Тайрик Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.

Удар, который нанес Конор Галлахер, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Эмилиано Мартинес парировал мяч в поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Клайн Натаниэль не смог попасть в створ ударом издали

42' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хороший удар издали нанес Клайн Натаниэль , но отличный сейв сделал Эмилиано Мартинес. Угловой.

38' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Коутиньо Филиппе из команды Астон Вилла направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Конор Галлахер наказан за толчок Динь Люка

36' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

35' Кэш Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

35' Как он промахнулся? Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни , обводя своих соперников

33' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

32' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

26' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Конса Эзри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

25' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Заха Уилфрид нанес удар издали, а Эмилиано Мартинес отбил его обратно в игру!

24' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

22' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

21' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

18' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.

18' Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает заброс на партнера по команде.

17' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эзе Эберечи не смог попасть в створ ударом издали

14' Конор Галлахер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Безумный фол. Конор Галлахер грубо играет против соперника. Пострадал Макгинн Джон

13' Конса Эзри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

12' Коутиньо Филиппе не смог попасть в створ ударом издали

10' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Мингс Тайрон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Судья свистит. Мингс Тайрон атаковал сзади соперника. Это Конор Галлахер заработал своей команде штрафной

9' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ингс Дэнни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

1' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.