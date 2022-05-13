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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Металлург Липецк
 
Позже
Факел
Прогнозы 42
Металлург Липецк 21.4% (9)
X 11.9% (5)
Факел 66.7% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Металлург Липецк
Ничья
Факел
5.69
5.59
3.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Металлург Липецк
Факел

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ФПД
3:2
ТМС
1:2
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
1:0
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
1:0
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 9 0.25
Кутьин Александр 4 (2) 0.11
Бабаев Владлен 3 0.08
Войдель Роман 2 0.06
Ахвледиани Руслан 2 0.06
Овчинников Андрей 1 0.03
Шаповалов Руслан 1 0.03
Завезён Юрий 1 0.03
Сазонов Максим 1 0.03
Никитенков Алексей 1 0.03
Иваньков Александр 1 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 21 (4) 0.58
Акбашев Роман 7 0.19
Аппаев Хызыр 7 0.19
Разборов Андрей 4 0.11
Мендель Андрей 3 0.08
Дашаев Аслан 2 0.06
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 12 0
Киселёв Геннадий 12 0
Овчинников Андрей 10 0
Редькович Дмитрий 7 0
Поярков Денис 5 1
Кутьин Александр 6 0
Арустамян Артур 5 0
Шаповалов Руслан 4 0
Баульчев Илья 4 0
Яковлев Михаил 4 0
Сазонов Максим 4 0
Карпов Максим 3 0
Завезён Юрий 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Поликутин Илья 2 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Иваньков Александр 2 0
Кобзев Александр 1 0
Ахвледиани Руслан 1 0
Долгов Павел 1 0
Иканович Давид 1 0
Визнович Илья 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 13 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 7 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 5 1
Дмитриев Олег 6 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Максимов Максим 5 0
Шепилов Денис 4 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
27 Не забивали 24
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
9
32%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
2
17%
8
29%
76-90

Пропущено

27
22
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
19%
2
9%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
7
26%
5
23%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
3
11%
6
27%
76-90

Забито

16
26
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 22
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
7
44%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Пропущено

39
13
22 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
13%
2
15%
1-15
12
31%
2
15%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
5
13%
2
15%
46-60
4
10%
2
15%
61-75
8
21%
4
31%
76-90

Забито

28
54
14 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 24
18 Не забивали 10
2
7%
3
6%
1-15
1
4%
11
20%
16-30
11
39%
16
30%
30%
31-45
2
7%
7
13%
46-60
6
21%
6
11%
61-75
6
21%
11
20%
76-90

Пропущено

66
35
37 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
25 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
10
15%
4
11%
1-15
15
23%
3
9%
16-30
12
18%
6
17%
31-45
9
14%
4
11%
46-60
9
14%
8
23%
61-75
11
17%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0
СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0
Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 36 19 14 3 62 - 34 71
3. Факел Заявка 36 21 5 10 57 - 32 68
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 36 8 13 15 27 - 39 37
18. Металлург Липецк Заявка 36 9 5 22 28 - 66 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 18 4 4 10 12 - 27 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 18 9 6 3 28 - 21 33
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 17 2 7 8 7 - 18 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Металлург Липецк 21.4% (9)
    X 11.9% (5)
    Факел 66.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Металлург Липецк
    Ничья
    Факел
    5.69
    5.59
    3.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлург Липецк - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Металлург Липецк - Факел

    Исход игры
    Металлург Липецк
    21.4% (9)
    Ничья
    11.9% (5)
    Факел
    66.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Факел
    33.3% (14)
    0:2 Факел
    19% (8)
    0:1 Факел
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Металлург Липецк
    9.5% (4)
    2:1 Металлург Липецк
    9.5% (4)
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    Металлург Липецк
    Факел
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