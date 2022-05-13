Позже
История личных встреч
Металлург Липецк
Факел
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арустамян Артур
|9
|0.25
|Кутьин Александр
|4 (2)
|0.11
|Бабаев Владлен
|3
|0.08
|Войдель Роман
|2
|0.06
|Ахвледиани Руслан
|2
|0.06
|Овчинников Андрей
|1
|0.03
|Шаповалов Руслан
|1
|0.03
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Сазонов Максим
|1
|0.03
|Никитенков Алексей
|1
|0.03
|Иваньков Александр
|1
|0.03
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|21 (4)
|0.58
|Акбашев Роман
|7
|0.19
|Аппаев Хызыр
|7
|0.19
|Разборов Андрей
|4
|0.11
|Мендель Андрей
|3
|0.08
|Дашаев Аслан
|2
|0.06
|Шаваев Алихан
|2
|0.06
|Черов Василий
|2
|0.06
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Карточки
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войдель Роман
|12
|0
|Киселёв Геннадий
|12
|0
|Овчинников Андрей
|10
|0
|Редькович Дмитрий
|7
|0
|Поярков Денис
|5
|1
|Кутьин Александр
|6
|0
|Арустамян Артур
|5
|0
|Шаповалов Руслан
|4
|0
|Баульчев Илья
|4
|0
|Яковлев Михаил
|4
|0
|Сазонов Максим
|4
|0
|Карпов Максим
|3
|0
|Завезён Юрий
|3
|0
|Dmitri Sukharev
|3
|0
|Поликутин Илья
|2
|0
|Фролов Евгений II
|2
|0
|Титов Константин
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Никитенков Алексей
|2
|0
|Иваньков Александр
|2
|0
|Кобзев Александр
|1
|0
|Ахвледиани Руслан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Иканович Давид
|1
|0
|Визнович Илья
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|13
|0
|Акбашев Роман
|10
|0
|Пейчинович Неманья
|7
|1
|Магаль Руслан
|7
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|0
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Шаваев Алихан
|5
|1
|Дмитриев Олег
|6
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Максимов Максим
|5
|0
|Шепилов Денис
|4
|0
|Брызгалов Сергей
|3
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
27 Не забивали 24
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
9
32%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
2
17%
8
29%
76-90
Пропущено
27
22
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
19%
2
9%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
7
26%
5
23%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
3
11%
6
27%
76-90
Забито
16
26
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 22
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
7
44%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Пропущено
39
13
22 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
13%
2
15%
1-15
12
31%
2
15%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
5
13%
2
15%
46-60
4
10%
2
15%
61-75
8
21%
4
31%
76-90
Забито
28
54
14 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 24
18 Не забивали 10
2
7%
3
6%
1-15
1
4%
11
20%
16-30
11
39%
16
30%
30%
31-45
2
7%
7
13%
46-60
6
21%
6
11%
61-75
6
21%
11
20%
76-90
Пропущено
66
35
37 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
25 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
10
15%
4
11%
1-15
15
23%
3
9%
16-30
12
18%
6
17%
31-45
9
14%
4
11%
46-60
9
14%
8
23%
61-75
11
17%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0
СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0
Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|62 - 34
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|14
|3
|62 - 34
|71
|3.
|Факел
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|57 - 32
|68
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|44 - 42
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|43 - 46
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|27 - 39
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|28 - 66
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|28 - 21
|33
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|7 - 18
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Металлург Липецк - Факел
Исход игры
Металлург Липецк
21.4% (9)
Ничья
11.9% (5)
Факел
66.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Факел
33.3% (14)
0:2 Факел
19% (8)
0:1 Факел
11.9% (5)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:0 Металлург Липецк
9.5% (4)
2:1 Металлург Липецк
9.5% (4)
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