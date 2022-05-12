Стадион: Вилла Парк
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Кристал Пэлас
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.29
|Ингс Дэнни
|7 (1)
|0.2
|Рамси Джакоб
|6
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|3
|0.09
|Макгинн Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|3
|0.09
|Соарес Дуглас
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|13 (5)
|0.37
|Галлахер Конор
|8
|0.23
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.17
|Бентеке Кристиан
|4
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Эзе Эберечи
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|0
|Уорд Джоэл
|8
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Олисе Майкл
|4
|0
|Макартур Джеймс
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Пропущено
29
24
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
24%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
4
14%
8
33%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Забито
23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
6
26%
6
22%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Забито
48
48
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
5
10%
6
13%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
10
21%
9
19%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
10
21%
10
21%
61-75
12
25%
13
27%
76-90
Пропущено
49
40
24 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
11
22%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
8
16%
14
35%
31-45
4
8%
2
5%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
12
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|20
|5
|11
|63 - 40
|65
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|37 - 19
|37
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
60% (24)
Ничья
30% (12)
Кристал Пэлас
10% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
37.5% (15)
1:1 Ничья
30% (12)
2:0 Астон Вилла
10% (4)
1:0 Астон Вилла
10% (4)
1:2 Кристал Пэлас
7.5% (3)
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