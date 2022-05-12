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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Кристал Пэлас

История личных встреч

Астон Вилла
Кристал Пэлас

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 10 (1) 0.29
Ингс Дэнни 7 (1) 0.2
Рамси Джакоб 6 0.17
Коутиньо Филиппе 4 0.11
Буэндия Эмилиано 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 3 0.09
Соарес Дуглас 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 13 (5) 0.37
Галлахер Конор 8 0.23
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.17
Бентеке Кристиан 4 0.11
Матета Жан-Филипп 4 0.11
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Эзе Эберечи 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Клайн Натаниэль 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Динь Люка 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 8 0
Заха Уилфрид 4 1
Хьюз Уилл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Олисе Майкл 4 0
Макартур Джеймс 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Пропущено

29
24
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
24%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
4
14%
8
33%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
7
24%
5
21%
76-90

Забито

23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
6
26%
6
22%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Забито

48
48
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
5
10%
6
13%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
10
21%
9
19%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
10
21%
10
21%
61-75
12
25%
13
27%
76-90

Пропущено

49
40
24 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
11
22%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
8
16%
14
35%
31-45
4
8%
2
5%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
12
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Астон Вилла 60% (24)
    X 30% (12)
    Кристал Пэлас 10% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.13
    3.74
    3.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    60% (24)
    Ничья
    30% (12)
    Кристал Пэлас
    10% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    30% (12)
    2:0 Астон Вилла
    10% (4)
    1:0 Астон Вилла
    10% (4)
    1:2 Кристал Пэлас
    7.5% (3)
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