
|0.22
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.17
|Бентеке Кристиан
|4
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.08
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Эзе Эберечи
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|10
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|0
|Уорд Джоэл
|8
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Олисе Майкл
|4
|0
|Макартур Джеймс
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Пропущено
29
24
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
24%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
4
14%
8
33%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Забито
23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
6
26%
6
22%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Забито
48
48
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
5
10%
6
13%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
10
21%
9
19%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
10
21%
10
21%
61-75
12
25%
13
27%
76-90
Пропущено
49
40
24 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
11
22%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
8
16%
14
35%
31-45
4
8%
2
5%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
12
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|37
|12
|14
|11
|39 - 42
|50
|10.
|Лестер
|4:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|56 - 57
|48
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|49 - 49
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|46 - 43
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|37
|8
|10
|19
|39 - 78
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 74
|23
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|4:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 27
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|0:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 38
|17
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 20
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 26
|18
|13.
|Лестер
|4:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|14.
|Лидс
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
68.2% (75)
Ничья
25.5% (28)
Кристал Пэлас
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.19% (59)
Меньше
43.81% (46)
Обе команды забьют
Да
79.05% (83)
Нет
20.95% (22)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
46.4% (51)
1:1 Ничья
21.8% (24)
1:0 Астон Вилла
12.7% (14)
2:0 Астон Вилла
5.5% (6)
1:2 Кристал Пэлас
3.6% (4)
3:1 Астон Вилла
1.8% (2)
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